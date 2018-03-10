تفاقم مشاكل الميناء وسط صمت من يهمه الأمر

الزوراء يحسم من العمارة صدارة المرحلة الأولى للدوري الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

عاد الزوراء بفوز مهم من مدينة العمارة مكرسا عقدة النتيجة على نفط ميسان بعدما قلب تأخره بهدف الى فوز غالي بهدفين لواحد في مواجهة ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتازة والتي جرت في اجواء جماهيرية تحت أنظار الحضور الأكبر خلال الموسم الحالي

و بدات المباراة صعبة لم ينتظر فيها ميسان كثيرا المبادر عن طريق وسام سعدون من ركلة جزاء فالدقيقة الثانية لينتهي الشوط الاول على وقعها لتبقى مباراة المدربين في شوطها الثاني والاختبار الجدي لجهاز الزوراء الفني وعناصره التي أصابها الارتباك في إعادة ترتيب الامور والصفوف التي لم تظهر بالمستوى ولم تاتي محاولات تغير النتيجة التي خلت من خلق الفرص الحقيقية رغم السيطرة النسبية واستحواذ المتصدر على الكرة وحصل على اكثر من كرة ثابتة وركلة ركنية لكن من دون جدوى وتوقعات رد الفريق إمام التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض المستفيدين من هدف التقدم واستمروا يقطعون الوقت ممنين النفس في حسم الامور التي تغيرت في الشوط الثاني عندما خطف الزوراء المبادرة الهجومية مستغلا تراجع ميسان للدفاع عن الهدف الذي افتقد أهميته بعد التعديل الذي فرضه الضيوف على النتيجة براسية لؤي صلاح د55 وإعادة المباراة للبداية قبل ان ينشغل ميسان لكن هذه المرة في كيفية الخروج ولو بنقطة كما حصل قبل أيام مع الشرطة لكنه لم يجد فرصة للتقدم وخلف فرصة هجومية بل لجا الى الاحتكاك البدني الغير مسوغ الذي كلفه طرد احد عناصره مع استمرار الزوراء بالضغط الهجومي قبل ان ينجح اوديشو في التغيرات وعكس ميزة الفريق في حسم الامور في الأوقات المتأخرة القاتلة عندما نجح احدابرزلاعبي الفريق علي حسين في التسديد من على منطقة الجزاء ليضع كرة ارضية على يمين الحارس في الوقت المناسب د85 ليقتنص الزوراء فوزا ثمينا بعدما فرض أسلوبه الشوط الثاني وظهر كما متوقع من حظر معه من الأنصار ليعود الكل بفرحة مشتركة وفوائد لنتيجة بفضل الضغط الهجومي مستغلا

