حين يستفيق التّنين

مصنع العالم .. حرير الصين – وئـام قشوط

“هو ليس مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبّا، ولا ديمقراطية تلتزم بها أنظمة الحكم بالعالم _ أو هكذا يَفترض البعض .. أو هكذا يدَّعي بعض آخر _ وكما أنَّه ليس مشروع ثقب في الجدار التكنولوجي الهندي” هذا ببساطة تعريف أوَّلي مباشر لـ “طريق الحرير” وفق الأبجديات التَّاريخية والحديثة، الطّريق الّذي وصل الشّرق بالغرب منطلقاً من الصّين وعبر بوابة الشّرق من أعرق مدنها “حلب” في سورية، وصولاً إلى كلّ العالم.

طريق الحرير الجديد .. 68 دولة حول العالم

“طريق الحرير الجديد” كما تُطلق عليه الإمبراطورية الصِّينية، مـشروع نهضوي يتطلَّع لتعزيز الرَّوابط الاقتصادية والنُّهوض الحضاري في أكثر من 68 بلداً من هذا العالم الصَّغير الكبير، إذ رصدت بكين تكلفته المبدئية عن طريق انشاء البنك الآسيوى بقيمة 100مليار دولار ،وقد تم انشاء صندوق الحرير برأس مال 40 مليار دولار ، كجزء من مبادرة ( حزام واحد .. طريق واحد )، التي أطلقها الرَّئيس الصِّيني شي جين بينغ عام 2013 وأصبحت تشكِّل المحرك الرَّئيس لسياسة البلاد الخارجية، هذه الرُّؤية القادمة من غياهب الزَّمان _ منذ ما يقرب من الألفي عام _ استُخدِمت خلالها شبكة الطُّرق بين آسيا وأوروبّا التي كانت تُعتبر آنذاك، أهم شبكة طرق للتبادل التِّجاري للقوافل.

حيث أنَّ لهذا الطَّريق “طريق الحرير” تأثير كبير على ازدهار الكثير من الحضارات القديمة، مِن صينية وهندية وسورية ويونانية ومصرية ورومانية، أيّ ما يقارب من كلِّ حضارات الكون وأهمها، ولكن وممَّا لا شكَّ فيه، ونتيجة الإدراك أنَّه ما من ديمومة لشيء وفق أبسط منظورات خضوع الكون إلى قوانين الارتقاء الطبيعي من جهة، ونتيجة إلى المكتشفات الجغرافية من جهة أخرى، فقد اضمحلَّت أهمية الطَّريق وأخذت بالتَّلاشي مع نهاية القرن الرَّابع عشر ومطلع القرن الخامس عشر وفق مُنظري الجغرافية والاقتصاد والسِّياسة، ليعود وميض الحرير للسُّطوع بعالم المال والأعمال مع بدايات الانفتاح الصِّيني مع الاقتراب من بواكير الألفية الحالية وتحديداً في تسعينات القرن الماضي الذي بات يطلق عليه كما نعلم بـ “القفزة الكبرى”، فكل هذا يوصلنا إلى أنَّ التَّأثير في أهم الحضارات العالمية الضاربة في جذور التّاريخ سالفة الذّكر، وإن أفل نجمها، إلّا أنَّه لم ينطفئ، حيث أنَّه عاد للبزوغ من جديد بتأثيره الكبير الذي بات يعرفه القاصي والدّاني من أهل العلم والمتابعة، إلى التَّأثير الكبير في أيديولوجيات قواعد الاقتصاد والازدهار بشتَّى المجالات في العصر الحديث في أنحاء العالم.

إن أردنا التَّمعن باسم المبادرة أو المشروع الصينيّ العالميّ “طريق الحرير”، نصل إلى رؤية تشي أنّ هذا الاسم كما لو أنّه يحمل طريقاً واحداً، بينما التّعمق في الرّؤية يوّضح وجود طرق عدّة بين قارّات العالم، حيث أنّه طريق يربط 68 دولة من آسيا إلى إفريقيا وصولاً إلى أوروبا.

فولاذ الصّين .. غوادر باكستان

في صلب كلِّ ما تمَّ ذكره، نرى أنَّ بِكِّين تسعى لتعزيز ما وضعته نصب عينيّها وسواعد وعقول كوادرها، عبر سعيها لإطلاق اصطلاح “توسيع شبكة التِّجارة العالميّة” لتوريد البضائع الصِّينيّة واستيراد المواد الخام، من خلال شبكة من الموانئ والممرّات البحرية والسّكك الحديديّة والتّجمعات الصّناعية، لضمان خلق أسواق رئيسيّة وتصدير فائض الصِّناعات المحليِّة، وخاصَّة الفولاذ المنتج بالصّين والذي يبلغ قرابة 1,1 مليار طن من الفولاذ سنوياً وهي كمية تعادل إنتاج كلّ دول العالم الأخرى _ ولكنَّها “الصّين” لا تستهلك داخلياً إلا 800 مليون طن.

