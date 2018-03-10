تظاهرات في بغداد والمحافظات تطالب بالخدمات ومحاسبة الفاسدين

التحالف الوطني: الحاجة لمصالحة حقيقية تعالج الترسبات السابقة

بغداد – داليا احمد

عدت نائبة عن التحالف الوطني، توقيت قرارات هيئة المساءلة والعدالة، الأخيرة بانها غير مناسبة , فيما حذرت نائبة عن ائتلاف دولة القانون من خطورة إلغاء قانون المساءلة والعدالة انه محاولة تمهد لدعوة لعودة البعث.

وقالت النائبة عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي في بيان امس أن (بناء البلد بحاجة لمصالحة حقيقية تعالج جميع الترسبات الماضية وفق المنظور الوطني), وأضافت، ان (الفترة الحالية التي نعيشها فترة انتخابات ودعايات للقوى والشخصيات السياسية وان أي قانون او قرار يصدر يجب ان يراعى هذه الظروف), وعدت الهلالي (وقت إعلان قرارات المساءلة والعدالة الاخيرة بانه غير مناسب وكان المفروض ان تكون لما بعد الانتخابات حتى لاتعد كقضايا انتخابية والتي تسببت بالم للكثيرين), وأكدت (حاجة هذه القرارات لدراسة اكثر وخاصة من كان له دور في قتال الارهاب الداعشي لدرجة أعفته من سيئاته السابقة).

فيما حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب البصري من خطورة إلغاء قانون المساءلة والعدالة .وقالت في بيان امس ان (الأصوات التي نسمعها اليوم بإلغاء قانون المساءلة والعدالة، هي دعوات لعودة حزب البعث ولكن يجب إحقاق العدالة والاقتصاص ممن أجرم بحق الشعب العراقي وتلطخت يده بدم الشهداء).حسب قولها واضافت (لا مصالحة دون تصفية الحسابات مع القتلة والمجرمين الذين عاثوا بالأرض فساداً وإعطاء كل ذي حق حقه وان من يقول بقاء المساءلة والعدالة سينسف المصالحة الوطنية، نقول لهم لو كان إصبعي بعثياً لقطعته كما قالها أبي، فالمصالحة ليس مع البعث).

وعلق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على اعلان المساءلة بانه الهيئة (جاءت لإبعاد قيادات البعث التي دمرت وسرقت البلد، ولايجوز ان تدخل في الصراع السياسي، وسنحقق باستخدام المساءلة والعدالة في الصراع السياسي), وقال في بيان سابق ان (على المساءلة والعدالة ان تدقق قبل نشرها اسماءً قاتلت داعش وحاربت الارهاب، ويجب ان تكون اجراءاتها دقيقة وواضحة ولدينا معاناة من اجراءات المساءلة والعدالة، ونستغرب في هذه الايام يتم اجتثاث اسماء لاسباب صغيرة ولا يلاحقون من تسببوا بسقوط الموصل), واشار الى ان (المساءلة والعدالة مؤسسة تابعة للدولة ولايجب ان لا تخضع لضغط سياسي او ابتزاز، ولا نسمح باستخدام النظام الديمقراطي في التجاوز على حقوق الناس).

داعيا (الاشخاص العاملين في المساءلة والعدالة الالتزام بالعدالة، فهم ليسوا بعيدين عن المحاسبة والتدقيق).

محاسبة فاسدين

وتظاهر مئات الأشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد،اول امس الجمعة، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين والمقصرين بجريمتي سبايكر والصقلاوية.وقال بيان ان (المتظاهرين طالبوا بمحاسبة الفاسدين والمقصرين بجريمتي سبايكر والصقلاوية اضافة الى محاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد وتنفيذ الإصلاحات الحكومية).

فيما كشف النائب الفني لمحافظ بغداد، جاسم البخاتي، عن تسلم مطالب المعتصمين لأهالي ناحية جسر ديالى.وقال البخاتي في بيان امس ان (مطالب أهالي جسر ديالى مشروعة وسنحصل بها على موافقة محافظة بغداد ورفعها الى رئاسة الوزراء), واضاف ان (أبرز المطالب هي تبليط شوارع المنطقة بحدود 11 كيلو مترا وبناء مستوصف صحي ومشروع ماء), واوضح البيان ان (المعتصمين في جسر ديالى امهلوا الحكومة يومين مهددين باللجوء الى قطع الطريق الرابط بين بغداد – والمحافظات وطالبوا بحضور وفد صاحب قرار وليس للاستماع فقط), وتابع البيان ان ( هذه الاعتصامات تاتي بعد أيام من تظاهرات شعبية كبيرة في قضاء الحسينية شمالي بغداد أجبرت مجلس الوزراء على تلبية مطالبهم الخدمية).وشارك عدد من رجال الدين ووكلاء ومقلدي المرجع الديني صادق الشيرازي في محافظة البصرة بوقفة احتجاجية امام مبنى القنصلية الايرانية استنكارا لاعتقال السلطات الايرانية حسين الشيرازي (نجل المرجع) في مدينة قم.

