ثمرة زيارة ولي العهد السعودي إلى لندن:48 طائرة تايفون

لندن- الزمان
وقعت بريطانيا بروتوكول اتفاق مع السعودية لشراء 48 مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون»، على ما أعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية «بي إيه إي سيستمز» الجمعة.
واعتبرت الشركة التي تنتمي إلى كونسورسيوم «يوروفايتر» الأوروبي مع إيرباص والإيطالية فينميكانيكا، أن بروتوكول الاتفاق يشكل «مرحلة إيجابية» نحو إنجاز العقد مع السعوديين، وقد تم توقيعه بمناسبة زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا.ووقع الاتفاق بعد محادثات كانت جارية بين البلدين ما يؤكد اهتمام السعودية بهذه الطائرات. وسبق أن تلقت السعودية 72 طائرة من هذا الطراز طلبتها قبل عشر سنوات. وفي حال تم توقيع اتفاق نهائي، فستشكل الصفقة مكسبا لبرنامج يوروفايتر في حين لا تزال المحادثات جارية مع قطر لشراء 24 طائرة بقيمة 8 مليارات دولار. ومع تباطؤ إنتاج طائرات يوروفايتر، اضطرت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى الإعلان عن إلغاء 1400 وظيفة في فرع صناعة الطائرات.
ويتم تصنيع هذه الطائرة التي أطلقت عام 2003 وتلقت المجموعة حتى الآن طلبيات على 600 منها من ثمانية بلدان، في إطار برنامج وضعته أربعة بلدان هي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وكانت صادرات هذه الطائرة المنافسة لطائرات رافال من إنتاج مجموعة «داسو» الفرنسية، متواضعة نسبيا حتى الآن إذ لم تطلبها سوى أربع دول هي النمسا والسعودية والكويت وعمان، فضلا عن الدول الأربع المشاركة في المشروع.