تعليمات تنسف قانون الحقوق وتهدر سنوات العمل في مهنة المتاعب

صحفيون يناشدون رفع الغبن وإحتساب خدمتهم

بغداد ـ علي السيد جاسم

طالب صحفيون الجهات الحكومية المعنية بالالتزام في تنفيذ قانون حماية الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 محذرين من ضياع خدمتهم جراء اجتهادات غير مهنية ، داعين الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق ورئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية النائبة ميسون الدملوجي ونقابة الصحفيين العراقيين ورئيس ديوان الرقابة المالية الى اعادة النظر بالتعليمات الخاصة بتنفيذ المادة 16 من القانون الخاصة باحتساب الخدمة الصحفية. واوضح صحفيون في مناشدة تلقتها (الزمان) امس ان (هناك غبنا وظلما كبيرين سيقع على الصحفيين جراء اجتهادات بوضع التعليمات الخاصة بتنفيذ المادة 16 من قانون حماية الصحفيين التي تنص على : تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترفيع والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضوا في النقابة).

مبينين ان (المادة المذكورة والقانون المذكور بشكل عام لم يحدد شرط ان يكون الصحفي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس اثناء مدة خدمته الصحفية قبل ان يتم تعيينه في الدوائر الحكومية واستنادا على ذلك قرر العشرات من الصحفيين عدم المزاحمة في السنوات الماضية في البحث عن التعيينات الحكومية ما زال هناك قانون يحمي ويضمن احتساب خدمتهم في زمن لاحق وقرروا الاكتفاء بالعمل في المؤسسات الاعلامية الاهلية لكنهم تفاجأوا بعد تعيينهم بعدم احتساب خدمتهم الصحفية لاغراض الترفيع والتقاعد وانما اقتصارها على اغراض التقاعد فقط وهذا مخالف لنص القانون المذكور).

واشاروا الى ان (منذ اكثر من عام تم ترويج معاملات احتساب الخدمة بعد ان حصلنا على تأييد من اللجنة المختصة في نقابة الصحفيين العراقيين وبحسب الضوابط ولغاية الان لم يتم حسم معاملاتنا بسبب قيام الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية بالاستفسار عن كيفية طريقة الاحتساب على الرغم من ان هناك العشرات على اقل تقدير تمت تمشيتها سابقا وفق القانون فما الذي حصل هل تبدل القانون ؟).

شهادة دراسية

ملفتين الى ان (ديوان الرقابة يستفسر عن الشهادة الدراسية للصحفي لكي يتخذها معيارا في آلية الاحتساب ولما وجد ان نص القانون واضح وصريح ولاعلاقة له بشهادة الصحفي المهني المصادق عليه من نقابة الصحفيين قرر احالة الموضوع الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومع احترامنا الشديد جاءت الاجابة وفيها الكثير من الغبن والظلم حيث ابلغنا من ديوان الرقابة ان قرار الامانة العامة نص على احتساب الخدمة الصحفية لاغراض الترفيع والتقاعد للحاصلين على شهادة البكالوريوس فقط خلال تلك الخدمة ، فيما تحتسب الخدمة لحملة الشهادتين المتوسطة والاعدادية لاغراض التقاعد فقط من دون اي ترفيع وفي ذلك عدم انصاف ففي الوقت الذي يسمح فيه لخريجي الاعدادية الترشح لعضوية مجلس النواب العراقي يحرم الصحفي من اضافة سنين عمل فعلية اداها باحلك الظروف واصعبها وبدلا من انصاف هذه الفئة فوجئنا بهذا القرار المخالف لنص قانون حماية الصحفيين وما جاء في المادة 16 منه).

متسائلين (هل تم الاستئناس برأي نقابة الصحفيين العراقيين التي تعمل بقانون وبصفتها الجهة الرئيسة ولها جزء كبير من الجهود في وضع بنود واقرار قانون حماية الصحفيين بالتعاون مع الجهات التشريعية؟ وهل يعلم الاخوة من وضعوا هذه التعليمات المجحفة بان الصحفي المهني يتدرج وفقا لعمله وجهوده وتميزه وابداعه على مدار خدمته وتتغير عناوينه الصحفية من مندوب الى محرر الى محرر اول ثم محرر اقدم الى رئيس محررين الى سكرتير تحرير وصعودا اعتمادا على معايير مهنية وبصرف النظر عن شهادته؟ وهل يعلمون ان كبار واعلام الكتاب والصحفيين العرب والعراقيين على وجه الخصوص ليسوا من حملة البكالوريوس واغلبهم من خريجي المعاهد والاعدادية وغيرها؟).

واضافوا ان (الشهادة تضيف مخصصات فقط للموظف 35 بالمئة من الراتب الاسمي لخريج الاعدادية و45 بالمئة للحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية وهكذا صعودا او نزولا بحسب الشهادة ، بمعنى ان الشهادة لا تلغي سنوات الخدمة وحق الموظف في العلاوات والترفيع بحسب قانون الخدمة المدني ، واذا افترضنا ان الموظف متعين بشهادة الاعدادية على الدرجة الثامنة ــ كاتب ــ من السلم الوظيفي فمن الطبيعي بعد مرور 12 عاما خدمة على سبيل المثال يتحول الى الدرجة السابعة ـ معاون ملاحظ ـ ثم السادسة ـ ملاحظ ـ ثم الخامسة ـ رئيس ملاحظين ـ بالتدرج تباعا كل اربع سنوات بصرف النظر عن حصوله على شهادة البكالوريوس ام لا ؟ ونفس الحال ينطبق على تنفيذ المادة الخاصة باحتساب الخدمة الصحفية من دون الضرورة الى العودة الى شهادة الدراسة للصحفي).

تعديل تعليمات

داعين الجهات المعنية (بالاسراع في تعديل التعليمات بما يتماشى وروح قانون حماية الصحفيين العراقيين وبما يتماشى مع تضحيات الصحفيين ومكانتهم ودورهم البارز في المجتمع وعدم التسبب باحباطهم ، واعطائهم حقوقهم التي يستحقوها ولاسيما هنالك العشرات منهم قد رتب اوضاعه المعيشية والمالية على اساس انتظار احتساب خدمته لتعديل درجته الوظيفية وتحسين اوضاعه).