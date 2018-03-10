المتحدث بأسم تحالف الديمقراطية والعدالة لـ (الزمان): أربيل وبغداد يحتاجان لرؤية معاصرة ومتحضرة لتصحيح أوضاعهما

السليمانية ـ باسل الخطيب

عد تحالف الديمقراطية والعدالة، برئاسة برهم صالح، أن إقليم كردستان كما العراق، بحاجة لنهج سياسي مختلف لتصحيح أوضاعهما برؤية معاصرة ومتحضرة ترسخ الدولة المدنية بعيداً عن عسكرة المجتمع و تغول العصابات والميليشيات ، وفيما اعتبر أن التطبيق العادل للدستور كفيل بمعالجة المشاكل بين بغداد وأربيل، حذر من معاقبة الشعب الكردي نتيجة أخطاء أحزاب أو شخصيات متسلطة على مقدراته لما لذلك من تداعيات خطيرة على الإخوة العربية الكردية والوحدة الوطنية . وقال ريبوار كريم، إن التحالف جاء بهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة في إقليم كردستان وتحقيق العدالة المفقودة لشعبه فضلاً عن تلبية حاجة العراق لسياسة مختلفة تسهم في تحسين أوضاعه وتغيير حياة شعبه نحو الأفضل برؤية معاصرة ومتحضرة .

احتكار السلطة

مشيراً إلى أن الوضع في إقليم كردستان بات مأساوياً نتيجة السياسات التي اتبعت خلال المدة الماضية، واحتكار السلطة وموارد الثروات الطبيعية والكمارك وغيرها، ما فاقم من معاناة المواطنين، والافتقار لاستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة تحدد توجهات الإقليم وواقع الحقوق والحريات العامة، فضلاً عن تفاقم المشاكل مع بغداد نتيجة السياسات الخاطئة من الطرفين، سواءً ما يتعلق منها بالموازنة أم المادة 140 من الدستور أم النفط أم حدود السلطات الاتحادية والإقليمية والتمثيل الدبلوماسي وغيرها. وأضاف أن التحالف يسعى إلى اتباع سياسات مختلفة تماماً لتحقيق العدالة في العراق بعامة والإقليم بخاصة، وجوهر الديمقراطية متمثلاً بالتبادل السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون وبالحقوق والواجبات ، مبيناً أن الدستور هو الغطاء الأفضل لحل الخلافات بين أربيل وبغداد، وينبغي أن يطبق بنحو منصف وعادل للجميع بعيداً عن الانتقائية والأمزجة، بنحو يضمن احترام الكيان القانوني للإقليم كما الدولة الاتحادية . واستغرب كريم، من مماطلة رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، وتسويفه بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم ورفع حظر الرحلات الدولية عن مطاراته، برغم كثرة وعوده بهذا الشأن، ومنها ذلك الذي قطعه لوفد المعارضة الكردستانية ( التحالف، حركة التغيير والجماعة الإسلامية ) الذي التقاه في بغداد مطلع العام 2018 الحالي.

داعياً إلى عدم معاقبة الشعب الكردي نتيجة أخطاء أحزاب أو شخصيات متسلطة على مقدراته لما لذلك من تداعيات خطيـــــــــرة على الإخوة العربية الكــــــردية والوحدة الوطنية.

وأكد المتحدث باسم التحالف، الذي يرأسه السياسي الكردي البارز د . برهم أحمد صالح، على ضرورة ترسيخ الدولة المدنية في العراق بعيداً عن عسكرة المجتمع وتغول العصابات والميليشيات، وبناء قوات أمنية مهنية على وفق المعايير العالمية بعيداً عن هيمنة الأحزاب وتدخلاتها ، مشدداً على أولوية التركيز على محاربة الفساد بنحو جدي كونه العدو الأول للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وكرامة الناس .

وأوضح كريم، الأكاديمي الحاصل على الدكتوراه بالعلوم السياسية، أن التحالف يقدر عالياً الدور التاريخي والبطولي لقوات البيشمركة المناضلة في حماية شعب كردستان ومكافحة الإرهاب، ويسعى لإعادة تنظيمها على أسس ومعايير مهنية لتكون قوة عسكرية وطنية في إطار القوات المسلحة العراقية.

أسس حزبية

عاداً أن السياسات الاقتصادية التي اتبعت خلال المدة الماضية في العراق كما الإقليم كانت فاشلة إذ كان التعامل مع النفط والغاز يتم على أسس حزبية وشخصية بعيداً عن المصلحة العامة .

ورأى أن تعاطي الإقليم مع المحيطين الإقليمي والدولي لم يكن هو الآخر مسخراً لخدمة المجتمع الكردستاني أو المواطن الكردي إنما لصالح أحزاب أو أشخاص معينين ، عاداً أن المرحلة المقبلة تقتضي اسلوباً مغايراً لإدارة الإقليم كما العراق يراعي المصلحة الوطنية أولاً وقبل كل شيء .

وتابع أن تحالف الديمقراطية والعدالة يؤمن بأن الثروات الطبيعية لاسيما النفطية ملكاً للشعب العراقي كله، وأن يتم بناء أرضية مناسبة ومشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي وتشجيع المنافسة الاقتصادية على أساس خدمة المواطن لا استغلاله وسلب حقوقه.

مشكلة مزمنة

بالنسبة لكركوك، ذكر أنها باتت مشكلة مزمنة نتيجة السياسات الخاطئة والظالمة، وعدم اهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة وإغفالها تطبيق المادة 140 من الدستور.

مستطرداً أن التحالف يدعو إلى انتهاج سياسة عادلة في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، بعيداً عن الانتقام، وتمكين أهلها من إدارة مناطقهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم بموجب الدستور .

ومضى المتحدث الرسمي لتحالف الديمقراطية والعدالة، الذي تأسس في أيلول / سبتمبر 2017، قائلاً إن التحالف سيخوض الانتخابات العراقية بقائمة منفـــــــردة في الإقليم، وبالتحالف مع حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية في المناطق المتنازع عليه.مطالباً بضرورة إجراء الانتخابات الكردستانية في أسرع وقت، شريطة تدقيق سجل الناخبين وتحديثه وبإشراف دولي ضماناً لنزاهتها.