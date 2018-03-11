يوليوس قيصر وعنتر – نعيم عبد مهلهل

الصورة الإباحية لأسم عنتر بن شداد ليس في عشقه الكبير لأبنة عمه عبلة ، بل في تلك المفردة المليئة بخجل الطفولة والأحساس الذكوري المبكر عندما ( يعنتر ) الذي معك فتشعر أنكَ صرت بالغا . وطالما كان الصبا يشعرنا بتلك العنترة منتصبة عندما نكون أمام شاشة السينما وتظهر برجيت باردو او راكيل وولش أو جينا لولو بريجيدا وهن يرتدين مايوهات البحر يتغندجنَ شبه عاريات على رمال الشاطئ ، وأكثر مواسم تلك العنترة حملت الينا طوفان الذكورة الشرقية المحرومة حين سمحت الدولة لمديرية الرقابة في وزارة الأعلام بالسماح لاستيراد الأفلام الإباحية القادمة من اليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا والسويد .

أما القيصر يوليوس فهو لا يلتق مع عنتر في تشابه وزن تفعيلة أسميهما فقط ، بل أن قيصر ارتبط بعشق عنتري مع واحدة اشتهرت بفتنتها قبل زمن عبلة بمئات السنين وهي كليوباترا ملكة مصر .

وربما بسبب سحر الملكة المصرية صار ليوليوس قيصر سيـــــــــف عدد (2) واحد يحقق فيه النصر لروما وآخر يحقق له النصر في ليل سرير الملكة ذات العيون الزرق والأنف المعقوف قليلا ، وهو ذات الأنف الذي لو كان بمقدور العالم فيثاغورس لحسهُ بلسانه لتخلى عن أي رغبة باكتشاف مثلث الرياضيات.

بين القيصر وعنتر ذكورة وأنوثة مشتركها هو الطاقة التي تجعل القيصر يتخلى عن مجد الغار وتمجيد روما له وينساق الى شفتي المرأة المصرية ويخسر حياته بسبب هذا .

فيما عنتر العبد العبسي يتخلى عن جبروته ويتحمل سياط أبيه وعمه من اجل عبلة .

الحكاية الأولى الأسطرة فيها قليلة جدا ، ولكن في قصة عنتر الأسطرة كبيرة بسبب أننا في الشرق نخضع لتابو الكبير إزاء ما يعنتر معنا ، فنلجأ الى التورية والقناع والأسطرة ، أما قيصر فهو أوضح هذا في كتب التأريخ وساحات المعارك وقصته مع كليوباترا موثقة باعتماد صادق.

سيكولوجيا تعكس الرؤيا عبر ما يحدث فنقول أن عنتر بحلمه وانتصابه وأمنياته فقدَ حياته دون ان يحقق مع الأنوثة التي يتمناها شيئا ولنضع شباب سبايكر الذين ذهبوا ضحايا بالجملة المفردة وذبحتهم سكاكين الإرهاب الداعشي ومزقت صدورهم رصاصات بليدة من بشر همج وقتلة وآخرون متحمسون ولاشأن لهم بفتوى داعش إنما كرها للدولة والحكومة ولما يشعرون به انه تهميشا وسرقة لامتيازات كانوا يتمتعون بها.

وعليه أصيبت أنوثة العراق بفاجعة أنها بسبب ما حدث في سبايكر أن النساء فقدن فرصة الحصول على اكثر من الف وسبعمائة عريس مفترض انهم سيتخرجون من مدرسة تدريب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية وسيستلمون اول راتب وينحدرون بباص الريم والكوستر والنيسان اليابانية صوب مدن الجنوب والوسط ( الناصرية والعمارة والبصرة والسماوة والديوانية والكوت والحلة وكربلاء والنجف ) وهناك ستفكر لهم أمهاتهم بنساء من بنات الجيران ليكن عروسات لأودهن الذين اصبحوا جنودا في صنف القوة الجوية والبعض قرر ان يخطب ويتزوج الفتاة التي تعرف عليها بالفيس بوك.

عندها ستتعنتر فيهم الأماني ويستيقظ فيهم حلم رجولة مداف بعسل شهية قبلات الفراش مع بدء كل إجازة دورية.

لكن واقعة سبايكر لم تحقق لعنتر أن يتعنتر مع أحلامه ، وأيضا لم تحقق رغبة قيصر مع كليوباترا . فالجميع سيموت في نهاية المشهد وقيصر بخنجر في الخاصرة من قبل بروتس أعز أصدقائه.

فيما كليوباترا منتحرة بلدغة أفعى سامة..

عنتر نال أم لم ينل عبلته ولكته حتما مات بطعنة سيف غادرة في واحدة من حروب قبلته .

المطوعون من شباب سبايكر قتلوا جميعهم بطرق دنيئة وجبانه واغلب الرصاصات كانت في الرأس ومن الخلف.

أما النساء اللائي كن في انتظار راتب اول الشهر والإجازة الدورية وحفلة الخطوبة ، فقد مسحنَ دموعهن بمناديل الخيبة وفي صباح اليوم الثاني ذهبنَ الى دائرة الرعاية الاجتماعية للحصول على راتب الأرامل.