النوارس تتوشح بالبياض أمام البحرين

الزوراء يواجه المنامة متسلحاً بنشوة الإنتصارات في الدوري الممتاز

بغداد – الزمان

يخوض فريق نادي الزوراء، مساء اليوم الاثنين، مباراة مهمة امام مضيفه المنامة البحريني على ملعب البحرين الدولي لحساب المرحلة الرابعة من كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، وانهى ممثل الكرة العراقية الذي يقوده المدير الفني راضي شنيشل مرانه الاخير مساء امس الاحد على ملعب المباراة وسط طموحات كبيرة لتحقيق الفوز الاول في المسابقة الاسيوية بعد تعادلين في الجولتين الاولى والثانية وارجاء مباراة الجولة الثالثة امام المنامة.

وتم خلال المؤتمر التنسيقي لمباراة المنامة والزوراء الاتفاق على كافة التفاصيل الادارية وموعد وصول الفريقين للملعب وكذلك لباس الفريقين، حيث سيرتدي الزوراء اللون الابيض الكامل على ان يرتدي الحارس الاسود الكامل بينما سيرتدي الفريق البحريني اللون الازرق الكامل وسيكون رداء الحارس الماروني الكامل.

ويتصدر العهد تريب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط للجيش ونقطتين من مباراتين للزوراء ونقطة للمنامة. وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 10 نيسان، حيث يتقابل الزوراء مع العهد في الدوحة، والجيش مع المنامة في المنامة.وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل العهد مع الزوراء 1-1 في بيروت والمنامة مع الجيش 0-0 في المنامة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز العهد على المنامة 1-0 في المنامة وتعادل الزوراء مع الجيش 0-0 في الدوحة، وشهدت الجولة الثالثة تعادل العهد مع الجيش 1-1 في بيروت وتأجلت مباراة الزوراء مع المنامة.

ويتصدر فريق الزوراء لائحة ترتيب فرق الدوري الممتاز بكرة القدم برصيد 46 نقطة، حيث تفوق في اخر مبارياته على نفط ميسان بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر.

تشكيلة الزوراء

وتضم تشكيلة الزوراء مجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق الاضافة المهمة في المباريات من بينهم علاء كاطع وجلال حسن وحسين علي وحسين الجويد ونديم صباغ والكابتن حيدر عبد الامير ومحمد عبد الكريم وعباس قاسم وامجد كلف وحيدر احمد وابراهيم بايش وامير صباح وحيدر صباح وفستون عبدالرزاق ولؤي صلاح ومصطفى جودة ومهند عبدالرحيم وسلام شاكر وصفاء هادي واحمد فاضل وعلي رحيم وعلي ارحيمه ومصطفى محمد.

وفي المباراة الثانية يسعى نادي العهد اللبناني للمحافظة على الصدارة عندما يتقابل مع الجيش السوري اليوم الاثنين على ملعب مدينة خليفة الرياضية في المنامة. وتقام اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2018? حيث تقام مباراتين اليوم الاثنين وأربع مباريات يوم غد الثلاثاء. وتشهد البطولة منافسة بين 36 نادياً في دور المجموعات، من أجل الفوز باللقب، علماً بأن القوة الجوية كان فاز بالبطولة العام الماضي.ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

المجموعة الأولى

في المجموعة الأولى تقام مباراة واحدة، حيث يلتقي الجزيرة الأردني مع ضيفه السويق العماني يوم غد الثلاثاء على ملعب عمان الدولي.

وتأجلت المباراة الثانية بين القوة الجوية والمالكية العماني، حيث تقام يوم 17 نيسان على ملعب سيتم تحديده لاحقاً.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تدخل لعدم إقامة مباراتي الزوراء والقوة الجوية أمام المنامة والمالكية البحرينيين بكأس الاتحاد الآسيوي في العراق.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن الاتحاد الآسيوي، ارسل رسالة للعراق مفادها التأكيد على أن الحظر لا يزال مفروضا على تضييف العراق لمباريات رسمية، بحسب رسالة بعثتها الهيئة القارية إلى الأطراف المعنية، رغم أن الاتحاد القاري قام بتأجيل هاتين المباراتين من السادس من آذار و13 من الشهر ذاته إلى نيسان المقبل، لمنح الفرصة لتلك الأندية لاستضافة المباريات على أرضها.