وقال وكيل المرجع في محافظات الجنوب سعد الدراجي في تصريح انهم يحتجون على (اعتقال نجل المرجع بطريقة تعسفية وغير لائقة ولذلك لمعارضته الفكرية للحكومة الايرانية).وطالب المشاركون في الوقفة ببيان استنكاري بالافراج الفوري عن نجل الشيرازي من دون قيد او شرط داعين السلطات الايرانية الى تقديم اعتذار رسمي عن ذلك الاعتقال. وكان العشرات من أهالي كربلاء قد نظموا اول امس وقفة احتجاجية مماثلة أمام مبنى القنصلية الإيرانية احتجاجًا على اعتقال حسين الشيرازي. ودعا المحتجون الحكومة العراقية إلى التدخل من أجل إطلاق سراح الشيرازي. تم توقيف اربعة اشخاص بعد ان اقتحموا الجمعة شرفة السفارة الايرانية في لندن بحسب ما افادت الشرطة البريطانية، في واقعة اثارت احتجاجا شديدا من جانب طهران.

احتجاج شديد

وقالت متحدثة باسم شرطة لندن في تصريح امس انه (تم توقيف الاربعة اشخاص بداعي الاضرار باملاك الغير ولوجودهم بشكل غير قانوني في مكان دبلوماسي).وعبر نائب وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي (عن احتجاج ايران الشديد الى السفير البريطاني في طهران، وطلب من الشرطة حماية مطلقة للدبلوماسيين الايرانيين في لندن). وكان أتباع المرجع حسين الشيرازي قد اقتحموا مقر السفارة الإيرانية في لندن احتجاجا على اعتقال مرجعهم في قم من قبل سلطات طهران، فيما بثت قناة تبث من خارج إيران إنزال العمل الإيراني من قبل أتباع الشيرازي ورفع علم يبدو أنه يتعلق بمجموعة موالية للشيرازي وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت، الإثنين الماضي، الشيرازي، وقاد ذلك لمظاهرات واحتجاجات في مدينة كربلاء أمام القنصلية الإيرانية مما اضطرت السلطات لإغلاقها، كما نظمت أمس مظاهرات في الكويت لنفس السبب.واكد المراقبون في بيان امس ان ( النظام الإيراني يواجه حاليا إشكالية في الداخل وتراجعا لشعبيته أمام الإيرانيين أنفسهم، في المظاهرات الداخلية التي تطالب بتحسين مستوى المعيشة والتوظيف والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى). حسب البيان .

في سياق اخر نظم المئات من اهالي قضاء الجبايش والنواحي التابعة له في محافظة ذي قار وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة المركزية باكمال المرحلة الثانية من الممر الثاني للطريق الرابط بين القضاء ومدينة الناصرية.وقال رئيس مجلس ناحية الفهود صفاء الجابري في تصريح ان ( المحتجين من جميع شرائح اهالي القضاء ونواحيه رفعوا لافتات يطالبون بها الحكومة المركزية بالالتفات الى معاناتهم من حوادث ما يعرف بطريق الموت والذي راح ضحيته العديد من ابناء هذه المناطق نتيجة الحوادث المرورية).و

اشار الى ان (المتبقي من الطريق ما يقارب 75 كم ويربط بين محافظة ذي قار ومحافظتي البصرة وميسان). الى ذلك تظاهر فلاحو اربيل للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المتأخرة.من جهة اخرى دعت لجنة الثقافة والاعلام النيابية امس المرجعية الدينية العليا للرد على تصريحات رجل دين خرج دعا لاستباحة دماء المدنيين والليبراليين، وطالبت هيئة الإعلام والإتصالات بمحاسبة القناة التلفزيونية التي روجت لتلك الافكار.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة ميسون الدملوجي في تصريح إن (طرح اي برامج او مواضيع تحض على العنف او تضع تشريع للقتل وتصفية الخصوم والمخالفين بالافكار امر ينبغي عدم السكوت عليه)، مشددة على ضرورة (محاسبة الجهات التي تروج لذلك).

اجراءات سريعة

وطالبت الدملوجي هيئة الاعلام والاتصالات بـ(اتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية لمحاسبة القناة التلفزيونية التي روجت لهذه الافكار)، داعية تلك القناة (لأن تعتذر وتعلن براءتها من الشخص الذي صرح من خلالها ودعا للعنف ضد الليبراليين والمدنيين).

ودعت الدملوجي المرجعية الدينية العليا الى أن (يكون لها دور في اسكات تلك الاصوات والرد عليها، على اساس انها صرحت بوقت سابق بان العراق دولة مدنية)، مشيرة الى ان (تصريحات رجل الدين المتطرفة هي امتداد لتصريحات جاءت من دول مجاورة للعراق). وشددت على ان (هذه التصريحات تمثل استهدافا مباشرا لنا وتهديدا خطيرا) ، معتبرة أن (تحليل الدم العراقي هو طرح لايختلف عن افكار التكفيريين). وقال رجل الدين عامر الكفيشي في محاضرة بثتها احدى القنوات التلفزيونية ان (المدنيين والعلمانيين خطر اكبر من تنظيم داعش).