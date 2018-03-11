أستراليا تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

الأنواء تتوقّع أمطاراً خفيفة في المناطق كافة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الشمالية صحوا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا.

واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس (استمرار الاجواء الماطرة اليوم الاثنين وسيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الشمالية صحوا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ).

واضاف ان ( طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في الوسطى غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الشمالية طقسا صحوا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة وفي الجنوبية غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة).

موسم انتقالي

يذكر ان اجواء العراق تشهد موسما أنتقاليا تعيشه المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية هذه الايام في مرحلة اعتاب وداع فصل الشتاء حيث توجد سحب ركامية محلية التكوين ناتجة من تسرب هواء بارد في طبقات الجو العليا في مناطق محدودة من مدن البلاد تطور قسم منها في محافظة ميسان مثلا وتسببت بهطول زخات سريعة من الامطارومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة والامطار تتركز في مناطق متفرقة من مدن الشمال فقط وهناك فرص ضعيفة جدا لباقي المدن .

وقبل ان تشهد مناطق العراق موجة من الامطار نهاية شهر شباط وبداية اذار كان شيح الجفاف مسيطرا على الواقع الزراعي في البلد نظراً لانخفاض منسوب مياه نهر دجلة لأكثر من 70بالمئة ، في سابقة لم تحدث منذ عقود، وانعكست سلباً على الواقع الزراعي ومياه الشرب في كثير من المناطق.

وكانت مخاوف المواطنين ومسؤولين في الحكومة قد ارتفعت مع اقتراب موسم الصيف من حدوث كارثة إنسانية وبيئية بسبب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة إلى حد الجفاف،خاصة بعد إدخال سد أليسو التركي العمل في منتصف هذا العام، والذي كان سيدخل العراق بحالة من الجفاف غير المسبوقة وفقاً لمراقبين الذين يرون ان (أزمة المياه التي يعيشها العراق لها أسباب استراتيجية وتاريخية، منها عدم بناء السدود، وعدم الاستفادة من الفيضانات، التي حدثت في المواسم السابقة، وكذلك عدم وجود اتفاقيات مع دول الجوار), مشيراً إلى أن (هذه الأسباب لا تمنع من بالحوار مع دول الجوار بتطبيق اتفاقيات تنظم تدفق المياه لنهري دجلة والفرات خاصة قبل هطول الامطار شهدت بعض المحافظات شحاً حتى في مياه الشرب وليس الزراعة فقط، وهذا يحتاج إلى جهود وإجراءات سريعة وبعيدة المدى).

مؤكدين ان (من الممكن أن تستخدم الحكومة كل وسائل الحوار والضغط والمقايضة مع دول الجوار في سبيل أن نؤمِّن الماء للعراقيين).

وأعلنت السلطات المحلية شمال مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، حالة الطوارئ إثر فيضانات وإعاصير اجتاحت البلاد الجمعة الماضية أدت إلى إغراق العديد من المناطق وإجلاء قاطني أكثر من 200 منزل.

قطع طرق

وقال بيان امس ان (الفيضانات والأعاصير ادت إلى قطع معظم الطرق الرئيسية وإغلاق المدارس في مدن إنغام وإنيسفيل شمال مقاطعة كوينز لاند، فيما تلقت السلطات أكثر من 100 نداء استغاثة بينما ساهمت القوات المسلحة في إنزال بعض المساعدات الغذائية والطبية للمناطق المنكوبة), واضاف ان (المقاطعة تتعرض إلى أمطار غزيرة طوال الأيام الأربعة الماضية، وهطلت الأمطار لأكثر من 600 ملمتر وهو ما أدى إلى فيضان نهر هربرت وإجلاء سكان عدة مناطق سكنية وبالنسبة للخسائر المادية، تتوقع السلطات المحلية عدم إحصائها بالكامل قبل عدة أسابيع، لكنها بالتأكيد ستشمل محاصيل الموز والسكر والعديد من الصناعات الأخرى), واشار البيان ان ( الأرصاد الجوية حذرت من مزيد من العواصف التي قد تجتاح استراليا خلال الأسبوع المقبل ).