واوضحت أن الرسالة مؤرخة في الثاني من آذار، وموجهة من الأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور جون إلى نظيره العراقي صباح رضا، وتلقى الطرف البحريني نسخة منها، إذ جاء فيها أن الفيفا شدد على أن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي هي مباريات تنافسية دولية بين الأندية، وأن قرار مجلس الفيفا حتى الآن كان رفع الحظر فقط على المباريات الدولية الودية.

وأضاف الاتحاد الاسيوي، انه على رغم جهودنا لمنح الاتحاد العراقي لكرة القدم فرصة لتضييف مباريات دولية رسمية بعد الحظر الطويل، نأسف لإعلامكم بأن الفيفا أبلغنا بأن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لا يمكن أن تقام في العراق من دون تغيير في القرار الحالي لمجلس الفيفا، وبهدف منح الأندية العراقية فرصة لاستضافة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي على أرضها، قرر الاتحاد تأجيل المبارتين إلى 16 نيسان و17 منه.

وكان من المقرر ان تقام في العراق مباراتان هذا الشهر، بين الزوراء والمنامة البحريني، والقوة الجوية والمالكية البحريني أيضا، في منافسات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا ضمن كاس الاتحاد. ويتصدر الجزيرة والقوة الجوية ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات لكل منهما، مقابل 3 نقاط للمالكية ولا شيء للسويق. وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 10 نيسان، حيث يتقابل الجزيرة مع القوة الجوية في الزرقاء، والسويق مع المالكية في مسقط. وكانت الجولة الأولى شهدت فوز المالكية على السويق 4-1 في المنامة وتعادل القوة الجوية مع الجزيرة 2-2 في الدوحة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الجزيرة على المالكية 1-0 في عمان والقوة الجوية على السويق 1-0 في مسقط، وشهدت الجولة الثالثة فوز الجزيرة على السويق 3-2 في مسقط والقوة الجولة على المالكية 4-3 في المنامة.

الفيصلي في صدارة المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة يطمح نادي الفيصلي الأردني بالمحافظة على الصدارة عندما يتقابل خارج ملعبه ظفار العماني يوم غد الثلاثاء على ملعب صلالة. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم غد الثلاثاء أيضاً الأنصار اللبناني مع الوحدة السوري على ملعب المدينة الرياضية في بيروت. ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للوحدة و3 للأنصار ونقطة لظفار.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 9 نيسان، حيث يتقابل الوحدة مع الفيصلي في صيدا، والأنصار مع ظفار في بيروت.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأنصار على ظفار 2-0 في صلالة وتعادل الفيصلي مع الوحدة 2-2 في عمان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الفيصلي على الأنصار 3-1 في بيروت وتعادل الوحدة مع ظفار 0-0 في صيدا، وشهدت الجولة الثالثة فوز الفيصلي على ظفار 2- 0 في عمان والوحدة على الأنصار 2-1 في صيدا.

الصقور تحلّق عالياً في الشعب

الجوية تلحق الخسارة الأولى بالشرطة وتقترب

من وصافة الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

وسط حضور جماهيري كبير لم تهدا حناجرهم عن التشجيع طوال 90 دقيقة الحق البطل الجوية الخسارة الأولى بالشرطة بهدف امجد راضي الذي جاء من ركلة جزاء د49 في مواجهة مثيرة في اخر مباريات الجولة ما قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليرفع رصيده الى 37 نقطة مقلصا الفارق مع الغريم الشرطة الى نقطتين.

