تحرير مختطف وإعتقال عصابة تبيع منازل بأوراق مزوّرة في المنصور

العثور على معمل تفخيخ وصناعة عبوات قرب الحدود مع سوريا

بغداد – شيماء عادل

عثرت قوات الحشد الشعبي على معمل للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة قرب الحدود العراقية السورية. وقال إعلام الحشد في بيان امس ان (فرق هندسة الميدان التابعة للحشد واللواء21 وبتوجيه من قيادة عمليات غرب نينوى تمكنا من العثور على معمل للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة في القرى القريبة من الحدود)، مشيرا الى ان (المعمل يضم صواريخ ومواد متفجرة تستخدم لضرب الأهداف العسكرية و المدنيين)، وتابع البيان ان (القوات تمكنت من ضبط المتفجرات وإخلاء المعمل بالكامل). بدورها ، اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القبض على خلية إرهابية وضبط ملفات مهمة بحوزتها في الجانب الايمن من الموصل. وقالت المديرية في بيان اول امس إن (عملية إستباقية نوعية ووفق معلومات إستخبارية دقيقة وبشجاعة فائقة تمكن منتسبو الإستخبارات العسكرية في الفرقة 20 من القبض على خلية ارهابية بضمنها رئيس الخلية في منطقة العبور بالجانب الأيمن من المدينة)، مبينا ان (العملية اسفرت عن ضبط ملفات ووثائق مهمة)، مشيرا الى ان (الخلية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية عدة وإثارة الرعب بين المواطنين خلال مدة الانتخابات). وفي محافظة كركوك عقدت القيادات الأمنية اجتماعا مع امراء ألوية الحشد لبحث تطورات الملف الأمني في المحافظة. وقال بيان امس ان (الهدف من الإجتماع هو بحث تطورات الملف الأمني في كركوك ومناطق الحويجة والرياض والرشاد ولاسيما بعد الاحداث الاخيرة التي شهدت وجود عدد من عناصر اجرامية منتمية لداعش وما يسمى بالرايات البيض)، وتابع انه (تمت مناقشة وضع خطة محكمة للقضاء عليها بعد تحرك ألوية الحشد لتطهير بعض الجيوب التي كانت تحاول ايجاد ثغرات لخلخلة الوضع هناك). وعلى صعيد متصل افاد مصدر امني في المحافظة بأن دورية تابعة لجهاز مكافحة الارهاب تعرضت الى هجوم بقذيفة ار . بي . جي . وقال المصدر في تصريح امس ان (مجموعة مسلحة هاجمت دورية تابعة لقوات مكافحة الارهاب بمنطقة الجسر الرابع قرب مقر فرعي للجبهة التركمانية). الى ذلك كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني عن مقتل قيادي في داعش وأحد مرافقيه بضربة جوية شمال شرقي المحافظة. وقال الحسيني في تصريح امس إن (قياديا في داعش قتل مع أحد مرافقيه بضربة جوية استهدفت مضافة في عمق تلال حمرين وفق معلومات امنية)، لافتا الى ان (العديد من قادة داعش قتلوا خلال الاسابيع الماضية في عمليات قصف جوي دقيقة استهدفت مضافات واوكارا لهم في مناطق عدة من بينها في تلال حمرين).

ورأى المتحدثُ باسم التحالف الدولي العقيد رايان ديلون إن داعش ما زال يشكل تهديدًا على العراق بالرغم من تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرته.وأضاف ديلون في تصريح امس أنه (ما زال هناك خلايا ومجموعات صغيرة من داعش الذين نجحوا في الاختفاء داخل المجتمعات)، موضحا أنَّ (جهودنا تحولت من عملياتِ قتالٍ كبرى إلى عمليات تحقيق الاستقرار بالإضافة إلى مُساعدة الحكومة العراقية من خلال المعلومات الاستخباراتية والتدريب). من جهة اخرى اكد مسؤول محلي في المحافظة أن اثنين من المزارعين اصيبا بجروح بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في طريق زراعي شمال شرق بعقوبة.وقال رئيس مجلس ناحية العبارة عدنان ملا جواد التميمي في تصريح امس إن (اثنين من المزارعين اصيبا بجروح احداهما بحالة حرجة بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في طريق زراعي في اطراف منطقة الحد الاخضر في العبارة)، وأضاف أن (الأجهزة الامنية فتحت تحقيقا بذلك الحادث). من جهة اخرى أفاد مصدر في الشرطة بأن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.وقال المصدر في امس إن (عبوة ناسفة مركونة بالقرب من سوق شعبية بناحية النصر والسلام في قضاء أبي غريب انفجرت ما أسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح)، موضحا ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج). في غضون ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه في منطقة النعيرية ببغداد.وقالت القيادة في بيان امس إن (القوات الأمنية تمكنت ووفق معلومات اسخبارية من تحرير مختطف يبلغ من العمر 10 سنوات والقاء القبض على اثنين من خاطفيه ضمن منطقة النعيرية في بغداد الجديدة)، لافتا الى انه (تم ايضا إلقاء القبض على متهم بالتهديد في منطقة اليوسفية، وآخر بالسرقة في منطقة الحي العسكري جنوبي بغداد)، وتابع أن (القوات الأمنية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات المنصور ووفق معلومات اسخبارية دقيقة نصبت كميناً نتج عنه القاء القبض وبالجرم المشهود على عصابة مؤلفة من ثلاثة متهمين بالنصب والاحتيال وبيع دور المواطنين بأوراق مزورة). وفي السليمانية تمكنت مديرية شرطة المحافظة القبض على ثلاث عصابات لسرقة المركبات.واكدت المديرية في بيان امس إنه (تم القاء القبض على ثلاث عصابات لسرقة العجلات وتم احالتهم الى القضاء بعد ضبط جميع السيارات التي تمت سرقتها من قبلهم). فيما القت مديرية شرطة محافظة النجف القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب كانوا يرومون الدخول إلى مركز المدينة.

وقالت المديرية في تصريح امس إنه (تم إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4 من القانون من قبل إحدى سيطرات فوج طوارئ النجف الثاني كانوا يرومون الدخول إلى مركز المدينة).