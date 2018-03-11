الكردستاني لـ (الزمان) : الحكومة لم تلتزم بالدستور في حل المشكلات مع أربيل

المحكمة الإتحادية ترد دعوى الطعن بنظام إدخار الرواتب في الإقليم

بغداد – قصي منذر

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام ادخار الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان امس إن (المحكمة عقدت جلستها بحضور جميع اعضائها، ونظرت في دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية قرار حكومــــــــة الاقليم المتضمن تطبيق نظام الادخار للموظفين والمتقــــــــاعدين، والزام المدعي عليه بتادية الحقوق الخاصة بالمدّعي بدءا من تاريـــــــخ القرار في 1/1/2016 وباثر رجعي), وأضاف ان (وكيل المدعى عليه نيجرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم اضافة لوظيفته قد حضر إلى المرافعة وقدم لائحة طلب فيها رد الدعوى).

واشار الساموك الى ان (المحكمة اصدرت حكماً برد الدعوى كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يصدر عن السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور، وحسب التراتبية وهي التشريعية، والتنفيذية والقضائية ، انما صدر من سلطة اقليمية، كما أن ذلك القرار من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيه، ويخرج عن اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، والمادة 4 من قانونها رقم 30 لسنة 2005).

وأبدى مسؤولون في بغداد وأربيل تفاؤلهم في حسم ملفي رفع الحظر المفروض على مطارات الاقليم وتوزيع رواتب موظفي الإقليم قبل أعياد (نوروز) الأسبوع المقبل، بعد تفاهمات إيجابية أبرمت بين الطرفين على مدى الأسبوع الماضي.

رحلات دولية

وانطلقت الجمعة أولى الرحلات الجوية الدولية من مطار أربيل إلى المملكة العربية السعودية مخصصة لنقل المعتمرين، وذلك منذ الحظر الذي فرضته بغداد على مطارات كردسـتان في تشرين الأول.

وقال مصدر سياسي في تصريح امس إن (محادثات مكثفة عقدت على مدار الأسبوع الماضي بين لجان أمنية وسياسية وعسكرية عن بغداد وأربيل، توصلت إلى تفاهمات أولية في شأن إمكانية رفع الحظر المفروض على مطارات كردستان وتوزيع رواتب موظفي وزارتين في الإقليم), وأضاف أن (المحادثات جرت بضغط من واشنطن ودول أوربية في أعقاب قرار الحكومة الاتحادية الشهر الماضي تمديد حظر الطيران ثلاثة أشهر اخرى والذي قوبل بامتعاض كردي ودولي واسعين).

وأشار المصدر إلى أن (المحادثات شملت توحيد سمات الدخول بين مطارات الإقليم وباقي المطارات العراقية، وإلغاء الصيغة السابقة في صلاحية حكومة أربيل منح سمات دخول إلى أراضيها من دون العودة إلى بغداد), واوضح ان (بغداد تسعى إلى وجود ممثلين عن أجهزة الاستخبارات وضباط امن في مطارات الإقليم والمنافذ الحدودية).

صرف رواتب

واضاف أن (بغداد تعهدت بصرف رواتب موظفي وزراتي الصحة والتربية في الإقليم خلال الأسبوع المقبل، على أن تواصل لجان فرعية مشكلة لتدقيق قاعدة بيانات موظفي باقي الوزارات والهيئات الرسمية في كردستان).

ورأى التحالف الكردستاني ان اعتماد الدستور اساسا في تجاوز المشكلات العالقة بين بغداد واربيل يحقق الاستقرار ويضمن حقوق المكونات في البلاد , داعيا القيادات الكردية الى اتخاذ موقف حازم وايجاد معالجات جديدة لايقاف العقوبات التي فرضتها بغداد على المواطنين في اقليم كردستان.

وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (صناع القرار في الحكومة الاتحادية خرقوا بنود الدستور ولا توجد انظمة مؤسساتية بل حتى قضائية تضمن حقوق المكونات لان اي قرار يصدر هو سياسي اضافة الى ان السلطة القضائية لم تتمكن من القيام بواجبها في محاسبة الفاسدين والمذنبين بجرائم كثيرة), واضافت ان (الدولة تعيش في فراغ دستوري ولا تريد نظاما اتحاديا بسبب عدم تشكيل مجلس الاتحاد الذي يحمي حقوق المحافظات فضلا عن تعطيل اغلب القوانين المهمة في البرلمان), مشيرة الى ان (الكتل الكردستانية في البرلمان لم تتمكن طوال السنوات الماضية من ضمان حقوق الاكراد بسبب تمرير القوانين بالاغلبية التي افضت الى ولادة ازمات متراكمة).

