تزايد حالات الإصابة بمرض الثلاسيميا نتيجة تجاهل شروط عقود الزواج

لجنة الخدمات في ديالى تدعو لحسم ملف مقبرة الأنابيب

ديالى – سلام عبد الشمري

بغداد – محمد الصالحي

دعت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى الى حسم ملف مقبرة الانابيب في قضاء الخالص ، فيما اكدت انها كلفت الدولة المليارات من الدنانير .

وقالت عضو لجنة الخدمات نجاة الطائي لــ (الزمان) امس إن (أعدادا كثيرة جدا من الأنابيب الحديدية، وبأحجام مختلفة بعضها كبير والبعض الاخر متوسط، مرمية في منطقة زراعية في محيط ناحية هبهب قرب منطقة الحديد ضمن قضاء الخالص) .

واضافت الطائي، أن (الأنابيب مرمية منذ 15 سنة، وتم شراؤها في زمن النظام السابق بمبالغ مالية باهظة لكن تركت في العراء) ، مشيرة الى أن ذلك (يعني انها ستصبح خردة وغير نافعة نتيجة بقائها فترة طويلة وسط اجواء مناخية سيئة، وهو من ثم هدر لمليارات الدنانير) .

ودعت رئيس لجنة الخدمات بمجلس ديالى ، الى (حسم ما اسمته مقبرة الأنابيب واعطاء الضوء الاخضر لاستغلالها في اقامة مشاريع تتعلق بالمجاري او القطاع الزراعي للاستفادة منها وعدم تركها على وضعها الحالي بعدما اصبحت المنطقة المحيطة بها عبارة عن بحيرات من المياه نتيجة قربها من المبازل الزراعية التي تفيض في مواســـم السيول والامطار) .

الى ذلك اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، ان (مجلس المحافظة ناقش في جلسة رسمــــــية موضوع المحاضرين بدون اجور واحتياجات مديرية التربية) .

اوامر مباشرة

واضاف الدايني لــ (الزمان) ان (المجلس قرر تضييف مدير عام التربية مع اللجنة المختصة لغرض طرح اهم احتياجات القرى للمحاضرين والاختصاصات المطلوبة ليتسنى للمديرية اصدار اوامر مباشرة بعد حل جميع المعوقات) .

واشار الدايني ان (المجلس ناقش ايضا موضوع الايرادات المحلية والية تنفيذ بعض المشاريع الخدمية التي تهدف الى تحسين الواقع الخدمي في عموم مناطق المحافظة) .

على صعيد اخر كشف مدير مستشفى ابن البلدي في مدينة الصدر ببغداد عن تسجيل نحو 3000 حالة إصابة بمرض الثلاسيميا، وفيما أكد أن الاصابات في تزايد مستمر، دعا المرجعية الدينية إلى إصدار فتوى دينية تلزم المتزوجين بإجراء فحوصات زوجية قبل الزواج الى ذلك أثنى مدير عام صحة النجف على دور مجلس المحافظة الداعم للصحة بما خصصه للمؤسسات الصحية من اموال لديمومة عملها وتقديم خدمات صحية .

وقال مدير المستشفى طالب حسن في تصريح امس ان (عدد المصابين بمرض الثلاسيميا الذين يتم معالجتهم داخل مستشفى ابن البلدي بلغ نحو3000 حالة). مبينا أن (الحالات في تزايد مستمر نتيجة عدم وجود توعية ماقبل الزواج).

وعزا حسن تزايد حالات الإصابة بالمرض إلى (عدم وجود توعية صحية للزوجين قبل الزواج والاقتران). داعيا المرجعية الدينية إلى ضرورة (إصدار فتوى تلزم المتزوجين بإجراء فحوصات زوجية قبل الزواج لتفادي الاصابة بهذا المرض). واوضح حسن أن (مرض الثلاسيميا يتسبب بفقر الدم واصابة الكبد والطحال وهو من امراض الجينيات الخطرة). مبينا أن (المرض ينتقل من الابوين إلى الاطفال).

اجتماع تشاوري

وكان نقيب الأطباء بغداد جواد الموسوي قد كشف في تصريح سابق عن تفاقم مرض الثلاسيميا واستشرائه في بغداد بفعل أخطاء تسبق الزواج. قال رئيس مدير عام صحة النجف علي شبر على هامش إجتماعِ تشاوريِ ترأسه رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس علي الشمري ورئيس اللجنة الأقتصادية زهير الجبوري وضم كل من مدراء الأقسام والمستشفيات والقطاعات (نكبر على الدور الذي يضطلع به مجلس المحافظة والذي ينم عن حرص كبير من لدن المجلس الموقر وشعوره بالأهمية البالغة لقطاع الصحة ،مثمناً تخصيص مليار وثلاثمائة وثمانين مليون دينار للصحة ستعكف الدائرة في إجتماع تشاوري لاحق على تقديم الأولويات في عمل مؤسساتها).و جدد (مطالبته بتوفير مبالغ كافية لإكمال منشأتين صحيتين هما مستشفى القادسية و المشخاب لحاجة أهالي المدينتين الماسة لهذين المستشفيين اللذين سيخففا حجم الزخم على الكثير من مستشفيات المركز ومستشفى المناذرة و لما للقرب من دور في إنقاذ العديد من الحالات الخطرة كحوادث السير كونهما – اي المستشفيين -يقعان على طريق يربط العديد من المحافظات الجنوبية فضلا عن أهالي المنطقتين).

بدوره اشار رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس علي الشمري الى (وجود ضوابط في كيفية توزيع هذه التخصيصات).

مشدداً على ضرورة أن (يخصص للقضايا ذات الأهمية الكبرى و تقع ضمن أولويات الدائرة).