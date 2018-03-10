سفير العراق في موسكو: لا ننوي شراء صواريخ اس 400

الدفاع تتسلّم دفعات متتالية لمقاتلات كورية متطورة

بغداد – محمد الصالحي

تسلمت وزارة الدفاع الدفعة الثانية من طائرات T50 الكورية المقاتلة الى ذلك اكد السفير العراقي في روسيا حيدر منصور العذاري عدم وجود قرار عراقي نهائي بشأن شراء منظومة الدفاع الجوي اس 400.

وقالت الوزارة في بيان امس ان (الدفعة الثانية من طائرات T50 الكورية وصلت امس الثلاثاء الى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد).واضاف ان (الدفعات اللاحقة ستصل تباعا الى البلاد). وجاء ذلك بعدما اعلنت الوزارة عن وصول الدفعة الاولى من طائرات T50 الكورية لقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية.واكد قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين أن طائرات الـT50 المقاتلة تعد من الطائرات الحديثة جداً حيث تمتلك أجهزة دقيقة ومعدات استطلاع وأسلحة تصويب غاية في الدقة.

رغبة الحكومة

وقال العذاري في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية ان (وزير الخارجية ابراهيم الجعفري صرح برغبة الحكومة في اقتناء منظومة اس 400 وفي حال صدور قرار نهائي ومناقشة الموضوع في مجلس الأمن الوطني، سيعلن العراق رسمياً عن هذا الأمر لتنطلق بعدها المحادثات بشأن الموضوع).

وأضاف اما (بالنسبة للتحذيرات الامريكية، لدينا علاقات جيدة مع واشنطن ضمن الاتفاقية الاستراتيجية وأيضا تجمعنا علاقات متميزة مع روسيا لكن عندما سيتخذ العراق اي قرار، سيتخذه بحكم سيادة حكومته، فالحكومة العراقية من واجبها حماية أراضي البلاد سواء من تهديدات خارجية او داخلية).

وتابع انه (اذا استوجب الأمر شراء المنظومة سيحترم المجتمع الدولي قرار بغداد، وفي حال وجود أي اعتراض سنحاول حله بالطرق الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي، أما حاليا لا يوجد أي قرار متخذ بهذا الشأن).

وأردف أن (السلاح الروسي كان أحد اسباب انتصارنا على (داعش) و حتى بعض القادة العسكريين العراقيين تلقوا تدريباتهم في موسكو وبيننا وبين روسيا علاقات عسكرية تاريخية طويلة، بما فيها العلاقات المميزة مع الملحقية العسكرية في موسكو المختصة بالجانب العسكري وتنفيذ العقود و متابعة العقود ففي شغل جدي مع الجانب الروسي عسكريا). ومن جانبه بحث وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي ونظيره البريطاني غافين ويليامسون التعاون الثنائي في محاربة الارهاب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ان ( الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتسليح وإعادة بناء قدرات العراق العسكرية).

وأكد وزير الدفاع البريطاني، خلال اللقاء أن ( بلاده ستواصل محاربة تنظيم داعش الإرهابي حتى القضاء التام عليه).

سلطات محلية

الى ذلك قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ ان قوات الحلف ستبقى في العراق بناء على طلب السلطات المحلية، وذلك بعد اربعة ايام من قيام البرلمان بطلب جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية .واضاف ستولتنبرغ لوكالة فرانس برس خلال زيارة نادرة الى بغداد التقى خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي نحن هنا لان العراق يريد ذلك، لسنا هنا من دون موافقة ودعوة من العراق).وتابع المسؤول الاطلسي (تلقينا طلبا خطيا من رئيس الوزراء العبادي). مؤكدا (لن نبقى اكثر مما هو لازم).

وتابع ان (القوات التي ارسلتها 19 دولة في حلف الاطلسي تكثف تدريباتها للقوات خصوصا في مجال ازالة الالغام والطب العسكري وصيانة المعدات).

واشاد ستولتنبرغ (بالتحول المهم للقوات التي انتقلت من الانهيار عام 2014 بمواجهة الجهاديين الى استعادة جميع المدن بحلول نهاية عام 2017). واكد ان (الاطلسي سيتولى التدريب طالما كان ذلك ضروريا للتأكد من عدم ظهور تنظيم داعش مجددا).

وللتوصل الى ذلك، سيساعد الحلف العراق ايضا في (اقامة مدارس واكاديميات عسكرية والعمل على اصلاحات للمؤسسات وضمنها مكافحة الفساد).