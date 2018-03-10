روسيا الشرق .. ضبط الإنفلاتات – جاسم مراد

لم يعد بامكان احد في العالم والاقليم ، وقف الزحف الروسي بانتجاه الشرق عموما والمحيط العربي على وجه الخصوص ـ فروسيا ليست دولة استعمارية ، ولاهي غازية ، ولا عنجهية ، ولا مكروهة من شعوب المنطقة ، فروسيا كانت ولازالت تشارك في عمليات البناء ، ولاتبتز احدا ولا تتلاعب بمصالح الدول ومشتركات العلاقات .

لقد انتهت مرحلتا غرباتشوف ونيلسن اللذين وقعا في الفخ الامريكي الغربي لتدمير الاتحاد السوقيتي وتوزيع روسيا العظيمة الى اشلاء تمزقها المافيات ، وتأكل مواردها الطبيعية الضخمة الغازية والنفطية وموارد باطن الارض الاخرى الكارتلات الرأسمالية والامبريالية والرجعية والمافيوية ، شعب الاتحاد الروسي يعتز بوطنيته وقوميته ، فليس من السهل هضم تاريخه وتبديد دولته . حينما جاء فلاديمير بوتين رئيسا للاتحاد الروسي ، توقفت تداعيات تدحرج روسيا وبدأ النهوض وعادت روسيا كدولة وقطب عالمي مهم في خارطة المنظومة الدولية ، ولعل خطاب بوتين حول حالة الاتحاد الروسي الاقتصادية والوطنية والعسكرية ساهم بشكل اكيد في ضبط الانفلاتات العسكرية الغربية الامريكية ضد روسيا اولا ومنطقة الشرق ثانيا ،

لسنا هنا بصدد الاشادة ، وإنما هو من حقنا ان ندافع عن عوامل ضبط ايقاعات التي اصابت شعوبنا ودولنا ومصالحنا ، ولولا روسيا البوتونية لكان الارهاب الممول والمدفوع نحونا لهشم كل ماموجود في هذه الارض من انسان وموارد ودول ومستقبل .

لقد اجتاحت دول الغرب بغداد ، ولم نلاحظ عمليات البناء والاعمار وحتى صيانة القائم من كيانات الدولة ، حتى التاريخ الذي هو ملك للانسانية تم استباحته ونهبه ، لو جرى هذا في الشام لما بقي من اثر لسوريا وبعدها كل المنطقة ، ولكن التدخل الروسي هو الذي غير من معادلة اهداف الارهاب ومشغليهم .

نعتقد رغم تفاعلات التهديد والاعلان عن الجديد من الصناعات العسكرية المدمرة ، ليس هناك مرئا في الوقت القريب حدوث صراعات عسكرية ، لكون اللجوء لمثل هذا العمل يعني تدمير الانسانية برمتها وهذا الامر ليس هناك عاقل في المعمورة اللجوء لمثل هذا الامر . سوريا انقذت المنطقة برمتها بصمودها . وروسيا وشركاؤها جسدت بتحالفاتها وصداقاتها عنصر الحماية ليس لسوريا وحدها وإنما لكل دول المنطقة بما فيها روسيا لكونها الدولة المستهدفة في الزحف الارهابي .

نحن في العراق كما في سوريا قدم الشعب تضحيات لم تحدث في تاريخ هذين البلدين ، تضحيات كان الشعب يقدم عليها برضا وامتنان ، لكونه يدرك بفطرته ووطنيته واحساسه الإيماني إن اي تراخي في المواجهة يعني تشتته ووأد حياته وحاضره ومقدساته وتحوله الى مجموعات متناثرة تأكل بعظها البعض الاخر ، وكان الذي جرى ويجري هناك كيان اسرائيل اولا هي المستفيدة منه ومعها الدول التي جعلت من الارهاب مطيتها في تحقيق مشاريعها بالمنطقة . ثم لابد من التوكيد والاعتراف بامتنان بان المرجعيات الدينية وفي مقدمتها مرجعية النجف كان لها الدور الريادي في تشخيص الخطورة واستنهاض الجماهير .

الان ونحن في العراق مقبلون على انتخابات برلمانية ، قد يتحقق فيها تغييرات نسبية ، وقد تحدث تصورات جديدة بعد الذي جرى للعراق ، وبعد تلك التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وفي طليعته المقاومون البواسل من الجيش بكافة فصائله والمقاومة والبيشمركة والحشد الشعبي في كافة المواقع والاماكن والعشائر والفصائل الوطنية في تكريت والرمادي والموصل . نقول قد يحدث تغيير يعبر عن رغبات وتطلعات الناس ، وإذا عادت الحالة كما كانت ، فان ذلك يعني وبالتأكيد إن هناك نوايا ومخططات تستهدف تجريف العراق وجعله مكباً لبقايا الدول ومجسر لعبور النفايات .

كل التحولات الجارية بالمنطقة تؤشر بان روسيا بدأت مع دمشق بوضع الخطط لاعادة الاعمار واستقبال المنتج السوري من الفواكه وتطوير مفاصل الكهرباء والزراعة واعادة البناء للمناطق الامنة ، في حين ظل العراق يزحف دون جدوى ولم تشارك امريكا حليفة السلطة العراقية بأي مشروع انتاجي أو خدمي يذكر ولادول الغرب فعلت ذلك ، وكل ماجرى علم النهابون على السرقة واشاعت الفساد بين الحاكمين ، هذا الوضع يحتم بضرورة الاستدارة نحو روسيا الاتحادية كونها الدولة الاكثر صدقية لاصدقائها واكثر بسالة في الدفاع عنهم ، وإذا لم يدرك حكام السلطة هذه الحقيقة فأن هناك نوايا خبيثة مبيتة للعراق وشعبه .نحن بحاجة لحركة نهضوية يقودها ثوريون في العمل ووطنيون في الدفاع عن العراق والدولة المؤسساتية ، وبحاجة ماسة لتغييرات فعلية لبعض بنود الدستور ولطريقة عمل البرلمان ، نحن بحاجة لالغاءات الفاشلين وللبرلمانيين الذين انتهت مدة عملهم وعودتهم لوظائفهم السابقة وليس لوجودهم كطبقات ابتزازية عاطلة عن العمل ، فهل تفعل ذلك الدورة الانتخابية الجديدة ..؟