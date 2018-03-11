الزوار يحمّلون هيئة الآثار والتراث المسؤولية

متحف الزعيم يشكو إهمالاً مقصوداً ويدعو وزير الثقافة إلى زيارة مفاجئة

بغداد – الزمان

لو ان الزعيم عبد الكريم قاسم حي يرزق لرفض وضع متحف له في بغداد يعاني هذا الاهمال المقصود والوضع البائس . كان الراحل منضبطا ونظيفا ويدعو الى احترام الرموز الوطنية لانها جزء من تاريخ العراق ،بل دلالة على رقي شعبه. ويجمع زائرو متحف الزعيم الذي تديره هيئة الاثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة على وجود توجه حكومي مقصود بحرمان المتحف من اي مسعى للتطوير او النظافة ،وبالتالي اعاقة جعله معلما تاريخيا وسياحيا يستقطب الزوار من الداخل والخارج .وبرغم ان هدف اقامة المتحف نبيل الا ان النظرة الادارية من الدائرة المعنية لا ترتقي الى هذا الهدف وتتعمد ترك اوضاعه على حالها من البؤس والاهمال والعزل حتى يأتي يوم يتخذ فيه قرار باغلاقه تماما. (الزمان) تجولت في ارجاء المتحف الذي انقطع التيار الكهربائي عنه نتيجة عدم وجود مولدة وادامة لازمة ويسوده ظلام شبه تام يدعو الى الاسف ويعكس بؤس دائرة الاثار،التي تتكفل به لكن لا دور لها في تنظيم اوضاعه او المطالبة بتحسين مستواه ، بوصفه بوابة تطل عبرها الاجيال على حقبة ساخنة من تاريخ العراق،وبما يتناسب مع قامة وطنية يجمع المؤرخون على وصفها بالنزاهة والاستقامة ونصرة الفقراء والتضحية في سبيلهم. تقول المسؤولة عن المتحف ان (وزارة المالية تستحوذ بموجب تعليماتها على ايرادات المتحف برغم تواضعها). وتأتي هذه الايرادات عادة من تذاكر دخول الزوار الذين يتقاطرون عليه كقلة قليلة ،نتيجة شعورهم بان المتحف مهمل وان بوابة دخوله من جهة شارع الرشيد الغيت وفتحت على ضفاف الشط مما يتطلب مرور الزوار في ازقة وولوج اكوام من النفايات تتجمع من اصحاب الحوانيت والمحال التجارية .

وقال عباس عبد احد زوار المتحف انه (من المؤسف ان يهمل مرفق سياحي بمستوى اهمية الشخصية التي يمثلها ،انه مناسب في عرض المقتينات العائدة للزعيم الراحل لكنه لا يليق ببغداد وبالهدف الذي افتتح من اجله). ويؤكد زائر اخر ان (دائرة الاثار والتراث المشغولة بوضع اعلانات تدعو الى زيارة مرافقها في بعض الصحف المحلية ، محدودة الانتشار ،مطالبة بتخصيص مبالغ تلك الاعلانات لتنظيف متحف الزعيم او شراء الوقود اللازم لتشغيل مولدة الكهرباء العاطلة واصلاح بلاط غرفه )، ودعا وزير الثقافة الى (تحرك عاجل لانقاذ هذا المرفق الذي كان في يوم من الايام احد ابرز المعالم السياحية والترفيهية للبغداديين عندما كان في موقع بيت الحكمة الحالي بالباب المعظم ). ورأى زائر ثالث كان الوحيد ،الذي بقي يتجول مستعينا بضوء هاتفه النقال للاطلاع على مقتنيات موزعة بين غرف المبنى التراثي العائد للحقبة العثمانية ان (اهمال هذا المرفق يعكس جهلا مطبقا تتصف به ادارة هيئة الاثار والتراث وعدم احترام غير محمود لرموز العراق في ماضيهم القريب). ودعا (مسؤولي الهيئة الى زيارة بعض عواصم العالم لرؤية مدى احترامها لرموزها الوطنية وكيف يتم التعامل مع المتاحف المخصصة لمقتنياتهم ومسيرة حياتهم وبالتالي الوفاء الى الوظيفة العامة المكلفين بها).