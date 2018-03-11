حوكمة الفساد – مازن صاحب

شتان بين المصطلحين، متضادين ومتنافرين (الحوكمة) تعني الطرق والأساليب التي تدار بها السياسات العامة لدولة من خلال الشفافية والإفصاح، فيما تجمع تعاريف (الفساد) بكونه إساءة استخدام السلطة من موظف عمومي مكلف بواجب عام، السؤال: لماذا حوكمة الفساد؟؟

يمر العراق منذ عام 2003 بما يعرف بأدوار الدولة الفاشلة حتى ازف موعد التحرير من براثن داعش الإرهابي ، وهو اليوم على امام استحقاقات كبرى ، تعد الانتخابات البرلمانية المقبلة احد مفاصلها ، وبالتالي اذا لم يستطع الناخب العراقي تطبيق وصايا المرجعية الدينية الرشيدة في خطبة الصحن الحسيني الشريف الجمعة الماضية بحسن الاختيار، فان السنوات الأربع المقبلة ستواجه نموذجا فريدا من نوعه في تقنين السياسات العامة للدولة من تطبيقات المفترض أن تمثل “الطريقة التي يساهم بها المسؤولون الحكوميون والمؤسسات (الحكومية وغير الحكومية) في رسم السياسات العامة وتوفير المنتجات والخدمات العامة” وهي بذلك “تشير الى جودة العلاقة بين الافراد والحكومة لضمان التمثيل والفاعلية والعدل والمساواة ، الى نموذج يقنن مفاسد المحاصصة تحت ذات المضمون التخصصي لتطبيقات الحوكمة باعتبارها الحل الأفضل لمواجهة الفساد !!

هذه المتلازمة المعرفية في إدارة الحكم ، تخفى معالمها على الناخب وهو يتمعن في تطبيق وصايا المرجعية الدينية العليا لاختيار الأفضل من بين المرشحين ، فالمفاهيم الحديثة للحكم ما زالت غير منشرة الا في وسط اكاديمي ضيق ، فتتصاعد وتيرة التضليل الإعلامي للناخبين بان المستقبل واعد ومشرق، وان عراق الغد في افضل حالاته ، دون الامعان في ادراك مضمون فكرة الحوكمة في وصايا المرجعية الدينية كمنهاج عمل للسياسات الحكومية ، ونموذج لتطبيق العدل والمساواة ، وتقدم الامم المتحدة ثمانية عناصر للحوكمة الرشيدة وهي ان تكون إدارة شؤون الدولة: تشاركية، يتم إقرار التشريعات بالأغلبية، تطبيق قواعد المساءلة، الشفافية، فعالة، ذات كفاءة، تتصف بالعدالة، والمساواة بين افراد المجتمع، وأخيرا ان يتم اعتماد الأنظمة واللوائح المقرة والمعتمدة عند تنفيذ الحكومة لبرنامجها الإداري ، والفهم الصحيح لوصايا المرجعية الدينية بانها نموذجا معياريا لتطبيق( الحوكمة الرشيدة ) المعيار الذي يحدد مدى التزام الحكومات بتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام وتحقيق مستويات متقدمة من جودة الحكم، لذا، فان تحقيق الحكومات لنتائج ايجابية في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام ، المعايير لمدى جودة الحكم ومستويات الحكم الرشيد والانتهاء من مفاسد المحاصصة.

نكرر السؤال: كيف يحوكم الفساد؟؟

الجواب بنموذج فج من الدعاية الانتخابية التي تنظر الى نصف الكأس العراقي الذي امتلأ بالنصر على براثن الإرهاب الداعشي بفتوى الجهاد الكفائي ، دون اتخاذ اية خطوات عملية في نصفه الفارغ المتمثل في مفاسد المحاصصة ، ويكفي ان مفوضية الانتخابات لا تستطع منع من عليه ملف فساد او اعفي منه بموجب قانون العفو العام من المشاركة في الانتخابات المقبلة ، كحالة تضاد صارخة مع وصايا المرجعية الرشيدة ، فضلا عن تكرارها القول(عدم اختيار المجرب) ، وقادة اغلب الكتل البرلمانية لهم تجارب تبدأ بإهدار أموال العراق ولا تنته عند الهزيمة امام فلول داعش الإرهابي.

لذلك ما زال العراق يظهر في الجزء الأخير من التقرير السنوي لمدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا ، لان هناك مقاييس لمدى التزام الحكومات بتطبيق عناصر الحوكمة في القطاع العام هو مطلب للحكومات والمنظمات الدولية لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، بسبب تراكم الديون الخارجية على العراق حتى وصلت الى 138 مليار دولار، فالحكومات تستخدم نتائج مقاييس الحوكمة لتقييم الأداء وتحديد أماكن الخلل وتدرك من خلال هذه النتائج الكيفية التي تُدار بها الأعمال وحجم المخاطر التي تواجهها

نكرر السؤال ثالثا: ما الحل؟؟

الإجابة واضحة في صلاحيات مفوضية الانتخابات واهمية ممارسة المجتمع المدني ووسائل الاعلام والتظاهرات دورها في المدافعة عن نظام سياسات عامة تمنع ترشيح (رموز مفاسد المحاصصة) في القوائم الانتخابية، والا ما فائدة وصايا المرجعية الدينية حينما لا يلتزم بها مقلدوها من قادة أحزاب الإسلام السياسي؟؟