عمل صامت

ليس ببعيد عن عمل الصّين الصّامت منذ عقود وحتّى يومنا هذا لما تصبو إلى تحقيقه، دعونا ننتقل إلى بقعة جغرافية ليست ببعيدة عنها لنرى ما الذي يجري بها، وما علاقة ذلك بطريق التّنين الصّينيّ، حيث أنّه في القرية الباكستانية “غوادر” المرهقة بمسامير الفقر المتغلغل في مفاصلها، لنكتشف كيفية تحويلها من قبل ثورة البناء والتّطوير الصّينية من قرية الصّيادين البدائية إلى مدينة متقدّمة من حيث حداثة الخدمات والبنية التّحتية بإنشاء ميناء جديد خاص بالحاويات، علاوة على 1800 ميل من السّكك الحديدية فائقة السّرعة، هذه القرية ستتحوّل إلى موطن لحوالي مليوني شخص، تضع الصّين وباكستان كلّ طاقاتها لتسطّر ميلاداً جديداً، في سبيل الوصول بميناء “غوادر” ليغدو محطةً مختصةً بالشَّحن العابر خارج مضيق هرمز. كما ويتوقّع الباحثون أن يكون “غوادر” منافساً قوياً لميناء “جبل علي” في دبي، فلتستقرَّ بمسامعنا اسم هده القرية، لأنّه من الواضح أنّها في طريقها لتحظى بحصّتها من الشّهرة والشّمس.

تلاشي القطب الواحد .. ملقا .. بكين .. واشنطن

إنّ العقلية الصّينية لا تُهمل حكمة الأسلاف فهي تعلم أنّ عصر القطب الواحد تلاشى، وأنّ مصيره يناقض ما تقدّم بأطروحة نهاية التّاريخ لـ”فيوكوما” الذي يجزم بانتهاء العالم على المذهب الليبرالي أحادي القطب، تعمل العقلية الصينية بالتّخطيط الاستراتيجي فالحكمة الصّينية تقول: “الفشـل في التّخطيط هو تخطيط للفشل”، حيث أنّ أولئك الذين كانوا أوّل من طبع الورق واستخدموه للكتابة لديهم تحدّي جيوسياسي يقرّ توسيع نفوذهم وانتشار بضائعهم واستيرادهم للمحروقات والمواد الأساسية، ولذلك وصلوا إلى قناعة وضرورة أنّ “طريق الحرير” درب الأسلاف القدامى، ولكنّه الآن بحلّته الجديدة هو المنقذ والمخلّص لعصر ” عولمة بكين اليوم”.

بكلّ تأكيد عودة الصّين ونيّتها وعزمها في الوصول إلى الطّرق التي أرادتها ولا تزال مصرّةً عليها، ليست معبّدة بالياسمين، حيث أنّها أمام تحديّات جسيمة، أكبرها يتمثّل بالتحرر من ازمة مضيق “ملقا” القابع تحت سيطرة الولايات المتّحدة الأمريكية من خلال أسطولها السّابع وحلفائها، هذا ويُجمع الخبراء على أنّ أمريكا تتمسّك بوجودها في المضيق في سبيل الحدّ من تعاظم الصّين مستقبلاً وفق زعمها، إضافة إلى أنّها تتحسّب لأيّ صراع قادم مباشر مع الصّين وتظنّ أنّها قادرة من خلال هذا المضيق “ملقا” على خنق الصّين.

وفي حقيقة الأمر، فإنّ ظنون أمريكا ليست ببعيدة عن الواقع، لما يتمتّع هذا المضيق بأهميات عديدة على رأسها “الجيوسياسيّة”، حيث أن المضيق الواقع جنوب شرق آسيا بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، يبلغ طوله 805 كلم، أيّ أنّه أطول مضيق في العالم، كما أنّ عمق المياه فيه يتراوح بين 100 متر في بعض الأماكن منه و 25 متر في أخرى، وعرض أقصاه 50متر، وأدناه 2.7 متر، مما يعرقل عملية انتقال البواخر والنّاقلات العملاقة، ويعطل وصول البضائع لتسلك مضيق “لومبوك” أو “مندور” لتعبر إلى الضّفّة الأخرى من العالم، كما أنّ أحد تحديّاته حطام 34 سفينة تعود إلى القرن الثّامن عشر، وبسبب ضحالة المياه فإنّ السّفن عرضة للاصطدام بالحطام، والضباب كثيف مما يسبّب تباطؤاً في حركة الملاحة، إلّا أنّ مناخه ورغم الضّباب يتمتّع بأنّه خالٍ من العواصف والرّياح الشّديدة، وليست الصين وحدها من تعتمد عليه، بل وكذلك الهند واليابان وتايوان وإندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، مما يقدر 25 بالمئة من حركة الملاحة على مستوى العالم.

