شيوخ ووجهاء واسط يشكرون أنبارياً آوى جنوداً وأنقذهم من داعش

الرمادي – نور الدين حميد

زار وفد من شيوخ ووجهاء محافظة واسط يرافقه النائب عبد الكريم النقيب والشيخ وثاب شاكر الدليمي محافظة الانبار الجمعة الماضية. وقال مصدر في الوفد ان (الهدف من الزيارة يأتي لتقديم الشكر والاعراب عن الامتنان والتقدير للموقف الوطني الذي قام به المواطن احمد هلال الدليمي باستضافة وعلاج اربعة من منتسبي القوات الامنية الملاحقين من قبل عصابات تنظيم داعش الارهابية).

واضاف (ان هذه المبادرة تمت من قبل المواطن ابان سيطرة التنظيم على المحافظة حيث تولى معالجة الجنود الاربعة الذين اصيبة بعضهم بجراح وتأمين سلامتهم وايصالهم الى ذويهم سالمين).

وكان باستقبال الوفد عدد من وجهاء وشيوخ الانبار يتقدمهم الشيخ فارس الفارس.