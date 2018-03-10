نائبة تتهم رئيس قائمة إنتخابية بالتواطؤ مع مفسدين متورطين بإدخال أغذية مسرطنة

دولة القانون تستغّرب المطالبة بقوات أجنبية لحماية مراكز الإقتراع

بغداد – قصي منذر

اتهمت نائبة عن ائتلاف دولة القانون امس رئيس قائمة انتخابية من دون الكشف عن اسمه بالتواطؤ مع تجار مفسدين يقومون بإدخال أغذية فاسدة ومسرطنة على نقل المسؤولين الذين يمنعون دخول تلك الاغذية في منافذ البصرة الى بغداد مقابل دعم قائمته بالمال الحرام، فيما استغربت نائبة عن الائتلاف نفسه مطالبة بعض القوى السياسية بقيام قوات اجنبية بحماية الانتخابات.

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في بيان امس ان (من المؤسف ان مديري أمن منافذ البصرة يتم نقلهم الى بغداد من دون أي مسوغ أو سبب منطقي، ما يؤكد صحة الفرضية بشأن وجود تدخلات من جانب تجار فاسدين ومعروفين بإدخالهم أغذية فاسدة ومسرطنة).

قائمة انتخابية

موضحة ان(هؤلاء طلبوا من رئيس قائمة انتخابية نقل المسؤولين عن منع الاغذية المسرطنة مقابل دعم قائمته بالمال السحت الحرام، وبالتالي حصلت تنقلات مريبة ثمنها حياة العراقيين).

واضافت نصيف ان (الملاكات الأمنية في منافذ البصرة تمكنت من ضبط شحنة الدجاج الصيني المسرطن وأدوية وأغذية فاسدة وحليب غير صالح للاستهلاك البشري وسجائر مهربة والعديد من المواد، وهذا الحرص والإخلاص الشديد في العمل تسبب بخسائر فادحة لتجار فاسدين ومهربين)، مطالبة (الشرفاء بإنصاف العناصر الكفوءة من ظلم الفاسدين وعدم السماح لضعاف النفوس بتحقيق اهدافهم المشبوهة).

ضبط شحنات

واعربت عن (أسفها للطريقة التي يجازى بها من قاموا بضبط شحنات الدجاج الصيني وأنقذوا الناس من أدوية فاسدة والعديد من المواد المسرطنة ووضعوا حداً لعمليات التهريب).

من جهة اخرى ، قالت النائبة عن دولة القانون زينب الخزرجي في بيان أن (العراق لا يحتاج إلى حماية دولية من اي جهة كانت كونه خرج منتصرا من أعتى هجمه إرهابية كان قد تعرض لها وقاتل نيابة عن العالم واثبت للجميع أنه قادر على حماية نفسه وحدوده من اي خطر خارجي قد يتعرض له لذلك لايوجد اي داعي للمطالبة بهكذا قــــــــــوات أجنبية). واضافت ان (العراق يمتلك القدرة الكافية التي تؤهله لحماية العملية الانتخابية وتوفير الجو الملائم لاجرائها بعيدا عن اي تدخلات اجنبية ). وشددت الخزرجي على ان المطالبة بجلب قوات أجنبية (امر غير منطقي ولايمكن القبول به)، ورأت ان على القوى السياسية التي تطالبة بذلك (الاهتمام بجمهورهم ومحافظاتهم افضل من مطالبتهم هذه على اساس ان العراق له رجال تحميه ولسنا بحاجة لاي قوة اجنبية توجد على اراضينا).

في غضون ذلك اشادت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك امس بقانون انتخابات مجلس المحافظة ووصفته بـ(الخطوة الجيدة).وقال رئيس الكتلة تحسين كهية في تصريح امس ان (ما تم الاتفاق عليه ان هناك وثيقة موقعة من جانب ممثلي مكونات كركوك الرئيسة في البرلمان وهذه الوثيقة تحولت الى قانون). واضاف( نحن الآن تحت قيد القانون ووقد اكدنا دائما وجوب إجراء الانتخابات في المحافظة). ورأى ان(المهم أن تتفق الكتل السياسية والمكونات على إجراء الانتخابات في المحافظة بعد تعطيل الانتخابات لمدة دورتين وهذا بتقديري خطوة جيدة نحو حل مشاكل كركوك المستقبلية)، لافتاً الى ان(الجميع على قناعة بضرورة إجراء الانتخابات لأن مجلس المحافظة اصبح بعد الأحداث الأخيرة، مشلولا وبإمكاننا القول بأنه ليس هناك مجلس بمعنى مجلس يتابع ويراقب ويجتمع). وخلص كهية الى القول (نحن ألان معطلون عن العمل بسبب الأحداث الأخيرة ولا يمكن إبقاء الوضع أربع سنوات أخرى على هذه الشاكلة).