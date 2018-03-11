معتصمو جسر ديالى يهددون بقطع كامل لطريق بغداد والمحافظات

بغداد – شيماء عادل

البصرة – الزمان

هدد المعتصمون في منطقة جسر ديالى التابعة لمحافظة بغداد بقطع الطريق الرئيسي تماماً غدا الثلاثاء بين بغداد والمحافظات الجنوبية .فيما طالبت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وترجمة وعودها بتحسين الخدمات على أرض الواقع في مناطق أطراف بغداد وتحسين واقعها بشكل عاجل .وقال المتحدث الرسمي للمفوضية ، علي البياتي، في بيان امس إن (المفوضية تابعت ومن خلال فرق الرصد التظاهرات التي نظمها المئات من أهالي منطقة جسر ديالى وتحولت بعد ذلك الى اعتصام واستمعت لمطالبهم وكانت أغلبها تتعلق بتحسين الخدمات الأساسية كتوفير مياه الشرب وتعبيد الطرق وغيرها من المطالب المشروعة التي تقع مسؤولية معالجتها على عاتق الحكومة وجميع دوائرها وخاصة الخدمية منها)، واضاف (لكون توفير الخدمات يعد أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية للمواطنين، كما أن حق التظاهر للحصول على هذه الحقوق في إطار القانون مكفول للجميع)، واوضح البياتي أن (الحكومة وعدت الأسبوع الماضي بالاستجابة لمطالب أهالي قضاء الحسينية الواقع شمال بغداد الذين تظاهروا للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي لكن هذه الوعود مازالت بحاجة إلى أن تترجم على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن،ولابد ان تشمل إجراءات الحكومة بقية مناطق بغداد خاصة الواقعة في أطراف العاصمة التي هي بحاجة ملحة لتحسين الخدمات والعمل على إيجاد حلول جذرية لملف الخدمات في جميع مناطق بغداد). فيما كشف النائب الفني لمحافظ بغداد، جاسم البخاتي، عن تسلم مطالب المعتصمين لأهالي ناحية جسر ديالى.وقال البخاتي في بيان سابق ان (مطالب أهالي جسر ديالى مشروعة وسنحصل بها على موافقة محافظة بغداد ورفعها الى رئاسة الوزراء)، واضاف ان (أبرز المطالب هي تبليط شوارع المنطقة بحدود 11 كيلو مترا وبناء مستوصف صحي ومشروع ماء)، واوضح البيان ان (المعتصمين في جسر ديالى امهلوا الحكومة يومين مهددين باللجوء الى قطع الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات وطالبوا بحضور وفد يملك قرارا وليس للاستماع فقط)، وتابع البيان ان ( هذه الاعتصامات تاتي بعد أيام من تظاهرات شعبية حاشدة في قضاء الحسينية أجبرت مجلس الوزراء على تلبية مطالبهم الخدمية). وتجمع عدد من الشباب في محافظة البصرة مع اكياس النفايات امام مبنى المحافظة احتجاجا على تردي واقع التنظيف وتراكم النفايات. وقال المحتجون في تصريحات امس ان (المبالغ التي صرفت خلال السنوات الماضية كانت كافية لشراء اليات تخصصية لجمع النفايات والارتقاء بواقع التنظيف)، مؤكدين ان(الهدف من تجمعهم هو ايصال رسالة من جماهير المحافظة الى المسؤولين بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدارك الوضع الراهن ). فيما اعلنت الحكومة المحلية في المحافطة عن تشكيل خلية أزمة لمعالجة ملف النفايات المتراكمة اثر توقف شركة التنظيف اعمالها مؤخراً، واشارت الى وضع الحلول للمباشرة وانها عازمة على مقاضاة الأشخاص الذين هددوا بعض اصحاب كابسات النفايات بعدم التعامل مع بلدية البصرة.

وقال رئيس المجلس وكالة وليد كيطان، في تصريح امس ان ( الخلية تضم المجلس وديوان المحافظة ومديريتي البلدية والبلديات والدوائر الساندة وشركتي النفط والموانئ وتم وضع حلول لمعالجة النفايات بشكل مؤقت لغاية الاول من نيسان المقبل الذي سيشهد بدء الحلول الإستراتيجية لملف التنظيف) ، حسب قوله.واضاف ان (مشكلة النفايات حدثت بسبب توقف شركة التنظيف قبل موعد انتهاء العقد الامر الذي فاجأ بلدية المحافظة وأصبح الامر خارج ارادتها وسط قلة التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية التي تتحمل المسؤلية عن المشكلة نظرا لقلة التخصيصات واقتصارها على مئتين وثمانية وخمسين مليون دينار شهريا في حين كانت التخصيصات للشركة ستة مليارات وتسعمئة مليون دينار وان هناك فرقا كبيرا بالتخصيصات المالية) داعيا (اصحاب القرار في الحكومة الاتحادية الى دراسة القرار قبل اتخاذه)، أشار الى ان (بلدية المحافظة تمتلك 100 كابسة نفايات في حين تحتاج الى 270 كابسة وبالتالي نحن بحاجة الى تأجير 170 من الكابسات المحلية وهنا تكمن المشكلة التي تقف امام البلدية والحكومة المحلية،و ان بعض اصحاب الكابسات غير متعاونين وآخرون يتعاونون لضغوط وتهديدات تعرضوا لها، الامر الذي سيتم متابعته من خلال الجهات الامنية والقضائية)، من جانبه قال عضو المجلس احمد السليطي إن (الحلول ستعالج مشكلة تراكمات النفايات التي انتشرت بعد توقف عمل شركة التنظيف، بعدها ستأخذ بلدية البصرة زمام الامور في تنظيف المدينة )، واضاف (لاعودة الى أي شركة تنظيف)، مشيراً الى وجود جهات تحاول الدفع باتجاه التعاقد مع شركات أو جهات معينة وقامت بتهديد عدد من اصحاب الكابسات والعمال والضغط عليهم بعدم التعامل مع البلدية وعلى اثر ذلك تم اتخاذ اجراءات وسيتم تحرير شكوى قضائية بحق بعض الاسماء المتورطة بذلك على ضوء الاثباتات الحاصلة عليهم). وكشف نائب المحافظ محمد التميمي عن الاتصال بوزارة المالية والتي وعدت بصرف جزء من استحقاقات بلدية البصرة لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين ، كما سيتم خلال هذين اليومين تمويل دائرة البلدية بالأموال إضافة الى وارداتها الموجودة التي يمكن الاستعانة بها بعدها، وفي بداية شهر نيسان ستتخذ بلدية البصرة ملف تنظيف المدينة على عاتقها.