نلاحظ جيداً هنا احد اكبر اسباب تمسك الصين بمبادرة طريق الحرير ، السبب الاول بالنسبة للارداة الصينية التحرر من مضيق ، والشروع بفتح طرق عالمية عديده تجعلها قوة اقتصادية اولى بالعالم .

تعمل واشنطن وحلفاؤها على إذكاء الصراعات والأزمات في هذه المنطقة وتستخدمها كورقة ضغط على الصين هذا من جهة، ومن أخرى فإن خطر الأعمال التخريبية والإرهابية واعمال القرصنة في حالة ازدياد بحال تفاقم وتيرة الخلافات السياسية القائمة، مما يعود بخسائر سياسية واقتصادية باهظة على الصين.

أزمة بكين 2003 وحقيقة طريق الحرير

أزمة سياسية دبلوماسية جعلت الصين تفتش بتاريخها للبحث عن خلاص ، أطلقت عليها في العام 2003 “أزمة ملقا”، حيث أنّها وفق الحسابات الجيوسياسيّة بمضيق “MaIacca” كممرٍ مائيٍّ فإنّه يورد للصّين أكثر من 80 بالمئة من وارداتها، لذا فإنَّ بكين تعتبره الشّريان الأساسي لإمدادها بأغلب احتياجاتها من البترول، وكذلك في سبيل السّعي لتمرير وتسهيل انتقال بضائعها والكمّ الهائل من فائض الفولاذ وغيره من المنتجات الصّينية إلى كلّ دول العالم، لذا فإنّ بكين تدرك جيدا بأنّ خلق ممرات آمنة وليست تحت هيمنة أحد بالأمر الضروري لاستمرارية صعودها وازدهارها والمحافظة على كونها قوة عظمى عالمية، وبذات الوقت خلق عالم ليس بأحادي القطب، كما وتدرك واشنطن ذلك جيداً وتعمل جاهدة على قطع الطريق أمام الصين بالعديد من الطرق، على رأسها التّحكم باحتياطات البترول في الشّرق الأوسط وغيرها من المواد الخام، بحيث لا تصل إليّها الصين وحلفائها.

رغم كل ما أتينا على ذكره إلّا أنّ المعلومات لا تزال شحيحة بصدد خطة طريق “الحرير الجديد” الذي تسعى له الصّين بكل ما تملك من عقول وإرادة وسياسة واقتصاد، حيث أنّ الطّريق في شقّ عبوره الإفريقي لا يزال غير واضح المعالم تمام الوضوح، لكن المعلومات الأوّليّة تُسفر عن وجود ممر مائي بصحراء جنوب ليبيا، وصولا إلى مصر السويس عن طريق قناتها، وبخصوص شقّه الآسيوي فإنه سيعبر بلاد ما بين النهرين والعراق والأناضول، ومن جهة سوريا فإنه سيشقّ طريقه عبر تدمر وصولاً إلى الساحل السوري في البحر الأبيض المتوسط وإلى أنطاكيا.

بلد الخزان البشرى بمقدار 6.1 مليار نسمة، بفضل نظام تعليمي يقوم على الاقتصاد المعرفي، والنّمو المستمر والمذهل لقوة عالمية مستقبلية بمصادر واسعة ومتنوعة غير مسبوقة، هو المصنع البشري الذي رسخ ذاته كمختبر بشري عالمي هو الأوسع والأضخم والأقوى على الساحة العالمية، والفضل الأول والأخير يعود وفق منظري الاقتصاد إلى الثورة الصناعية الصينية الخلاقة، وإلى كون بكين لا تتوقف طموحاتها وعملها عند حد وتكتفي به، إذ تفكر حالياً ببناء وكالة للطّاقة وعلوم الفضاء مشابهة لوكالة ناسا، لكم ان تتخيلوا ما الذي سيفعله الصّينيون في عالم الفضاء!

