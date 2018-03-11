كربلاء: الأرصفة تبيع سموماً تفتّح البشرة

هوس مستحضرات التجميل يسيطر على النساء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تحمل مستحضرات التجميل التي تستخدمها النساء اضرارا صحية مقابل زينة مؤقته كما ان اغلب النساء يقعن في هوس دائم للبحث عن المستحضرات وبما يجدد شبابهن ويزيد من جمالهن وهذا ما يدفعهن في اللجوء الى استخدام انواع مختلفة من مستحضرات التجميل والكريمات المبيضة للوجه وغيرها .

دون الاكتراث بالاضرار الصحية التي قد ينجم منها الاذى دون الاستشارة الطبية بالاضافة الى اقدام النساء على شراء تلك المستحضرات بأسعار زهيدة من الباعة المتجولين او المحال غير المختصة بهذا الجانب .

لـ( الزمان) اجرت هذا الاستطلاع لتتعرف على اخر مستحضرات التجميل وما تسببة من اضرار يمكن ان تكون مزمنة مقابل زينة مؤقت .

شراء مستحضرات

وقالت احدى السيدات في حديثها ان بعض النساء يرغبن بشراء مستحضرات التجميل من الباعة على الارصفة وذلك لرخص سعرها دون الاكتراث لاضرارها الصحية فبعض العبوات الصغيرة والتي تشمل على الكريمات والتي يتم استخدامها لتفتيح البشرة قد يبدو الامر لاول وهلة انها جيدة عند استخدامها وقد اضافت الى البشرة شيئا من التحسن ولكن سرعان ما تتحول البشرة الى سمراء بسبب كثرة التصبغات نتيجة اثارها الجانبية .

معبرة عن (دهشتها من بعض السيدات والفتيات لاستمرارهن على هذه الخلطات وما تسببه من اضرار في المستقبل ). داعية الى (استخدام زيوت طبيعية للبشرة مثل زيت اللوز او ماء الورد الطبيعي والذي يمكن استخدامه كغسول للبشرة ).

مؤكدة ان (هناك منتجات لاتزال تثير القلق ومنها استخدام كبسولات لتسمين الوجه). فيما اضافت (اغلب النساء لا يمتلكن وعيا بهذه المستحضرات ولهذا تجدهن يثقن بصاحب المحل بقوله ان هذه المنتجات لا تسبب اي ضرر والعكس هو الصحيح ).

مضيفة ان (شراء منتجات رخيصة تجعل المراة تتعرض الى مشاكل صحية في البشرة ومن هنا نجد من الضروري شراء الماركات الجيدة والابتعاد عن كل ماهو ردئ).

مبينة انه (لدى شرائي شامبو لغسل الشعر بالاضافة الى الكريم هذان المنتجان تسببالي عند استعمالهما بتساقط الشعر اولا والثاني اضافة لي حساسية في الجلد ). مشيرة الى ان (عند زيارتي للطبيب طلب مني ترك كل هذه المنتجات ).

خلطات موضة

من جانبها اعربت عن اسفها (لبعض الفتيات اللواتي تبعن هوس الموضة باستخدامهن مسمنات الوجه والكريمات او الخلطات المبيضة والتي من المؤكد ستتلف بشرتهن في المستقبل).

وقالت (بعد عام 2003 انتشرت في الاسواق العراقية الكثير من البضائع ومنها مستحضرات التي اكتسحت جميع المولات التجارية لوجود من يبيعها على الارصفة حيث نجد الكثير من السيدات يتبضعن منهم بلا مبالاة ).

مضيفة (بالنسبة الي ارغب في شراء منتج لشركة معروفة بهذا الجانب حتى لا اتعرض الى اضرار جانبية في المستقبل )لافتة الى ان (نشر ثقافة الاستهلاك ضرورية لدى المواطنين في ظل انتشار هذه المستحضرات خصوصا عندما تكون قد دخلت السوق بطريقة ملتوية وبعيدة عن عيون الرقابة).

الى ذلك قال صاحب محل لمنستحضرات التجميل في مجمع الكوثر رائد الحسناوي لـ(الزمان) امس (اهتمام المرأة دائما يكون بأقتناء مختلف المواد والمساحيق وكريمات التجميل خاصة مع كثرة الدعايات على موقع التواصل الاجتماعي حيث واجهت بعض النساء اضرارا جراء شرائهن مستحضرات غير معروفة وبأسعار زهيدة تكون مقلدة او محفوظة بطريقة غير صحيحة لتعرضها لاشعة الشمس ). مشيرا الى ان (هناك شروطا لحفظ المستحضرات بالاضافة الى الرقابة التي يجب ان تخضع لها لمعرفة النسب المسموح بها للمواد الكميائية المضافة للعبوة ). مضيفا اني (اعمل في هذا المجال منذ عشر سنوات حيث تعرفت على جميع مناشئ مستحضرات التجميل والفرق بين المستورد والمقلد وكيفية استخدامها وايهما الافضل حسب نوع البشرة او الشعر وما الى ذلك).

محل موثوق

موضحا ان (وجود دخلاء في هذه المهنة وهذا ما جعل البعض يلجأ الى استخدام الغش ولكن المسؤولية تقع على كاهل الجميع على البائع وعلى اختياره للشركة التي يتعامل معها كما ان على المرأة ان تختار محلا موثوقا به لاصحاب اختصاص لشراء ما يلزمها من الحاجيات ).

في غضون ذلك قال اخصائي التجميل والامراض الجلدية الدكتور ايمن فرح لـ(الزمان) امس (هناك منتجا يباع بسعر زهيد جدا حيث يسبب ضرارا للمستهلك لكونه هو الوحيد المسؤول عن شراء تلك المنتجات).

مؤكدا ضرورة عدم شراء اي منتجات تجميل من الاسواق المحلية من دون وجود مختص). مشيرا الى انه (واجه في عمله بعض الحالات التي تسببت مستحضرات التجميل بشوه في الجلد من خلال حدوث بعض اثار حساسية للجلد على هيئة احمرار ). وقال فرح (انصح بالتقليل من استخدام مركبات التجميل وضرورة قراءة المكونات ومعرفة المسموح به )