تراجع أصحاب الأرض الذين تلقوا الهدف الأول ومن ثم الثاني وتجرع الخسارة الثانية بملعبهم بعد هزيمة الجوية وما يعاب على اللاعبين افتقادهم للدفاع المطلوب في إيقاف المد الهجومي الزورائي مع وجود الفوارق الفنية قبل تضييع فرصة التعادل ولان تسجيل الهدف في الوقت المبكر شكل حملا مضافا عليهم والفشل في كيفية إدارة الامور التي ازعجت الأنصار والحضور الكبير في الموسم حيث توسيع الفارق مع الملاحق الشرطة لسبع نقاط بانتظار والحفاظ على نظافة سجله كما ضمن صدارة المرحلة الأولى إمام مباراة واحدة سيلعبها مع النفط في السادس عشر من آذار الجاري ليمر من المباراة السادسة من ملاعب المحافظات كما يجب قبل ان يستمر في التفوق في نتائج الفوز الرابع عشر ويعكس قدرات عناصره في اللعب والتفوق وتقديم المباريات الناجحة والابتعاد بالصدارة واهل ميسان بنفس موقعهم 22 قبل ان يقطع المتصدر خطوة مهمة ويعود لمستواه الفني عندما تعادل مع الطلاب والسماوة والاهم ان يعود في الوقت المطلوب ويحقق نسبة عالية من الاداء بفضل ترابط خطوطه المدججة بنجوم المنتخب الوطني التي عززت من المستوى وتظهر حظوظه اكثر إشراقا من الشرطة قبل ان يبتعد عن البطل الجوية باثنتي عشر نقطة ويكون قد حسم صدارة المرحلة الحالية التي يعد دعما معنويا ويعزز من تواصل الفريق ولاعبيه في التقدم لترجيح كفته بعد أكثر امام الصراع على اللقب الذي يسير له الفريق بخطى ثابتة في تحديد ملامحه بقوة عندما عاد يقدم ويلعب بتركيز وبمستوى عالي كما ستخدمه مباريات المرحلة الاخرى من حيث واقع المباريات عندما سيخرج فقط الى النجف ونفط الوسط قبل ان يستقبل كربلاء والبحري والجنوب والميناء وزاخو والسماوة وميسان في العاصمة التي ستمنحه فرصة تعزيز الصدارة لانه قادر على حسم تلك المباريات لمصلحته في حسابات يعول عليها لان الرهان يظهر في كل الأوقات على مباريات عقر الدار ولان الزوراء يمر في أفضل أيامه ويسعى الى تعزيز واقع مباريات بطولة الاتحاد الأسيوي اذا ما رفع الحظر عن ملاعب الكرة المحلية المنظر ان يحسم في السادس عشرمن الشهر الجاري

تعادل للكهرباء

وبقي كل من فريقي الكهرباء والحسين في موقعيهما الخامس 28 والأخير 11 نقطة بعدما انتهى لقاءهما بالتعادل السلبي جراء فشلهما في التهديف بمن في ذلك هداف الدوري ابو كونا الذي توقف عن التسجيل في مباراة جاءت عكس الترشيحات التي كانت تصب لمصلحة الكهرباء في ظل الأفضلية التي يتمتع فيها في هذه لأوقات قياسا للفريق الأخر قبل ان يفشل في محو اثأر خسارته الأخيرة من الحدود ويخسر اربع نقاط من ثلاث مباريات ويبقى موقعه الخامس مهدد من النجف والطلاب عندما يخوض أخر مباريات المرحلة الحالية امام الشرطة فيما يستقبل النجف نفط ميسان والطلاب مع الأمانة فيما استمر فريق الحسين في مكانه الأخير المهدد بالهبوط بسبب تصاعد المشاكل الفنية والمالية

خسارة الامانة

وسقط الأمانة بملعبه في نتيجة أخرى ثقيلة يتعرض لها من ضيفه النجف لتلزم المدرب احمد خضير ترك المهمة بعد فترة عمل طويلة مع الأمانة وبعد تلقي الفريق الخسارة الثانية تواليا والسابعة في الدوري والتراجع عاشرا رغم الإمكانات التي يتمتع فيها الفريق الذي ظهر عكس ما كان منتظر منه في مشاركة لم يعكس فيها اللاعبين دورهم والتعامل بالشكل المطلوب مع المباريات التي استمر يخسرها في الأوقات الصعبة كما حصل مع الشرطة لتبقى الامور تسير بالاتجاه المعاكس وفقدان اللاعبين لروحية اللعب وخلق فرص النتائج التي نالت منه في الكثير من التفاصيل في الوقت الذي حقق النجف النتيجة المطلوبة في قلب العاصمة بغداد التي يدركون مدى تاثيراتها على موقفه من حيث النتيجة وعدد الأهداف التي يدين بها الى اللاعبين سجاد عواد73 وحنون مشكور 76 ومحمد حمدكو81 ليرفع رصيده الى 27 بنفس موقعه السادس متطلعا الى التقدم لموقع أفضل باختتام مباريات المرحلة.

