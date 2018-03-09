ثمرة زيارة ولي العهد السعودي إلى لندن:48 طائرة تايفون

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

وقعت‭ ‬بريطانيا‭ ‬بروتوكول‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬لشراء‭ ‬48‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬يوروفايتر‭ ‬تايفون‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬الصناعات‭ ‬الجوية‭ ‬والدفاعية‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬إي‭ ‬سيستمز‮»‬‭ ‬الجمعة‭.‬

واعتبرت‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬كونسورسيوم‭ ‬‮«‬يوروفايتر‮»‬‭ ‬الأوروبي‭ ‬مع‭ ‬إيرباص‭ ‬والإيطالية‭ ‬فينميكانيكا،‭ ‬أن‭ ‬بروتوكول‭ ‬الاتفاق‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬إيجابية‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬إنجاز‭ ‬العقد‭ ‬مع‭ ‬السعوديين،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭.‬ووقع‭ ‬الاتفاق‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬كانت‭ ‬جارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬السعودية‭ ‬بهذه‭ ‬الطائرات‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬تلقت‭ ‬السعودية‭ ‬72‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬طلبتها‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي،‭ ‬فستشكل‭ ‬الصفقة‭ ‬مكسبا‭ ‬لبرنامج‭ ‬يوروفايتر‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المحادثات‭ ‬جارية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬لشراء‭ ‬24‭ ‬طائرة‭ ‬بقيمة‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬ومع‭ ‬تباطؤ‭ ‬إنتاج‭ ‬طائرات‭ ‬يوروفايتر،‭ ‬اضطرت‭ ‬مجموعة‭ ‬الصناعات‭ ‬الجوية‭ ‬والدفاعية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إلغاء‭ ‬1400‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬صناعة‭ ‬الطائرات‭.‬

ويتم‭ ‬تصنيع‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وتلقت‭ ‬المجموعة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬طلبيات‭ ‬على‭ ‬600‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬بلدان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬وضعته‭ ‬أربعة‭ ‬بلدان‭ ‬هي‭ ‬بريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وإسبانيا‭. ‬وكانت‭ ‬صادرات‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬لطائرات‭ ‬رافال‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬داسو‮»‬‭ ‬الفرنسية،‭ ‬متواضعة‭ ‬نسبيا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تطلبها‭ ‬سوى‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬النمسا‭ ‬والسعودية‭ ‬والكويت‭ ‬وعمان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