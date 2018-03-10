الرافدين يحدّد أربعين شهراً لتسديد سلفة التربية

بغداد – تمار عبد الرزاق

حدد مصرف الرافدين القسط الشهري لسلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي وزارة التربية ، مشيرا الى ان مدة التسديد تصل الى 40 شهرا.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (مبلغ القسط الشهري لسلفة الخمسة ملايين دينار لهؤلاء لموظفي الوزارة ومديريتي تربية الكرخ الاولى والرصافة الاولى تبلغ 162.500 دينار)، واضاف ان (مدة تسديد السلفة تصل الى 40 شهرا كما سيتم استقطاع القسط المستحق شهريا من راتب الموظف الكترونيا). الى ذلك كشفت اللجنة المالية النيابية عن تأجيل تسديد قروض الفلاحين في المناطق المحررة لمدة 3 سنوات اخرى دون فوائد . وقال رئيس اللجنة محمد تميم انه (تم الاتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في قانون الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب على صرف الرواتب الاسمية المدخرة لموظفي المناطق المحررة والمتضررة)، لافتا الى ان (صرف الرواتب الاسمية لايلغي بقية الراتب كونها رواتب مسجلة كقيود وبالتالي سيحتفظ الموظفون بجميع رواتبهم على ان تصرف هذا العام الاسمية فقط وفي العام المقبل سيصرف المبلغ المتبقية)، واضاف ان (اهم الملاحظات التي تمت معالجتها بالاتفاق مع العبادي وممثلي المحافظات المحررة تأجيل تسديد قروض الفلاحين في تلك المناطق لمدة 3 سنوات دون فوائد وكذلك منح قروض دون فوائد لمدة 10 سنوات لكل الذين تعرضت منازلهم ودورهم السكنية الى الهدم او الضرر).

واوضح تميم انه (تمت اعادة الدرجات الوظيفية التي حذفت في الاعوام 2014-2015-2016 الى المحافظات التي خضعت لسيطرة داعش اسوة بالمحافظات الاخرى). فيما اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي ضرورة دعم الفلاح وتوفير مايحتاجه فعليا لضمان الإرتقاء بالواقع الزراعي. وأفاد بيان لمكتبه امس ان (التميمي تفقد شعبة زراعة ناحية الوجيهية في محافظة ديالى لمتابعة سير العمل فيها حيث استمع الى مشكلات بعض الفلاحين والمزارعين ووجه إدارة الشعبة بحلها).

داعيا الى (الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير الاحتياجات اللازمة للفلاح من أجل ان يتمكن من الإرتقاء بهذا القطاع المهم بمختلف ميادينه) مؤكدا ان (هذه الزيارة تهدف للوقوف على أهم المشكلات التي تعوق عملهم وإيجاد الحلول اللازمة لها).