الزراعة :أمطار الأيام السابقة أبعدت شبح الجفاف

الأجواء تشهد موسماً إنتقالياً لمرحلة نهاية الشتاء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تشهد اجواء العراق موسما أنتقاليا تعيشه المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية هذه الايام في مرحلة اعتاب وداع فصل الشتاء .

واكد المنبئ الجوية في الهيئة صادق عطية في بيان ان امس ان (العراق يشهد في المرحلة المقبلة موسما أنتقاليا تعيشه المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية هذه الايام في مرحلة اعتاب وداع فصل الشتاء حيث توجد سحب ركامية محلية التكوين ناتجة من تسرب هواء بارد في طبقات الجو العليا في مناطق محدودة من مدن البلاد تطور قسم منها في محافظة ميسان مثلا وتسببت بهطول زخات سريعة من الامطار), واضاف ان (الايام المقبلة تشهد في المناطق كافة ارتفاعا في درجات الحرارة والامطار تتركز في مناطق متفرقة من مدن الشمال فقط وهناك فرص ضعيفة جدا لباقي المدن ).

انخفاض الحرارة

واوضح عطية ان ( درجات الحرارة ستشهد أنخفاضا في مدن الوسط والشمال واما مدن الجنوب فالانخفاض غير ملموس وخلال الاسبوع ربما تنخفض درجات الحرارة من جديد وتعود الى معدلاتها العامة في اغلب المدن ولكنها تستمر فوق الثلاثين مئوية في محافظة البصرة وبعض الاماكن من المنطقة الجنوبية).

فيما اشارت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس الى ان (طقس اليوم الاحد سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة من 10-20 كيلو مترا في الساعة و مدى الرؤية 8-10 كيلو مترات ), واضاف ( وفي الشمالية طقس غائم جزئي مع درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح متغيرة التجاه خفيفة السرعة وفي الجنوبية طقس غائم جزئي مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة )’ واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون في الوسطى غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الشمالية طقسا صحو ا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة وفي الجنوبية غائما جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السـرعة). وأكدت وزارة الزراعة أن موجة الأمطار التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية أدت إلى إنعاش الأهوار وزيادة الخزين المائي من المياه الجوفية وانخفاض نسبة الملوثات نتيجة لملء الأنهر بمياه الأمطار.

وقال الوكيل الفني للوزارة، مهدي ضمد القيسي، في تصريح سابق إن (هطول المطر خلال الأسبوع الماضي أفاد في ري المحاصيل الزراعية الشتوية، لا سيما الحنطة والشعير في المناطق الوسطى والجنوبية، أما المناطق الغربية ومحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين فإن قسمًا من محاصيلها الزراعية ديمي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأمطار).

وأضاف أن (هناك جوانب عدة تم إنعاشها عن طريق المطر، منها العشب الذي ينمو نتيجة هطول المياه، فضلًا عن التحسن البيئي ونمو الخضار وأعلاف الثروة الحيوانية), واوضح القيسي أن (الأمطار أدت إلى ارتفاع الإيرادات المائية، وبالتالي ستؤدي إلى إنعاش الأهوار وتقليل الملوثات التي تحدث نتيجة لجفاف الأنهار وتراكم الملوثات، إذ إن ملء الأنهار بالمياه يؤدي إلى تقليل تلك الملوثات، فضلًا عن زيادة روافد المياه الجوفية التي تفيد البلاد كخزين مائي يرفع من الثروة المائية).

كميات الامطار

على الصعيد نفسه عد المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان سابق ( كميات الأمطار التي هطلت على البلاد أنها قلبت الموازين بشأن مخاطر الجفاف ), واضاف (كنا نخشى خسارة قرابة 30بالمئة من محاصيلنا الزراعية في البلاد بسبب ازمة جفاف متوقعة وان كميات مياه الامطار قلبت الموازين ونتطلع الى تقليل هذه النسبة).

واوضح النايف ان ( اجراءات وزارة الموارد المائية بهذا الصدد كانت ضعيفة ولا تمتلك بحيرات خزن كافية لمياه الامطار للسيطرة عليها ضمن الخطة الصيفية، وبالتالي فان الكثير من تلك المياه قد تذهب للخليج او مواقع اخرى).

فيما اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائبة غيداء كمبش، السبت، أن 80بالمئة من السيول الايرانية تذهب هدرا لعدم وجود مشاريع تخزينية كافية، فيما دعت الى توسيع سدّين اروائين لزيادة خزينهما المائي.

وقالت كمبش في تصريح إن (السيول القادمة من الحدود العراقية – الايرانية مع هطول الامطار تمثل موردا مائيا مهما جدا في المحافظة لكن للاسف 80 بالمئة منها تذهب هدرا لعدم وجود مشاريع تخزينية كافية ), واضافت ان (القدرة التخزينية لسدي قزانية ومندلي محدودة جدا وهي لاتتلائم مع كمية تلك السيول)، داعية الى (توسيع السدّين لزيادة قدرتهما التخزينية للمياه للاستفادة منها في ارواء مساحات زراعية اكبر وضمان توفير خزين مائي كافي خلال مواسم الصيف).