القاهرة ترفض طلب نواب بريطانيين زيارة مرسي في السجن

القاهرة – مصطفى عمارة
اكد صلاح سالم عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى تصريحات لمراسل الزمان ان طلب عدد من نواب مجلس العموم البريطانى زيارة الرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه للتاكد من ظروف معاملته فى السجن بعد الانباء التى روجها الاخوان عن تدهور حالته الصحية امر مرفوض ويعد تدخل غير مقبول فى الشئون الداخليه المصرية امر مرفوض لانه يعد تدخل فى الشئون الداخلية المصرية واضاف ان المجلس لم يتلق اى طلبات من جانب اسرة الرئيس مرسى او هيئة دفاعه بشان منعهم من الزيارة او تدهور حالته الصحية ومنعه من تلقى العلاج فيما اكد مصدر امنى ان الرئيس السابق مرسى يتلقى كل اوجه الرعايه ويتم السماح لاسرته بزيارته فى المقابل اكدت هيئة الدفاع عن الرئيس مرسى انها طلبت من محكمة الجنايات توقيع الكشف الطبى عليه بعد انباء تدهور حالته الصحية وانه تم بالفعل انتداب 11 طبيبا للكشف عليه الا ان ادارة السجن رهنت موافقتها بالحاله الامنيه فى السياق ذاته قالت منى امام زوجة عصام الحداد المساعد السابق للرئيس مرسى ان زوجها تدهورت حالته الصحيه فى السجن نتيجة لعدم اجراؤه عملية قسطره فى القلب كان مقررا ان يجريها منذ 3 اشهر الا انه لم يتم اجراؤها حتى الان واعتبرت ان مايحدث مع زوجها هو قتل عمر فى ابشع صوره فرغم فرصة بالقلب وتعرضه لازمات بين الحين والاخر فان ادارة السجن وضعته فى غرفة ضيقه، كما يتم منعه من التريض. من ناحيه اخرى كشف مصدر امني مقرب من المشير طنطاوى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة اسرار الاطاحة بالرئيس المعزول مرسى والتى لعب فيها المشير طنطاوى دورا بارزا ،حيث اكد المصدر ان طنطاوى كان يتوقع ان يطيح به مرسى والذى كان يرى فيه قيدا على حركته بعد الاعلان الدستورى وانه كان يوحي دائما لمرسى ان السيسى ينتمي للاخوان ومما عزز اعتقاد مرسى بهذا ان السيسى كان دائم الصلاة خلف مرسى وكان حريصا على اداء فروض الصلاة بالمسجد ،فى الوقت الذى وضع فيه طنطاوى خطة الاطاحة بمرسي بعد ان اقصى مرسي الطنطاوى وسامى عنان اثر مذبحة رفح الاولى والتى تدور الشبهات حول تورط الاخوان بها للاطاحة بالطنطاوى وسامى عنان والغاء اعلان الدستورى.
واضاف المصدر ان تنفيذ هذا السيناريو بدأ بعد رفض مرسى قبول دعوة المجلس العسكرى للجلوس مع القوى المدنية لايجاد حل للازمة بناء على قرار من الاخوان رغم قبوله الدعوه فى اول الامر وان الخطه المرسومه للاطاحه بمرسى كانت تقوم على تاليب كافة المؤسسات عليه خاصة الجيش والشرطه والقضاء فضلا عن احداث حاله فوضى تدفع الراى العام للانقلاب على الاخوان وطلب تدخل الجيش وهو ماتحقق بالفعل . وردا على ماقاله المصدر الامنى قال قيادى بجماعة الاخوان طلب عدم ذكر اسمه ان الرئيس السيسى لم يخن الرئيس مرسى ولكن مرسى هو الذى خان ذكائه عندما اعتقد ان السيسى له ميول اخوانية بسبب حرصه على اداء الصلاة بالمسجد وابلغ مكتب الارشاد بذلك على الرغم من تحذير قيادات اخوانية له بان ذلك فتح نصب له من جانب المؤسسة العسكرية للانقلاب عليه .