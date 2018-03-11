مواطنون ينتقدون الضعف الأمني في الحد من الحوادث الجنائية

جريمة جديدة تهز الرصافة بعد مقتل أسرة مسيحية ببغداد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أقدم مسلحون مجهولون على قتل زوج وزوجته ووالدة زوجته نحراً في منطقة بغداد الجديدة في حادثة هي الثانية من نوعها بعد قتل اسرة مسيحية في منطقة المشتل ،فيما انتقد سكان المنطقة ضعف الاداء الامني في مكافحة الجرائم الجنائية . وقال مصدر في تصريح امس ان (مسلحين أقتحموا منزلاً في بغداد الجديدة وارتكبوا جريمة بشعة بذبح رجل وزوجته)،مبينا ان (الزوجة تعمل موظفة في وزارة الصناعة والزوج لديه محل في سوق المنطقة). وتعد هذه الجريمة الثانية التي تشهدها بغداد، خاصة في جانب الرصافة بعد ان أقدم مسلحون مجهولون يوم الجمعة الماضية على اقتحام منزل في منطقة المشتل وقتلوا طبيباً وزوجته ووالدته وهم من المسيحيين طعناً بالسكاكين وسرقوا أموالهم ومقتنياتهم من المنزل قبل ان يلوذوا بالفرار.وأنتقد سكان تلك المناطق ضعف أداء اجهزة مكافحة الجرائم الجنائية والارهابية ولاسيما ان البلد مقبل على استحقاق انتخابي ما يلزم بتوفير بيئة آمنة للناخب وأجواء تشجع المواطنين على المشاركة. واعلنت الوزارة عن اعتقال مجموعة اشخاص يشتبه بتورطهم في جريمة قتل العائلة المسيحية ببغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في تصريح امس انه (بمتابعة من الوزير قاسم الاعرجي وقيادة عمليات بغداد تم اعتقال عدد من الاشخاص يشتبه بتورطهم في جريمة قتل تلك العائلة)،لافتا الى ان (هؤلاء المعتقلين هم مطلوبون للقضاء)، واضاف معن انه (تم احالة المعتقلين الى التحقيق). وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو قد عزا مقتل العائلة المسيحية الى وجود خلل في المتابعة الأمنية وملاحقة الجناة ،مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات كافة لحماية المواطنين وممتلكاتهم. وقال ساكو في بيان امس (ببالغ الحزن والاسى نتلقى اخباراً مؤلمة عن اغتيال أشخاص للاستيلاء على أموالهم او بهدف اخذ الثأر والانتقام ومن بين هؤلاء الاشخاص الذين تم قتلهم بدم بارد خلال الأيام الأخيرة طبيبان اضافة الى والدة الزوج من المسيحيين)، مشيرا الى ان (هذا دليل على وجود خلل في المتابعة الأمنية وملاحقة الجناة،لذا نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم)،داعيا الجهات الدينية والتربوية والإعلامية الى (إشاعة ثقافة السلام والحياة واحترام الآخر والعيش المشترك)،وتابع ان (ثقافتنا بحاجة الى التحديث لانه من غير المعقول تطبيق تقاليد قديمة تعود الى الجاهلية كالثأر والانتقام والفصل ولا يمكن اطلاق الحرية للأشخاص لأخذ حقهم بأنفسهم في حين توجد محاكم رسمية لتحقيق العدالة). الى ذلك افاد مصدر بأن صاحب محل قتل واصيب نجله باعتداء مسلح في بغداد.وقال المصدر في تصريح امس إن (مسلحين مجهولين اقتحموا محلا لبيع المواد الغذائية بمنطقة تل محمد التابعة لبغداد الجديدة واطلقوا النار من اسلحة كاتمة ما ادى الى مقتل صاحب المحل واصابة نجله بجروح)،موضحا أن (قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصاب الى المستشفى وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث). وفي ناحية اليوسفية اعلن مصدر عن ان مدنيا قتل واصيب ثلاثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي جنوبي بغداد. وقال المصدر في تصريح امس إن (عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق قرب سوق شعبي بناحية اليوسفية انفجرت ما ادى الى مقتل مدني واصابة ثلاثة اخرين بجروح)،مبينا ان (قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي).