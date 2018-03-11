نساء الموصل يحتفلن بحريتهن لمناسبة عيد المرأة

الموصل – الزمان

بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف في الثامن من اذار الجاري ، شــــــــاركت نحو 300 من النساء في سباق للجري في مدينة الموصل ،في مبادرة الغاية منها الإشارة الى الحرية التي حصلت عليها النساء عقب هزيمة تنظيم داعش. ففي الفترة التي سيطر خلالها ذلك التنظيم على المدينة، فرض شروطا قاسية جدا على النساء شملت ازياءهن وحريتهن في الحركة وجوانب حياتية أخرى. وقالت منظمة السباق إنه يعد تغييرا حقيقيا بالنسبة لنسوة الموصل خصوصا عقب المعاناة التي شهدوها تحت ظل سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية ومع أن السباق – الذي لم تتجاوز مسافته 900 متر – لم يرق الى سباق ماراثون، الا أن منظمته، فاطمة خلف، قالت إنه يعد تغييرا حقيقيا بالنسبة لنساء الموصل خصوصا عقب المعاناة التي عشن في ظلها أيام سيطرة تنظيم داعش.وقالت فاطمة البالغة من العمر 30 عاما لوكالة فرانس برس،(إن السباق يهدف الى حث الفتيات والنسوة على التمسك بحقوقهن).وقالت الفائزة في السباق نجلاء عبدالهادي، الطالبة في كلية التربية الرياضية،إنها سعيدة جدا بفوزها لأنه (سيبعث برسالة الى نساء الموصل مفادها ضرورة أن يتخذن خطوات فعالة لاحتلال اماكنهن التي تليق بهن في المجتمع).