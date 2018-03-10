كلام أبيض

فاشلون ومتفوّقون – جليل وادي

من الحقائق التي لا تحتاج الى برهان ولا يختلف عليها اثنان ولا تستوجب جدلا او نقاشا ، هي ضعف المستوى العلمي لنسبة غير قليلة من أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه ، وليس في قولي هذا انتقاد لوزارة التعليم العالي التي تسعى جاهدة من أجل الارتقاء بمستوى الدراسات العليا وتحسين جودة مخرجاتها ، ذلك ان الوزارة كحال بقية القطاعات تصارع بيئة متأزمة وتحديات موضوعية وضغوطات ذاتية ، بمعنى ان الظروف التي تعمل بها ليست مثالية ويتعذر معها تحقيق الأهداف التي تتوافق مع رؤيتها ورسالتها .

عوامل شتى تقف وراء هذا التراجع منها ما يرتبط بخلل بنيوي في العملية ، يبدأ من ضعف مخرجات التعليم الثانوي ويمتد الى سياسات القبول في الجامعة بمرحلتيها الأولية والعليا ، وما يقع بين هذين الجانبين من حلقات أسهمت في تردى المستوى .ما يستوجب وقفة جادة في مؤتمر وطني للتعليم العالي يشرف عليه ويعد أوراقه أساتذة من ذوي الخبرة العلمية المشهود لها ، وليس بتشكيل اللجان التي يحدث ان يكون من بين اعضائها ممن لا يتوافر على تجربة تدريسية يُعتد بها ،او من أصحاب المراتب العلمية المتدنية او ممن لا يملك منجزا علميا يكشف عن فكر عميق في مجال الاختصاص .

من بين الحلقات التي أرغب بالحديث عنها ، وتُعد من بين جزئيات عملية الدراسات العليا تلك التي تتعلق بالاشراف على الطلبة الذي تتحكم في غالبه جوانب شخصية أكثر من استناده الى تراكم الخبرة ، اذ يحدث أن يسند طلبة لمشرفين لا يتوافرون على مستوى علمي يؤهلهم للاشراف ، فتدون أسماؤهم كمشرفين من دون ان يقدموا للطلبة شيئا ملموسا ، فيهيم الطلبة على وجوههم يتخبطون في هذه التجربة المهمة ، وفي أحيان كثيرة يلجأوون لأصحاب الخبرات ومن الكلية نفسها يستنجدون بهم لاخراجهم مما هم فيه من مأزق ، بالتأكيد يصعب على هؤلاء الأساتذة ان يروا الطلبة بهذه الحال من دون ان يقدموا لهم المساعدة ، بوصف ذلك موقفا انسانيا تقتضيه الاخلاق العلمية والرسالة التربوية ، بالرغم مما يترتب على ذلك من أعباء وما يستنزفه من وقت وجهد ، وبالتالي يحصد الفاشلون ثمار المتفوقين .

وفي مواقف معينة يوجه مشرفون غير أكفاء او لا مبالين طلبتهم توجيهات خاطئة ، وفي الوقت نفسه يمنعوهم من استشارة أساتذة آخرين ، فينتهي الطلبة الى انجاز رسائل او أطاريح لا يمكن وصفها الا بكم ورق لا قيمة علمية له ، وعندما يقترب موعد المناقشة يعملون ما بوسعهم على ان يكون أعضاؤها من بين الذين تربطهم بهم علاقات شخصية متينة ، ويحاولون التأثير فيهم بشتى السبل للحصول على درجة عالية لطلبتهم ، فيحصل الفاشلون على درجات أعلى من درجات المتفوقين الذين ناقشتهم لجان موضوعية وحريصة على اعطاء الدرجة التي يستحقونها . ولهذا مشكلة تكمن في الأهمية البالغة لهذه الدرجات بخاصة في مرحلة الماجستير ، لما توفره من فرصة للمنافسة للقبول في الدكتوراه ، فُيقبل الفاشلون ويُستبعد المتفوقون .

والسؤال كيف وصل أساتذة فاشلون لمراتب علمية تؤهلهم قانونيا للاشراف على الطلبة ، والجواب لا يخرج عن الخروقات والعلاقات الشخصية والفساد الذي صار يتحكم بمراحل عملية الترقية العلمية بدل الأمانة ، الى درجة أصبح صاحب الترقية يعرف الخبراء الذين سيقيمون بحوثه ، فيتصل بهم او يكلف من يؤثر فيهم ، الأمر الذي يحرج المقّيم ويجعله في موقف صعب وليس أمامه سوى خيارين : اما تمرير البحوث بما يحقق الترقية لأصحابها ، او القبول بجميع الخسارات المترتبة على ذلك ، وفي الغالب يحدث الخيار الأول ، ومع ذلك لا يحاول الفاشلون الارتقاء بأنفسهم ، فالمستوى باق على حاله ، بينما ترتفع أصواتهم مطالبة بالاشراف على الطلبة ، ويحدث ان يوزع الاشراف بما يسكت تلك الأصوات ، وليس بما يحقق الأهداف تلافيا لوقوع مشكلات.

ان الموضوع ينطوي على تفاصيل اخرى لا تتسع مساحة المقال لذكرها ، لكن من المؤكد ان معالجة المشكلة ليست بالمستحيلة ، بل يراد لها آليات محكمة ومتابعة دقيقة ، عند ذاك نرتقي بالفاشلين ولا نحبط المتفوقين .