أين العرب؟

أين نحن أهل هذه البقعة الجغرافية وقاطنيها كـ”شعوب عربية وباقي القوميات الموجودة في المساحة الممتدة من المحيط وحتّى الخليج؟” .. “كيف نستفيد نحن من كلّ هذا ، كيف نستفيد من المبادرة العالمية ؟”

في ظلّ توريد أمريكا السّياسيّ للجمهوريّة الدستوريّة الرئاسية الفدرالية بنظام الحزبين نهجها الديمقراطي على كونه النّموذج التقدميّ للحكم، وفي ظلّ استيرادنا نحن العرب لمفاهيم العولمة حسب فهمنا ، ونطوعها طواعية غير مجدية حسب خصوصية كلّ دولة من دولنا لنصل إلى مرحلة ما قبل التطبيق والتطبيع وهى مرحلة التمظهر الديمقراطي، والتي لن تتعدّى ذلك مهما طال الزّمان، ولن تغير من واقع حالنا المأساوي لعدّة أسباب عقائديّة وثقافية وبيئية.

بينما في المقلب الآخر، ولدى الصّين بالطبع فإن آلهة الاقتصاد والمال الصينية الصاعدة تتبع عولمة مختلفة مغايرة على طريقتها الخاصة، القائمة على كون الصين دولة مركزية، جمهورية، اشتراكية، شيوعية، بنظام الحزب الواحد، تسعى لتصدير فائضها متأملة بالقوة الشرائية للمجتمعات الاستهلاكية بالشرق الأوسط وتوسيع السوق لمنتجاتها، تضع سبيلا وشعارا أساسا لمنهجها المعتمد على التّمنية الاقتصادية وليس على التبعية الاقتصادية، منهجاً ينصّ على القاعدة التي تنادي بها وتعمل لتحقيقها، والقائلة: “أنا أكسب وأنت تكسب”.

لنلقي نظرة على المشهد الّذي نحن فيه فيما يسمّى بـ”الوطن العربي” من بعيد وعن كثب على ما نظنّ أنّهم خيارين، حيث أنّه وكما تنصّ القاعدة العقليّة المنطقيّة الاعتياديّة الانتقاء بين أمرين، فإنّ الافتراض الأسلم هو افتراض التّوظيف الصّحيح للأدوات الدّبلوماسيّة بين إمبراطوريّة السّاسة والتّحليل الاستراتيجيّ لواشنطن، وبين آلهة المال وسياسة النّفس الطّويل لبكين، وبناء على كون أمثل القيادات في وقت العالم الراهن هي القيادة الموقفية، التي تعنى أنّ الأوضاع والمهام المختلفة تتطلب أنواعاً مختلفة من القيادة، أيّ أنّ أسلوب القيادة يتغيّر بناءً على تغيّر الظّرف والحالة والموقف القيادي، ممّا يعني بما لا شكّ فيه أنّ هذه النّظريّة السليمة تؤكّد على أنّه لا يوجد أسلوب قيادي واحد مناسب لجميع المواقف.

واقع حال

لذا فإنّ العقل ووفق كلّ هذه المعطيات وواقع الحال يقول: “بأنّه وللاستفادة من المبادرة (طريق الحرير الجديد) حسب مصالح دولنا، فإنّ ذلك يعتمد أولاّ على صنّاع السياسة الخارجية في دولنا ، واعتماد نظرية القياده الموقفية ، ومدى قدرتهم وفعاليتهم على التّوازن بين المصالح والمعطيات على أرض الواقع، لهذه الرؤية الحريرية ذات الدّمغة الإمبراطورية المليئة والمفعمة بالإرادة والعزم، والتّاريخ ما دأب يخبرنا بالممالك المتفسّخة المتعالية المؤلهة لذاتها والمستعبدة للآخرين على صفحاته المهترئة، وصعود القوى الجديدة المتجدّدة ، الأمر الدى يتطلب مواكبة لمؤشرات التغير الدولى الجيوسياسي ،والاقتصادى والخطوط العريضة لعالم مابعد الحداثة “.

ختاماً .. ماذا يريد العرب؟

فهل نحن “العرب” نلقى وزناً للبحوث والدّراسات ونضع السيناريوهات لكل تغيّر دوليّ في الماضي القريب، وفي الوقت الحاليّ، والقادم؟

إذا كانت الإجابة بـ”نعم”، فعلينا امتهان سياسة التّوازن والمصالح المتبادلة لسياساتنا الخارجية ومصالحنا الدّاخلية.

وإذا كانت الإجابة بـ”لا”، فلنستمرّ في تخدّرنا وتجاهلنا ديناميكية خارطة العالم الجديد، وليستمرّ وضعنا كدول وظيفيّة طفيليّة تابعيّة انبطاحية تسبح في فلك تجاذبات الدّول المحورية وتجمع حبوب القمح من على أرصفة الطرقات. .