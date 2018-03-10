3 نجوم تتحسر على مغادرة جنة برشلونة

جيرونا يعمق جراح لاكورونيا في الليغا وشالكه يتمسك بالوصافة

{ مدن – وكالات

واصل جيرونا، مسلسل نتائجه الطيبة هذا الموسم في الليجا، بعدما فاز بهدفين دون رد على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اول امس الجمعة على ملعب “مونتيليفي” في افتتاح الجولة الـ28 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

سجل الفريق الكتالوني هدفا في كل شوط، حيث تقدم في النتيجة عبر مهاجمه الأوروجوائي المخضرم كريستيان ستواني بعد 21 دقيقة من بداية المباراة.

ثم أضاف خوان بيدرو راميريز “خوانبي”، الهدف الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وواصل الفريق الكتالوني بهذه النتيجة مسلسل انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي، محققا فوزه الـ12 في أول مواسمه بالليجا عبر تاريخه، ليحتل المركز السادس مؤقتا برصيد 43 نقطة.

بينما استمر فشل الفريق الجاليثي في تحقيق أي انتصار للمباراة الـ13 على التوالي، وتجرع خسارته الـ17 هذا الموسم، ليظل في منطقة الخطر (المركز الـ19 وقبل الأخير) برصيد 19 نقطة ويقترب أكثر من توديع الليجا.

شالكه يتمسك بالوصافة

على صعيد اخر عزز فريق شالكه تواجده في المركز الثاني بالدوري الألماني (بوندسليجا) بتغلبه على مضيفه ماينز 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، اول امس الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة 26 من المسابقة.

ويدين شالكه بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانييل كاليوري، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

ورفع شالكه رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونخ، وبفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت، اللذين يلتقيان اليوم الأحد.

وتوقف رصيد ماينز عند 25 نقطة في المركز 16 (الثالث من القاع) بفارق الأهداف خلف فولفسبورج.

يذكر أن هذا الفوز هو رقم 13 لشالكه هذا الموسم، مقابل الخسارة في 6 مباريات والتعادل في 7، بينما تعد هذه الخسارة رقم 13 لماينز هذا الموسم مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7.

جنة برشلونة

على صعيد اخر يعتبر الرحيل عن فريق بحجم برشلونة الإسباني، دون أسباب قوية، قرارًا صعبًا على العديد من اللاعبين، الذين يلومون أنفسهم ويندمون بعد ذلك.

ويتمتع الفريق الكتالوني، ببعض الأمور التي قد لا يجدها اللاعبون، في الأندية الأخرى، مثل الاستقرار والمنافسة المستمرة على كافة الألقاب كل موسم.

بيدرو

غادر بيدرو رودريجيز، صفوف برشلونة، في صيف 2016، متجهًا إلى تشيلسي، بسبب رغبته في المشاركة بصورة أكبر، مع إقناع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب البلوز وقتها، بقدومه للدوري الإنجليزي.لكن بيدرو، عبر عن ندمه، على الانضمام للبلوز، بعد موسم كارثي للفريق اللندني، والذي أدى لإقالة مورينيو، منتصف الموسم وقتها.واعترف بيدرو، في تصريحات صحفية، في يونيو/حزيران 2016، بحديثه مع جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة، بخصوص عودته للفريق الكتالوني.

وأضاف بيدرو، أنه كان يرغب في العودة لبرشلونة، الذي لعب به منذ عمر 11 عامًا، والاعتزال بالفريق الكتالوني، رغم الصعوبات التي تواجه تحقيق أمنيته.

ورغم تصريحات بيدرو، إلا أن برشلونة فضل عدم عودة اللاعب، لوجود أكثر من خيار في مركزه، في بداية موسم 2016-2017، وعدم حاجة الفريق الكتالوني لخدماته.

داني ألفيس

رحل البرازيلي داني ألفيس، عن برشلونة، في صيف 2016، نحو يوفنتوس الإيطالي، بسبب خلافاته مع إدارة الفريق الكتالوني.

وذكرت التقارير وقتها، أن داني ألفيس، عرض على برشلونة، العودة في يناير/كانون ثان 2017، بعد نصف موسم رفقة الفريق الإيطالي، لعدم قدرته على التأقلم مع الأجواء في تورينو، لكن إدارة البارسا رفضت الأمر.

ورفضت إدارة برشلونة، عودة ألفيس، بعد تصريحاته التي هاجم فيها النادي بقوله”الأشخاص الذين يديرون الفريق الكتالوني لا يعرفون كيفية التعامل مع اللاعبين”.

وأضاف ألفيس “مجلس الإدارة تعامل معي بشكل مضلل ويتسم بنكران الجميل، عرضوا علي التجديد فقط بسبب عقوبة الاتحاد الدولي، التي منعت النادي من إجراء تعاقدات، وعندما جددت، كان يتضمن السماح لي بالرحيل مجانا بعد عام واحد، وقررت ذلك لأنهم لم يرغبوا في تواجدي”.

نيمار

في مفاجأة مدوية لعشاق نادي برشلونة، رحل البرازيلي نيمار، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مستغلًا الشرط الجزائي مع البلوجرانا (222 مليون يورو)، خلال مدة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء رحيل نيمار عن برشلونة، كصاعقة على إدارة الفريق الإسباني، التي تعرضت لهجوم حاد، بسبب الفشل في الحفاظ على بقاء اللاعب مع البلوجرانا.

وبعد مدة قصيرة، عبر نيمار، على ندمه لقرار رحيله عن برشلونة، بعد خروج باريس سان جيرمان من منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد الإسباني، بجانب المستوى المتواضع لبطولة الدوري الفرنسي.

وذكرت بعض التقارير، أن نيمار سأل بعض الموظفين والمسئولين في برشلونة، حول الشروط التي يضعها البلوجرانا، لعودته إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال المدة المقبلة.

ولعل عودة نيمار، ليس الموضوع المهم على طاولة إدارة برشلونة، بسبب رحيله بصورة سيئة، بعد خداع ونزاعات قانونية معه، لكن بحلول 2019، قد يتغير موقف البلوجرانا.

موقف برشلونة

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي برشلونة، من إمكانية عودة البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف الفريق الكتالوني، خلال المدة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن عودة نيمار لبرشلونة، قد تتم في صيف 2019، بعد قضاء موسمين في صفوف باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة نيمار، ليس الموضوع المهم على طاولة إدارة برشلونة، بسبب رحيله بصورة سيئة، بعد خداع ونزاعات قانونية معه، لكن بحلول 2019، قد يتغير موقف البلوجرانا.

وتقول الصحيفة، إن نيمار يضع عودته لبرشلونة، على رأس أولوياته، لكنه لا يمانع أمر الانضمام لريال مدريد، إذا رفض الفريق الكتالوني، عودته من جديد.

وختمت الصحيفة، تقريرها، بأن بعض أندية البريمييرليج تريد الحصول على خدمات نيمار، لكن الأجواء في مانشستر ولندن، لا تعجب النجم البرازيلي.