تقدم الطلاب

وتقدم الطلاب للموقع السابع 26 بفضل فوزهم على السماوة بهدفين لواحد سجلهما فالو سار 54وماري كينا 65 فيما سجل للسماوة حسين يونس 76 ليخرجوا بكل الفوائد وفي تحقيق خطوة مهمة ورحب الأنصار بالنتيجة إمام مباراة حظيت باهتمامهم قبل مواجهة الأمانة الدور القادم

ويأمل تحسين المركز عبر أداء اللاعبين وما تسفر عنه بقية نتائج الفرق القريبة منه فيما قدم السماوة ما عليه في مهمة لم تكن سهله وكان على اللاعبين الدفاع عن نتيجة التعادل لكنهم لم يحسنوا التعامل في مهمة كانت تتطلب التركيز لان التعادل أفضل من الخسارة التي عاد بها السماوة ليتراجع للموقع الثالث عشر 20 لينعكس تأثير نتائج الذهاب على المشاركة عندما يخرج الدور المقبل للبصرة لمواجهة نفط الجنوب

فوز الحدود على كربلاء

ونجح الحدود في تحقيق الفوز على كربلاء بهدفين لواحد سجلهما شريف عبد الكاظم 3 ومروان عباس 81وهو الثاني تواليا بعد التغلب على الكهرباء ليستفيد كثيرا لابل أفضل ما حققه عندما تقدم أربعة مواقع حيث التاسع 23 والتحول في الوقت المطلوب بعد انحسار النتائج وبقي ممرا لعبور اقرأنه لكن مهم ان يتوازن والتطلع لمواصلة انتفاضته ويكشف مظفر جبار عن قدرات عناصره في تحقيق نجاحين متواليين ومغادرة موقعه المتأخر بفضل التعامل مع الامور وبالطريقة التي حققت فوائدها في اخر مبارياته في المرحلة الحالية عندما يخرجون لمواجهة البحري ويظهر قريبا لتحقيق الفوز الثالث فيما توقفت نتائج كربلاء الذي كان بامكانه ان يعرقل الامور بوجه اصحاب الارض والعودة بنقطة لو جاء الرد امام تسع دقائق متبقية على نهاية الوقت الذي فشل به كربلاء في معالجة الموقــــــــف ليعود بالخسارة الحادية عشرة وموقعا للوراء.

تعادل الوسط والصناعات

وواصل الوسط التراجع في نتائج الميدان عندما تعادل من دون أهداف مع ضيفه الصناعات ليرفع رصيده الى 21 في الموقع الثاني عشر فيما رفع الصناعات الى 18 في المركز الخامس عشر وزادت المهمة صعوبة بوجه عماد محمد امام دعوات ادارة بحر العلوم في تغير الوضع المتدني وفي عدم القدرة على استهداف الضيوف في الوقت واصل الصناعات تألقه عبر سلسلة نتائج مهمة بدا من التغلب على البحري في ميدانه مرور بعبور الحدود بالخماسية وفريق الحسين بالرباعية وإثارة المشاكل في البيت الشرطاوي قبل ان يعود بنقطة غالية مستمرا في صحوته والعمــــــــل على التقدم في التطور الذي حققه عمـــــــاد عودة في صفوف الفـــــــريق المتألق الذي غير من مسار المشاركة في اهم الأوقات.

فريق الميناء

ولازال جمهور الميناء في حيرة من أمرهم إمام تاجيل مباراة الفريق الثانية مع النفط التي كان مقررا ان يلعبها امس السبت بعد إرجاء لقاء ميسان الدور الماضي التي دفعت الجمهور للاعتصام من اجل استغاثة الفريق الذي يمر في أوقات صعبة جراء تفاقم ألازمة المالية وتوقف دفع مستحقات اللاعبين التي تستدعي التدخل من إدارتي المحافظة ومجلسها لحل المشكلة التي ظهرت من فترة ولازالت مطروحة واللاعبين يشكون ومعهم الأنصار إمام صمت من تهمهم الامور الي اصطدمت بقوانين الجهة الراعية التي يبدو لم تسمع الأصوات مهما علت.