التنمية السياسية – يعقوب يوسف جبر

مشروع التنمية السياسية هو أساس بناء الدولة الديمقراطية المدنية النموذجية ، لكن هذا المشروع لابد ان يبدأ من الأحزاب السياسية المؤثرة لامتلاكها المال السياسي والقوة والإعلام ، أما إذا اصطدم بمجموعة من العقبات فلن يكتب له النجاح أبدا ، فاتباع المحاصصة المقيتة وتقاسم مناصب الدولة في السلطات الثلاث وكل المناصب الحكومية الأخرى كالدرجات الخاصة وسفراء العراق في الخارج والمدراء العامين نزولاً الى أصغر الوظائف ، حتى المناصب العسكرية والأمنية ،وتقاسم المناصب والمسؤوليات في جميع مجالس محافظات العراق ودوائرها ومجالس الاقضية والنواحي ، ويسري هذا الداء العضال إلى الهيئات المستقلة التي تعني تسميتها أنها مستقلة عن أية سلطة أو جهة حكومية أو حزبية أو طائفية كهيئة النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة الحج والعمرة وهيئة المسائلة والعدالة وغيرها، وبسبب هذه المحاصصة الحزبية والطائفية وصل الى مجلس النواب خلال السنوات الاربع الفائتة ومن ثم الى الحكومة ومناصبها الوزارية والمناصب المهمة في الدولة ؛ أشخاص لا يحملون المؤهلات الأكاديمية والعلمية التي تؤهلهم لمناصبهم ؛ ولا يمتلكون التجربة والخبرة والممارسة لإشغال تلك المناصب ، ناهيك عن أنصاف المتعلمين و المزورين الذين زوروا شهادات دراسية عليا وجامعية لغرض الحصول على المناصب العليا في الدولة .

وقد شملت هذه المحاصصة أيضاً المناصب العليا في القضاء والأجهزة الأمنية وقيادات الجيش ، من ناحية أخرى ماتزال الأحزاب السياسية عبر مناصبها ونفوذها في الدولة تستنزف ميزانية الدولة . إن كثرة الأحزاب السياسية كبيرة كانت أم صغيرة وعدم تغيرها وعدم تغيير مناهج عملها السياسي على مستوى النظرية والتطبيق وعدم تغيير طريقة تفكيرها السياسي ، وعدم التفاتها لأخطائها لتصحيحها ، وعدم الاعتبار من تجربتها السياسية بما حفلت من أخطاء ، بإصرارها على الخطأ واستمرارها في اتباع نفس المناهج السياسية التقليدية ، واصطفافها اصطفافا طائفيا وفئويا ، وتمسكها بالانتماء إلى دول الجوار تحت مسوغات غير منطقية ، إضافة إلى حصر قيادة هذه الأحزاب بيد أشخاص محددين ، وتشبثهم برئاسة هذه الأحزاب وعدم السماح لغيرهم بتولي الرئاسة.

كل هذه تابوهات تصطدم بمشروع التنمية السياسية ، فلمسنا كيف أن الواقع السياسي قد ترهل ، وكيف منعت هذه العوامل من تطوره بل ساهمت في نشوء التخلف السياسي وتجذره ، ومنعت من ظهور الدولة المدنية الهادفة ، وحجبت مشاريع التنمية في كافة المجالات ، على رأسها مشروع التنمية السياسية الذي يشـــــــــكل عصب الحياة السياسية المتقدمة.

فبدون هذا المشروع لا يمكن مطلقا تصور نهوض دولة نموذجية تمثل المواطن وتعكس إرادته ، فالتنمية السياسية تعني الكثير وتستبطن الكثير من الأهداف السامية .

فحســــــب نظريـــــــة العلم السياسي تُعرفُ التـــــــنميّة السياسيّة (Political Development) بأنّها عبارةٌ عن مجموعةٍ من الوسائل التي تستخدمها الدول في تطويرِ سياستها الداخليّة والخارجيّة، وأيضاً تُعرّفُ التنمية السياسيّة بأنّها الطريقةُ التي تهدفُ إلى تطبيقِ استراتيجيّةٍ سياسيّةٍ تؤدّي إلى تطوير حالة الضعف السياسيّ المنتشرة في دولةٍ ما، وتسعى إلى المحافظةِ على استقرارها سياسياً ضمن البيئة التي توجدُ فيها، ومن التعريفات الأخرى للتنمية السياسيّة: هي العمليات التنمويّة التي تحرصُ الدول على تطبيقها من أجلِ تعزيز قدرتها على مواجهةِ التحديات السياسيّة الدوليّة.

لكن هل لمسنا تنمية سياسية في عراق ما بعد 2003 وهل ثمة برامج وخطط رصينة للسلطتين التشريعية والتنفيذية تتضمن مباديء وقواعد لتفعيل التنمية السياسية ؟

إن ما يأمله كل مواطن أن تثوب جميع القوى إلى رشدها وأن تتبع منهاجا سياسيا جديدا يتماهى مع روح الديمقراطية ، وأن تحافظ على ما تحقق من انتصارات على قوى الإرهاب ، وأن تؤسس لمرحلة جديدة تستبق الانتخابات القادمة ، وإن تفسح المجال للطاقات الوطنية المستقلة لكي تجد لها موطئ قدم في المرحلة القادمة .