لاعبو الجوية سيطروا على الكرة بشكل واضح مع بداية المباراة وسط تراجع لاعبي الشرطة ومحاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة وظل مرمى الحارس امجد رحيم بعيدا عن أي ملمح من ملامح الخطوة حتى الدقيقة 21عندما رد الرحيم كرة مهند علي القوية ببراعة ليرد بعدها امجد كرة على مرمى محمد حميد لتمر بسلام على دفاعات الشرطة بعدما استمر تهديد الجوية بفضل الاداء الواضح والمثمر والتعامل مع الامور بشكل جيد وهو ما يحسب للمدرب راضي شنيشل الساعي للقب الدوري الذي دافع عن الصقور باهتمام وحققوا خطوة عريضة ليحضى باهتمام الكل لتسير الامور في اهم فترات الدوري كما خطط لها وبات الجوية يتصرف كمنافس اقترب كثيرا من الوصيف مستغلا تراجع الشرطة والاكتفاء بالدور الدفاعي والخلل في الاداء في اخر اربع مباريات قبل ان يسمح للغريم لملاحقته بقوة وقد يخطف موقعه عندما يستقبل نفط الوسط فيما يواجه الشرطة الكهرباء الأسبوع الحالي

احتكاك بدني

وشهدت المباراة احتكاكات بدنية بين الفريقين قبل ان يطرد الحكم اللاعبين سامال مجيد من الجوية وحارس الشرطة محمد حميد سوية د88 التي شهدت تضيع الشرطة لكرة التعادل عندما فشل مهند علي في تسديد ركلة الجزاء التي ردها القائم وكان الأجدر ان تسدد من احد لاعبي الخبرة تحت أنظار جمهور الفريق الذي ندب حظه عندما بقي يمني النفس في ان يخرج فريقه متعادلا وليس بالخسارة ومن الغريم ليذهبوا الى النوم مبكرافي ليلة حزينة فيما استمرت الأفراح لأنصار الجوية التي مؤكد استمرت للصباح لان الفوز على الشرطة له وقع خاص ويراها الأنصار أهم حتى من اللقب في المباراة التي غطت على كل الاهتمامات والإحداث الرياضية في العاصمة واطرها الحضور الجماهيري الرائع لكن للاسف كاد البعض من لاعبي الفريقين افسادها في تصرفات غير لائقة حيث الاعتراضات الغير مسوغة على قرارات الحكم الاخر الذي اكثر من الصافرة ما اثر على انسيابة اللعب وتوقفاتها وتأثيرها السلبي على الوقت.

تفوق الجوية

وعكس الجوية تفوقه خلال الشوط الأول وفي أفضلية واستحواذ نسبي على الكرة وهدد مرمى الشرطة اكثر من مرة أخطرها كرة صالح سيدير التي ردها الحارس بعد التهديد الأول من امجد راضي قبل ان يهدي الجوية حارسا جيدا الشاب امجد رحيم الذي نجح في أصعب اختبار عندما حافظ على نظافة شباكه بوجه قوة الشرطة المدججة بنجوم المنتخب الوطني وعكس رسالة خاصة لمدربي المنتخبات الوطنية حينما اكد جدارته وكان أفضل إجراء لشنيشل الذي نجح في ادارة الامور و تعاون اللاعبين بتطبيق توجيهاته والاعتماد على العناصر المؤثرة خاصة في منطقة الوسط التي عكست سيطرة الجوية في اغلب وقت الشوط اول وكان قريبا من التسجيل امام فرصة يتيمة لمهند علي الذي سدد كرة قوية ردها الحارس في وقت ظهرت خطوط الشرطة متباعدة واغلب عناصره في عزلة وفشلت في تشكيل الخطورة والفرص وكان الجوية أفضل من الشرطة

