القاهرة ترفض طلب نواب بريطانيين زيارة مرسي في السجن

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬صلاح‭ ‬سالم‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬القومى‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطانى‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسى‭ ‬فى‭ ‬محبسه‭ ‬للتاكد‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬معاملته‭ ‬فى‭ ‬السجن‭ ‬بعد‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬روجها‭ ‬الاخوان‭ ‬عن‭ ‬تدهور‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬امر‭ ‬مرفوض‭ ‬ويعد‭ ‬تدخل‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الداخليه‭ ‬المصرية‭ ‬امر‭ ‬مرفوض‭ ‬لانه‭ ‬يعد‭ ‬تدخل‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬اى‭ ‬طلبات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اسرة‭ ‬الرئيس‭ ‬مرسى‭ ‬او‭ ‬هيئة‭ ‬دفاعه‭ ‬بشان‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬الزيارة‭ ‬او‭ ‬تدهور‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬تلقى‭ ‬العلاج‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬مرسى‭ ‬يتلقى‭ ‬كل‭ ‬اوجه‭ ‬الرعايه‭ ‬ويتم‭ ‬السماح‭ ‬لاسرته‭ ‬بزيارته‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكدت‭ ‬هيئة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬مرسى‭ ‬انها‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬توقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطبى‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬انباء‭ ‬تدهور‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬وانه‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬انتداب‭ ‬11‭ ‬طبيبا‭ ‬للكشف‭ ‬عليه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ادارة‭ ‬السجن‭ ‬رهنت‭ ‬موافقتها‭ ‬بالحاله‭ ‬الامنيه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قالت‭ ‬منى‭ ‬امام‭ ‬زوجة‭ ‬عصام‭ ‬الحداد‭ ‬المساعد‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭ ‬مرسى‭ ‬ان‭ ‬زوجها‭ ‬تدهورت‭ ‬حالته‭ ‬الصحيه‭ ‬فى‭ ‬السجن‭ ‬نتيجة‭ ‬لعدم‭ ‬اجراؤه‭ ‬عملية‭ ‬قسطره‭ ‬فى‭ ‬القلب‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬ان‭ ‬يجريها‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬اشهر‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اجراؤها‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬واعتبرت‭ ‬ان‭ ‬مايحدث‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬هو‭ ‬قتل‭ ‬عمر‭ ‬فى‭ ‬ابشع‭ ‬صوره‭ ‬فرغم‭ ‬فرصة‭ ‬بالقلب‭ ‬وتعرضه‭ ‬لازمات‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والاخر‭ ‬فان‭ ‬ادارة‭ ‬السجن‭ ‬وضعته‭ ‬فى‭ ‬غرفة‭ ‬ضيقه،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬التريض‭. ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬طنطاوى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬اسرار‭ ‬الاطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬مرسى‭ ‬والتى‭ ‬لعب‭ ‬فيها‭ ‬المشير‭ ‬طنطاوى‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬،حيث‭ ‬اكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬طنطاوى‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يطيح‭ ‬به‭ ‬مرسى‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬يرى‭ ‬فيه‭ ‬قيدا‭ ‬على‭ ‬حركته‭ ‬بعد‭ ‬الاعلان‭ ‬الدستورى‭ ‬وانه‭ ‬كان‭ ‬يوحي‭ ‬دائما‭ ‬لمرسى‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬ينتمي‭ ‬للاخوان‭ ‬ومما‭ ‬عزز‭ ‬اعتقاد‭ ‬مرسى‭ ‬بهذا‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬كان‭ ‬دائم‭ ‬الصلاة‭ ‬خلف‭ ‬مرسى‭ ‬وكان‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬اداء‭ ‬فروض‭ ‬الصلاة‭ ‬بالمسجد‭ ‬،فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬وضع‭ ‬فيه‭ ‬طنطاوى‭ ‬خطة‭ ‬الاطاحة‭ ‬بمرسي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اقصى‭ ‬مرسي‭ ‬الطنطاوى‭ ‬وسامى‭ ‬عنان‭ ‬اثر‭ ‬مذبحة‭ ‬رفح‭ ‬الاولى‭ ‬والتى‭ ‬تدور‭ ‬الشبهات‭ ‬حول‭ ‬تورط‭ ‬الاخوان‭ ‬بها‭ ‬للاطاحة‭ ‬بالطنطاوى‭ ‬وسامى‭ ‬عنان‭ ‬والغاء‭ ‬اعلان‭ ‬الدستورى‭.‬

واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬بدأ‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬مرسى‭ ‬قبول‭ ‬دعوة‭ ‬المجلس‭ ‬العسكرى‭ ‬للجلوس‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬المدنية‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الاخوان‭ ‬رغم‭ ‬قبوله‭ ‬الدعوه‭ ‬فى‭ ‬اول‭ ‬الامر‭ ‬وان‭ ‬الخطه‭ ‬المرسومه‭ ‬للاطاحه‭ ‬بمرسى‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تاليب‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬عليه‭ ‬خاصة‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطه‭ ‬والقضاء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬احداث‭ ‬حاله‭ ‬فوضى‭ ‬تدفع‭ ‬الراى‭ ‬العام‭ ‬للانقلاب‭ ‬على‭ ‬الاخوان‭ ‬وطلب‭ ‬تدخل‭ ‬الجيش‭ ‬وهو‭ ‬ماتحقق‭ ‬بالفعل‭ . ‬وردا‭ ‬على‭ ‬ماقاله‭ ‬المصدر‭ ‬الامنى‭ ‬قال‭ ‬قيادى‭ ‬بجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬لم‭ ‬يخن‭ ‬الرئيس‭ ‬مرسى‭ ‬ولكن‭ ‬مرسى‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬خان‭ ‬ذكائه‭ ‬عندما‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬له‭ ‬ميول‭ ‬اخوانية‭ ‬بسبب‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬اداء‭ ‬الصلاة‭ ‬بالمسجد‭ ‬وابلغ‭ ‬مكتب‭ ‬الارشاد‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬قيادات‭ ‬اخوانية‭ ‬له‭ ‬بان‭ ‬ذلك‭ ‬فتح‭ ‬نصب‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬للانقلاب‭ ‬عليه‭ .‬