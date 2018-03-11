الحكومة تناقش مع الأمم المتحدة الشروع بإعمار المدن المحررة

عودة 271 نازحاً إلى ديارهم في البعّاج وتلعفر والقائم

بغداد – داليا احمد

بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ، منير تابت، وفريق عمله اخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشاريع إعادة الاستقرار الى المناطق المحررة.وقال الامين العام للمجلس مهدي العلاق في بيان امس ان (من الاهمية العمل بخطط متوازية لتحقيق الاستقرار من جانب وإعادة الاعمار من جانب اخر،من خلال تنفيذ المشاريع المقرة وبحسب الاولويات التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة)، مشيراً الى ان ( الحكومة بصدد طرح مصفوفة متكاملة عن أولويات وأنواع مشاريع إعادة الاعمار والاستقرار وفقا لسقوف زمنية محددة،بعد ان تستكمل الاستمارات الخاصة بالالتزامات الدولية التي أطلقت في الكويت)، واوضح البيان ان (الجانبين ناقشا مجموعة من التحديات التي ترافق الاعمال التي تبنى البرنامج الاشراف على تنفيذها في الموصل،أهمها مبالغ التمويل التي اعلنت الدول الصديقة عنها،وتحديد مواقع لتجميع الأنقاض وركام ومخلفات المباني والمنازل المهدمة وإمكانية استثمارها في اعمال التدوير،مشيدين بالدعم والتنسيق العاليين للجهات المشتركة ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع الاستقرار). واشار رئيس فريق إعادة الاستقرار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى ان (عدد المشاريع المقرر تنفيذها في شرق وغرب الموصل بلغت 288 مشروعاً، فضلاً عن مجموعة من المشاريع في المناطق المتضررة بضمنها قضاء سنجار وتابع البيان ان ( الاجتماع ناقش الأمور اللوجستية الخاصة بمؤتمر المصالحة المجتمعية المزمع عقده في خلال الشهر الجاري في برطلة). واعلنت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى المباشرة بتثبيت حدود اربع مدارس هدم وبناء لغرض اعمارها من جديد ،وذلك باشراف ومتابعة وزارة التربية ضمن دعمها المستمر لترميم وتأهيل وبناء المؤسسات التربوية.وقال بيان للوزارة امس ان ( اعمال الهدم والبناء تمت برعاية وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتطوير والانماء حيث قام مهندسو الأبنية المدرسية وشعبة الأراضي في المديرية بتثبيت حدود أربع مدارس هدم وبناء لغرض اعمارها)، واضاف ان ( المدارس هي الولاء حي 30 تموز ،والإمام البخاري في حي الورشان ،و المنصور في حي المنصور ، ومتوسطة الحاج يونس للبنات في الجوسق في ايمن الموصل.ما من شأنه اعادة الحياة التربوية في المحافظة). ومن جانب اخر أعلن معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة و المهجرين علي عباس جهاكير عن ان (نحو 152 نازحا عادوا من مخيم عويريج الى ديارهم بقضاء القائم في محافظة الانبار فضلا عن عودة 71 نازحا من مخيم الاهل في ابو غريب الى ديارهم في قضاء البعاج وعودة 48 نازحا من منطقة الشرطة الخامسة الى مناطقهم في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى)، واضاف ان (مجموع العائدين من جانب الكرخ في العاصمة بغداد الى مناطق سكناهم الاصلية في القائم بمحافظة الانبار و البعاج و تلعفر في محافظة نينوى بلغ 271 نازحا)،مشيرا الى ان ( الوزارة وبالتنسيق المباشر مع لجنة متابعة النازحين في قيادة عمليات بغداد قامت بتامين الحماية الكافية للأسر العائدة لمناطقها الاصلية). فيما اكدت قيادة عمليات نينوى انه إستكمالاً لعمليات التحرير والتطهير التي قام بها ابناء القوات المسلحة في مدينة الموصل ،ولإعادة الحياة إلى سابق عهدها تم إفتتاح أول مدرسة في الجانب الأيمن (مدرسة المكاسب) ،وجرت مراسم رفع العلم العراقي وسط أهازيج وأناشيد تغنت بحب الوطن رددها طلاب المدرسة.وقال بيان للقيادة امس ان (الحفل تخلله توزيع الهدايا والقرطاسية بين التلاميذ،حيث تم تأهيل هذه المدرسة من قبل منظمة إنسانية عراقية )، مشيرا الى ان (الحفل اقيم بحضور شخصيات من وزارة التربية وكذلك من تربية محافظة نينوى،فيما اثنى الحضور على دور القوات الأمنية كافة في بسط الأمن وإعادة الحياة إلى المدينة، ودعوا إلى شهداء القوات الأمنية بالرحمة والمغفرة والى الجرحى بالشفاء العاجل وبالصحة والسلامة). ومن جانب اخر أكدت وزارة التربية، عدم وجود تغيير في المواعيد الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية،وأصدرت التعليمات الخاصة بها.وقال بيان امس ان ((المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت 17 من آيار المقبل ،موعداً لأداء امتحانات السادس الابتدائي،و27 من الشهر ذاته،موعدا لأداء امتحانات الثالث المتوسط).كما حددت الوزارة 21 من حزيران المقبل،موعدا لأداء امتحانات السادس الاعدادي بفروعه كافة).