ونجح الجوية بعد العودة للشوط الثاني بمواصلة الضغط الهجومي الذي أثمر عن تسجيل هدف المباراة والفوز عندما احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها امجد راضي بشكل فني قبل ان يعود الشرطة للمباراة واللجوء للعب الهجومي والاستحواذ بشكل افضل على الكرة وحصل على اكثر من كرة من على منطقة الجزاء ومن الجانبين لكن دون جدوى قبل ان يفرط بأقرب الحلول في التفريط بركلة الجزاء ووقعها الصعب على الأنصار وهم يرون السقوط الاول لفريقهم وياتي من الغريم في أصعب أوقات المنافسة التي تاثر فيها الفريق المجدد والمدجج بالاسماء التي ظهرت في خطوط متباعدة قبل ان تغيب المهارات الفنية في خلق وصنع الفرص التي تأخرت كثيرا في ظل تقارب مستوى الفريقين وحساسية المهمة التي شهدت تراجعا للشرطة في تقديم الأداء المقنع بعد ثلاث تعادلات متتالية من النفط ميسان والصناعات وتلقي الخسارة الاولى لتربك حسابات المدرب باكيتا الذي قد تضع النتيجة حدا لمهمته التي تاتي خارج رغبة جمهور الفريق الكبير الذي واصل غضبه على اللاعبين بعد التعادل مع الصناعات.

لماذا فاز الجوية

لعب بروحية عالية وهو المنتشي بفوزه الرائع على المالكية البحريني وليس جمهور الجوية وحده بل الكل يرى في الفوز النتيجة الاهم في مسار الدوري التي زادت من خطوطه في الصراع مرة أخرى على اللقب الذي لازال الطريق طويل للوصول اليه.

ظهور الجوية في حالة فنية عالية وانسجام وفي خطوط احدها تكمل الأخر كما أهدى الفريق حارسا للكرة العراقية في أهم مراكز الفريق اللاعب امجد رحيم، قراءة المدرب راضي شنيشل لأفكار المدرب الاخر ويتفوق عليه من خلال طريقة اللعب وأداء اللاعبين والاستفادة من خبرات الكبار ولان الفريق يلعب بعناصره سوية منذ ثلاثة مواسم أخذت تقدم مباريات قوية ومهمة بعد سلسلة نتائج ايجابية ساعدت الفريق في التقدم وملاحقة الغريم بقوة وربما يحدث التغير الذي يخشاه جمهور الشرطة الذين انتابتهم الشكوك في ان يستمر فريقهم في مكانه الحالي بعد الخسارة وتراجع أداء اللاعبين ولان الامور مرشحة لظهور المشاكل على مســـــــــــــتوى إطراف الفريق حيث تصاعد غضب الجمهور بوجه اللاعبين. الأداء الهجومي واللياقة البدنية العالية للاعبين وحالة الاستعداد للمباراة وبعد حالة التحول التي انتقل فيها من المواقع المتأخرة الى الموقع الثالث وجعل الامور تسير بنجاح من جولة لأخرى وهو المهم.

لماذا خسر الشرطة

لعب الفريق تحت ضغط جمهوره من اجل تحقيق النتيجة حصرا على الجوية والتي جاءت بتوقيت غير مناسب بعد التعثرات الثلاثة وأخرها امام الصناعات التي أثارت غضب الأنصار بسبب الفوارق بين الفريقين، حالة الإحباط التي يمر فيها الشرطة اثر تعثره امام فرق ميسان والنفط والصناعات التي انعكست سلبا على موقف ومستوى وروحية اللاعبين الذين افتقدوا للتركيز في أهم مباريات المرحلة الأولى التي لم يكترث لها اللاعبين في ظهور متدني مخيب.

طريقة لعب الشرطة والتشكيل الذي خلا من احد اهم عناصر الفريق حيث مهدي كامل كما انعكس انتقال عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية سلبا على وحدة الفريق والأداء الذي اختلف بعد اخر نتيجة فوز حققها على الأمانة.

ظهور الخلل الواضح في الدفاع الذي افتقد للعب المطلوب وفي دعم الهجوم والتقدم من الجانبين والتراجع الذي كادان يسبب بدخول أكثر من هدف لولا الحارس محمد حميد الذي فرط بجهوده بالاعتراض على قرارات الحكم والتدخل في سجال مع لاعبي الجوية في تصرف لايقل تهورا عن سامال سعيد.