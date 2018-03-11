يوم المرأة العراقية – لؤي الشقاقي

_يحتفل كل العالم بيوم المرأة وتتلقى النساء التهنئة والهدايا تثميناً لها ولدورها ، وكمثل كل شيء في العراق له خصوصية وتفرد فقد كان للمرأة العراقية تميز وتفرد بحبها وتضحيتها وحزنها وآلمها عن كل نساء الارض وكأنها خلقت من طينه مختلفة وماء خاص فحياتها مليئة بالمواقف والحوادث ،وقد آرتأيت ان نستذكر دور المرأة ومواقفها من خلال حادثة حقيقية لأحدى الامهات العراقية تبين شيء من صفاتها وعراقتها .

بعد إجتياح القوات الإيرانية هور الحويزة عام 1985وإقترابها من مدينة القرنة التي أصبحت مهددة بالسقوط في أي لحظة بقي لواءنا صامداً وهو يقاتل في جيب ضيق وكانت خسائرنا بهظة والجنود كان يقاتلون في أماكنهم حتى الموت فيُقتلون بالجملة من شدة القصف الكثيف والإشتباك القريب ،وأما الجرحى فبقوا دون إخلاء وماتوا في الخنادق حتى أن آمر اللواء أخبرنا أنه ليس هناك قوات ساندة قريبة تفك الحصار عنا ويجب علينا القتال حتى الموت ولو بالسلاح الأبيض ، وقد تناقلت بعض الإذاعات خبر محاصرتنا هناك وإن لواءنا قد أبيد واستشهد أغلب مقاتليه وسيستسلم البقية منهم إلى الجيش الإيراني عن قريب.

ومع اشتداد الحصار والقصف ورائحة الموت تلف المكان جاء سائق إسعاف وهو يسأل عني فأرشدوه إلى الساتر الذي نقاتل دونه ولما وصل إلي كنت لاأستطيع أن أفتح جفني من شدة التراب والدخان والسهر قال: أنت عبدالهادي من كربلاء

قلت: نعم

قال: والدتك تنتظرك منذ ليلة أمس عند رأس الجسر عبر النهر من جهة القرنة وهي لم تترك أحداً يمر بها إلاّ توسلّت به وحمّلته أمانة أن يصل إليك ويخبرها عن وضعك ،لإن هناك أخبارا وصلتهم تقول بإنك جريح وأخبار أخرى تقول بإنك قتيل ولازالت جثتك في الأرض الحرام ،ويجب أن تسرع إليها لتطمئن عليك

لاأستطيع أن أصف لكم الذهول والصدمة التي أصابتني لحظة سماعي هذا الخبر،أمي تنتظر هناك منذ ليلة أمس وهذا القصف المدوي والموت وزعيق المدافع

كيف جاءت من كربلاء إلى الجنوب ؟ كيف وصلت ؟ من الذي أتى بها ؟ كيف ؟

نسيت نفسي لم أعبأ بالقصف أو القنص وأزيز الرصاص المستمر خرجت من الخندق وركضت بإتجاه ملجأ آمر سريتنا أخبرته بالقصة فسمح لي بالذهاب اليها ورأيت دمعة نزلت على خديه.

كانت المسافة بين الجسر والساتر حوالي 800 متر ركضت تلك المسافة بكل قوة دون شعور ولم أشعر بثقل الملابس والخوذة والبندقية ، أردت العبور على الجسر فمنعتني مفرزة الإستخبارات هناك وقالوا لي: عليك أن تعبر عن طريق الزورق إلى الضفة الأخرى ،ولكنني جازفت وركضت فوق الجسر وقذائف المدفعية والراجمات الإيرانية تتساقط كالمطر على يمينه ويساره حتى ملأته الثقوب والفجوات وراح يترنح ويهتز من كل مكان كأنه يهوى في النهر .

لم أنس تلك اللحظة التي لمحت فيها سوادة عباءتها من الطرف الآخر لنهر دجلة وهي ترفع ذراعيها نحوى ،كانت أمي تحتمي من القصف مع بعض الجنود وسط حفرة محاطة بأكياس من الرمل وقد غمرها التراب والدخان ،ولما لمحتني قادماً من بعيد وقفت وأرادت أن تتلقاني فوق الجسر ولكن الجنود منعوها وهم يصيحون بها: خاله أبقي في مكانك القصف مستمر والشضايا تتطاير في كل مكان وإبنك هاقد وصل ،أنزلي رأسك لاتموتين .

ولكن أمي لم تطأطيء رأسها وبقيت واقفة شامخة كالنخلة وعينيها عليَ وأخيراً إلتقينا كانت الدموع هي حديثنا لمدة وأنا في حجرها شعرت كأني رجعت طفلاً صغيراً ،نظرت بوجهها كان غمامة من تراب ودخان وعيناها شاحبتان متورمتان من السهر والتعب والقلق الذي أضناها ،أخذت أعاتبها وأنا أبكي: لماذا أتيت وقطعت كل هذا الطريق الخطر وأنت مريضة ،هذه حرب وأنت تعرفين هذا هو مصير الجنود في الحرب ياأمي .

فقالت: صحيح هذه حرب ولكنني أم

والتفتت للجنود قائلة: هل تعرفون ماذا تعني الأم ؟

فرأيت الجنود يبكون لكلامها .

وبعد أن إطمئنت على سلامتي مؤقتاً كان آخر حديث بيننا في ذلك اللقاء القصير قالت لي أمي: أنا الآن قد عاد لي نصف قلبي وأما النصف الآخر فقد إحترق وأنتهى في الطريق

قلت: سلم الله قلبك خيراً أمي لماذا أحترق نصف قلبك في الطريق ؟

قالت: لكثرة مامرت بنا جنائز الشهداء الملفوفة بعلم العراق وهي تتجه صوب المدن،كل جنازة تمر هي لاشك ستثكل أماً مثلي ،وكلما وقعت عيني على جنازة شهيد أشعر بنوبة قلبية تضربني ،طعنة السكين في صدري تدمي وتتلف جزءاً من قلبي .

بعد 3 سنوات من تلك الحادثة توفيت والدته في المستشفى بقسم الأنعاش بسبب تلف كل صمامات قلبها ،فقد توقف نصف قلبها المتعب إلى الأبد .