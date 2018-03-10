الأوساط الإعلامية تنعى الصحفي الرائد فلاح العماري

بغداد – الزمان

نعت الاوساط الصحفية والثقافية الصحفي الرائد فلاح العماري الذي غيبه الموت فجر الجمعة الماضية اثر نوبة حادة داهمته في غربته بالنرويج عن عمر76 عاما ، والعماري خدم المسيرة الصحفية باخلاص وتفان لاكثر من خمسة عقود، وعمل لسنوات طوال في جريدة الجمهورية وقبلها لمدة محدودة بجريدة الثورة كما شغل منصب امين سر نقابة الصحفيين العراقيين لدورة واحدة منتصف ثمانينات القرن الماضي كما قدم برامج تلفزيونية حوارية سياسية. والراحل من مواليد بغداد محلة العمار، ومنها تم استقاء اللقب. وكانت رحلة العماري مع الغربة قد بدأت عام 1998 عندما غادر بغداد الى اربيل اثر ظروف معينة ليحصل هو وعائلته من هناك على اللجوء في النرويج.