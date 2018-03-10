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عراقيو الخارج وقطار الموت – زيد الحلّي

لا تسعفني الذاكرة ، ذكرهم جميعا ، فعددهم كبير .. بل كبير جدا .. واعني بهم مجموعة العراقيات والعراقيين ، الذين توزعوا على قارات العالم ، بحثا عن الامان والوظيفة والعيش الكريم .. معظمهم عقول مبدعة ، وجدت نفسها مثل سمكة كبيرة في حوض صغير ، فاختارت الحوض الكبير في الخارج قبل ان تموت ..

الموضوع الذي اود الاشارة اليه ، ليس عن العدد غير الطبيعي لعراقيي الخارج ، إنما عن حالات الوفاة التي حدثت ، وتحدث لمبدعين ، اتعبهم المرض ، دون ان تبادر الاجهزة الرسمية الى مد يد العون لهم ، او حتى السعي الى جلب جثاميهم الى تربة الوطن .. فمن الكبير د. مخلد المختار الى عبد الستار ناصر الى د. عبد المطلب السنيد واخرهم الصحفي الرائد فلاح العماري ، طيب الله ثراهم ، والقائمة تطول ، وهنا ادعو الوطن ، الى ضرورة الارتفاع الى مستوى ابنائه المتفوقين في الخارج ، وليس في ذلك انتقاص من الهيبة ، بل هي علامة قوة ابوية للرعاية المطلوبة ..

امامي اسماء لأساتذة وعمداء كليات تركوا العراق، يتولون حالياً مسؤولية اعداد كوادر تسهم في بناء اقطارها ، واطباء في مواقع متقدمة في كبريات مستشفيات العالم ، وعلماء في الابحاث العلمية والاجتماعية تسيدوا كراسي متقدمة في جامعات عالمية رصينة ، فيما تكتظ مؤسسات اعلامية ذات مديات مؤثرة في الرأي العام العالمي بصحفيين واعلاميين عراقيين … هؤلاء مفخرة عراقية في زمن صعب . ان الأمم العظيمة هي تلــك التي تحافظ على ثرواتها من المبدعين ورموزها الملهمين في كل مجالات البناء والحياة ..لكني حزين على مشـهد وطني الذي لا يعير اهمية لعلمائه .. ترى ماذا يضير الدولة لو قامت بمبادرات تشجع على عودة الكفاءات العراقية من خلال توفير ارضية تعتمد الاحترام ووضع الشخصية المناسبة في مكانها الصــحيح ؟

ليست سطوري ، اشارة نصيحة لأحد ، انما هي حقيقة يعرفها الجميع ، فأبناء العراق ، هم وعاء المعرفة والعلم ، ويمثلون خارطة الابداع العربي .. ويؤدون دوراً ثقافياً ومجتمعياً وعلميا ، مهماً في محيط عملهم ، ويسهمون في تلاقي الأفكار وتبادلها، ولا شك أن الجميع يستشعر أهمية ادوارهم في بناء المجتمعات التي يعملون في فضاءاتها …ولاشك ان الابداعات العراقية المغتربة أصبحت المحرك الرئيس لفعاليات العديد من دول العالم ، واصبحت الأساس في بناء ملامح يشعر المرء بالفخر ازاءها ، كونها تجمع بين نتاج العقل البشري قديما وحديثا، وفي ذات الوقت تسعى إلى التعمق في الثقافة والعلوم المتطورة عبر الماضي والحاضر للتعامل مع مصادر المعرفة بأنواعها المختلفة… انهم عراقيون ، وجذرهم في تربة العراق .. فحري بنا مد أيادي المصافحة لهم ، ونرفع يافطات الترحيب الحقيقي بهم

فبقاؤهم ، في خدمة دول الاغتراب ، خسارة تنموية ندفع ثمنها غالياً، ومكسب معرفي كبير لتلك الدول ، وخسارة جسيمة للوطن ..