واكدت نجيب ان (الاستقرار لا يتحقق في البلاد دون رغبة حقيقية في معالجة المشكلات والخلافات العالقة بين بغداد واربيل).

وتابعت ان (جميع القيادات الكردية وصلوا الى قناعة بان بغداد خرقت الدستور فيما يخص حقوق الاكراد سواء في المؤسسات ام النظام الفدرالي), مطالبة الاحزاب الكردية (بوقفة جادة ومعالجات جديدة لالغاء العقوبات الجماعية التي فرضتها الحكومة الاتحادية على مواطني الاقليم).

من جانبه دعا النائب عن حركة تغيير الكردستانية بستون فائق عبر (الزمان) امس الى (ضرورة حل المشكلات بين بغداد واربيل باللجوء الى الدستور والقوانين النافذة في البلاد لضمان الحقوق), واضاف ان (موضوع المطارات مشكلة داخلية واي محاولة خارجية تزيد المشكلة لكن استمرار المفاوضات تفضي الى حلول ونتائج ايجابية بين الجانبين). في غضون ذلك تحدثت مصادر عن لجوء الاقليم إلى محاكم دولية للفصل في نتيجة استفتاء الانفصال ما أثير جدل واسع في بغداد بشأن تلك الخطوة التي قد تتسبب في ظهور مشكلات جديدة بالعراق. وما زالت المحادثات بين الحكومتين تراوح مكانها ولم تثمر عن أي إجراء مهم باستثناء التصريحات السياسية التي تعقب اللقاءات بين مسؤولي الطرفين التي تتحدث عن تقدم في العديد من الملفات.

تسويات حقيقية

كما ان قرار استمرار الحظر الجوي الذي تفرضه بغداد على مطاري أربيل والسليمانية اثار شكوكا بشأن جدية ما يقال عن توصل الطرفين إلى تسويات حقيقية وملموسة لهذا الملف وبقية الملفات العالقة.

وقال مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي إن (الحكومة مصرة على التعامل مع خلافات الأكراد بسلة واحدة، في حين أن القيادة الكردية تريد تسوية بعض الملفات وترحيل ملفات أخرى إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية ، أو تأجيلها لمرحلة لاحقة دون تحديد جدول زمني غير أن العبادي عارض ذلك).

وكشف مسؤول رفيع عن حقيقة الأسرار التي تقف عقبة بوجه حل الخلافات بين العبادي والأكراد وتتمحور بشأن ملفين أساسيين هما (المعابر الحدودية ولاسيما معبر فيشخابور باتجاه الحدود مع تركيا وسوريا الذي تستخدمه القوات الأمريكية كممر لوجستي لدعم قواتها وقوات سوريا الديمقراطية بالسلاح والمعدات).

واضاف ان (هذا الممر يستخدم لانتقال متطوعين من قوات البيشمركة للقتال إلى جانب أكراد سوريا سواء ضد داعش أم القوات التركية التي تغلغلت في منطقة عفرين).

لافتا الى ان (الملف الثاني يرتبط بوضع مطار أربيل بالتحديد والذي تعتقد الحكومة بأن طائرات شحن من دول التحالف الدولي بينها الولايات المتحدة تصل إلى هذا المطار ويريد العبادي فرض رقابة أمنية صارمة عليه للتحقق من طبيعة شحنات السلع). ولم يستبعد قيادي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لجوء الأكراد مستقبلا إلى مؤسسات ومحاكمة دولية للفصل في نتيجة استفتاء استقلال كردستان الذي حصل على أكثر من 90 بالمئة من أصوات المقترعين لدعم قيام دولة كردية مستقلة.

لكن النائبة في اللجنة القانونية النيابية عالية ناصيف نفت أي إمكانية للجوء الأكراد إلى محاكم دولية لتثبيت شرعية نتيجة الاستفتاء مستقبلا.

وقالت إن (القانون العراقي والدستور لا يسمحان بهذا الإجراء كما أن المؤسسات الدولية لن تتبنى اوتتعاطى مع نتيجة الاستفتاء لتعارضه مع القانون والدستور). الى ذلك نفت ادارة مطار السليمانية الدولي اخطارها من قبل سلطة الطيران المدني لبدء الرحلات الجوية من المطار قبل اعياد نوروز.

وقال مدير المطار طاهر عبدالله في تصريح امس ان (سلطة الطيران لم تبلغ ادارة المطار بأي شكل من الاشكال للاستعداد وانطلاق الرحلات الجوية الدولية), مشيرا الى ان (تلك الشائعات لا تمت للحقيقة بأي صلة).