موسكو تطالب بالتحقيق في هجمات التحالف على مدنيي الموصل والرقة

الأمم المتحدة: مئة ألف نازح يعودون إلى ديارهم شهرياً

موسكو – الزمان

بغداد – قصي منذر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة عن عودة نحو 100 ألف نازح شهرياً من مخيمات النزوح الى مناطقهم داخل البلاد. وقال بيان للبعثة الدولية في العراق امس أن (عدد العراقيين النازحين في الوقت الراهن يزيد عن 2.3 مليون، وعدد العائدين إلى مناطقهم يصل إلى أكثر من 3.5 مليون بحيث يتجاوز الـمئة ألف شهريا)، وأضاف ان (الإستجابة لإحتياجات هذه الفئات المتضررة هي من بين الأولويات الرئيسية المنظمة كما هو موضح في مناشدة وكالة الأمم المتحدة للهجرة لعام 2018 حول تمويل الأزمة في العراق)’ واضاف البيان ان (مناشدة المنظمة الدولية للهجرة لجمع26.7 مليون دولار، تسلط الضوء على الإحتياجات العاجلة لأكثر من 700 ألف عراقي من العائدين وأعضاء المجتمعات المضيفة والنازحين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة أولئك الذين ما زالوا في المخيمات أو المواقع غير الرسمية، وكذلك الذين قد يتعرضون للنزوح مرة ثانية). وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية بالتحقيق في الهجمات التي شنّتها قواتها، على المدنيين في كل من مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية عند تحريرهما من عصابات داعش الارهابية.ودعا بوتين في تصريح امس ( الدول الغربية إلى إجراء تحقيق شفّاف ونزيه بشأن هجمات قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي طالت المدنيين في كل من مدينتي الموصل والرقة)، وقال (أنظروا إلى مدينة الموصل دمروا كل شيء، كذلك الأمر في مدينة الرقة، وحتى الآن ما زالت جثث المدنيين تحت الأنقاض ولم تدفن، أنتم لا ترغبون في أن تتذكروا ذلك)، وتابع ان (يتعلق بهذه الجريمة، يجب على الأقل أن تدفنوا تلك الجثث العائدة لمدنيين والتي ما زالت موجودة تحت الأنقاض نتيجة لقصفكم العشوائي للمناطق السكنية وفتح تحقيق موضوعي وشفّاف في هذا الأمر).

فيما اكد نازحو طوزخورماتو أن الحكومة الاتحادية لا تعد نازحي القضاء مثل بقية النازحين، مشيرين الى ان الحكومة لا تصرف لهم أموالا للعودة إلى مناطقهم، حيث أكد خطيب جامع الإيمان في طوزخورماتو في تصريح امس ان ( وزارة الهجرة والمهجرين لا تعدهم نازحين ولا تقدم اي تعويضات لهم لقاء عودتهم بخلاف النازحين الآخرين)، فيما نفت الوزارة ذلك .

وقال الوزير جاسم الجاف في تصريح ان ( جميع نازحي القضاء مسجلون من قبل الوزارة وعددهم يقارب الـسبعمائة وخمسين شخصا، وان الوزارة وفرت لهم أفضل الأماكن إضافة إلى المواد الغذائية)، واضاف ان ( الوزارة ستتعامل مع نازحي طوزخورماتو مثل بقية النازحين متى ما وصلت الأموال حيث سيمنح كل نازح عائد مبلغا قدره مليون وخمسمئة ألف دينار).ويذكر ان حدة الجدل في الفترة الأخيرة قد تزايدت بشأن إقامة الانتخابات المحلية والعامة المقبلة في موعدها ستكون له تداعيات وتأثيرات سلبية كبرى على العراق، لأن عددا من المشاكل، على رأسها مشكلة النازحين لا تزال دون حل.وقال محللون سياسيو نفي تصريحات انه (بعد طرد تنظيم داعش من الأراضي العراقية كافة تحولت أزمة النازحين إلى التحدي الأبرز حيث لا يزال نحو مليوني مدني يعيشون في مخيمات النزوح. ويؤكد النازحون أن قضيتهم تحولت إلى لعبة انتخابية بين القوى السياسية)، واضافوا ان (منتقدي العبادي يقولون إنه أكثر اهتماماً بالفوز في الانتخابات التي ستجرى في ايار من تخفيف معاناة النازحين وعودتهم إلى ديارهم سالمين إذا ظهر أن النازحين من السنة يعانون من جراء إعادتهم إلى بيوتهم في مناطق غير آمنة)، موضحين ان (اللاجئين والعاملين بوكالة الإغاثة يرون أن السلطات تعيد النازحين رغما عنهم من أجل إجراء الانتخابات في موعدها حيث لابد أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الدوائر الانتخابية).