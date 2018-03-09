قافلة مساعدات تدخل الى الغوطة وإردوغان يلوح باقتحام عفرين

الصحة العالمية:استهداف المستشفيات في سوريا بلغ أخطر مستوى

‭ ‬دوما‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ -‬جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬‭: ‬أعربت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬خطير‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بلوغها‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬وشباط‭/‬فبراير‭ ‬نصف‭ ‬إجمالي‭ ‬ما‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬سنة‭ ‬2017‭. ‬وقال‭ ‬كريستيان‭ ‬ليندمير،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬الجمعة،‭ ‬ان‭ ‬المنظمة‭ ‬تلاحظ‭ ‬‮«‬تصعيدا‭ ‬خطيراً‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬الاوليين‭ ‬من‭ ‬2018‭. ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬‮«‬67‭ ‬هجوما‭ ‬مؤكدا‮»‬‭ ‬بالاجمال‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬وشباط‭/‬فبراير،‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭%‬‭ ‬من‭ ‬الهجومات‭ ‬المؤكدة‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬112‭ ‬هجوما‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬20‭ ‬مستشفى‭ ‬و16‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬وسيارتي‭ ‬اسعاف‭ ‬ومستودعاً‭ ‬للوازم‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬اصيبت‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬واصيب‭ ‬28‭ ‬بجروح‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬لوحت‭ ‬تركيا‭ ‬بالدخول‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‮»‬‭ ‬غداة‭ ‬سيطرة‭ ‬قواتها‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬تدعمها‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬جنديرس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية،‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬هجوماً‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬هدفنا‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬عفرين،‭ ‬ومنذ‭ ‬الآن‭ ‬باتت‭ ‬محاصرة‭. ‬يمكننا‭ ‬دخول‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬لحظة‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬دخلت‭ ‬الجمعة‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المدنيون‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬الممثل‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ومنسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬علي‭ ‬الزعتري‭ ‬‮«‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬الاعمال‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والى‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬سوريا‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬بأمان‭ ‬الى‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحتاجين‮»‬‭. ‬ودخلت‭ ‬الجمعة‭ ‬13‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬مواداً‭ ‬غذائية‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بعدما‭ ‬تعذر‭ ‬افراغ‭ ‬حمولتها‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الاثنين،‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬أول‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬دخلت‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭. ‬وتعرضت‭ ‬أطراف‭ ‬دوما‭ ‬لخمس‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الشاحنات‭. ‬وقتل‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬جسرين‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬طالت‭ ‬كذلك‭ ‬بلدات‭ ‬أخرى‭ ‬الجمعة‭. ‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬افراغ‭ ‬المساعدات،‭ ‬كان‭ ‬الطيران‭ ‬يحلق‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬على‭ ‬علو‭ ‬منخفض‭ ‬وينفذ‭ ‬غارات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬أرياف‭ ‬دوما‭. ‬وحذر‭ ‬الزعتري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬قرب‭ ‬دوما‭ ‬‮«‬يعرض‭ ‬قافلة‭ (‬المساعدات‭) ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬واللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬للخطر،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬ضمانات‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬الاطراف‭ ‬وبينها‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬وتشن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬حملة‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬948‭ ‬مدنيا‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬مئتي‭ ‬طفل،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬وبموازاة‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬كثفت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬هجومها‭ ‬البري‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة،‭ ‬التي‭ ‬توشك‭ ‬على‭ ‬فصلها‭ ‬الى‭ ‬جزئين،‭ ‬شمالي‭ ‬يضم‭ ‬دوما‭ ‬والقرى‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬وجنوبي‭ ‬تعد‭ ‬حمورية‭ ‬ابرز‭ ‬بلداته‭.‬

وفاقمت‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬تحاصرهم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بشكل‭ ‬محكم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭.‬

ولم‭ ‬تحمل‭ ‬قافلة‭ ‬المساعدات‭ ‬الجمعة‭ ‬أي‭ ‬مستلزمات‭ ‬طبية‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬انجي‭ ‬صدقي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬أيضاً‭ ‬بعض‭ ‬المؤشرات‭ ‬الايجابية‭ ‬على‭ ‬أن‭ (‬ادخال‭) ‬قافلة‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬امدادات‭ ‬اضافية‭ ‬تتضمن‭ ‬مواداً‭ ‬طبية‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬منعت‭ ‬القافلة‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬ادخال‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬الطبية‭ ‬الضرورية‭.‬

وطالبت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المتنازعة‭ ‬ومؤيّديها‮»‬‭ ‬بـ»السماح‭ ‬بإعادة‭ ‬إمداد‭ ‬الأدوية‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬والمواد‭ ‬الطبية‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬وعدم‭ ‬إزالة‭ ‬المواد‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬من‭ ‬قافلات‭ ‬المساعدات‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬بتعرض‭ ‬15‭ ‬مرفقاً‭ ‬طبياً‭ ‬للقصف‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬20‭ ‬مستشفى‭ ‬وعيادة‭ ‬تقدم‭ ‬لها‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

ويحتاج‭ ‬700‭ ‬شخص‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬اسبوعين‭ ‬الى‭ ‬اجلاء‭ ‬طبي‭ ‬عاجل‭.‬

وتعاني‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭. ‬ومع‭ ‬توافد‭ ‬الجرحى‭ ‬يومياً‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات،‭ ‬يعمل‭ ‬الأطباء‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف‭.‬

وقالت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬ميني‭ ‬نيكولاي‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬نلاحظ‭ ‬شعوراً‭ ‬متزايداً‭ ‬باليأس‭ ‬وفقدان‭ ‬الأمل،‭ ‬وما‭ ‬يفعله‭ ‬زملاؤنا‭ ‬الأطباء‭ ‬يفوق‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬القيام‭ ‬به‭. ‬فقد‭ ‬استُنزفوا‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬الانهيار‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يحظون‭ ‬إلا‭ ‬بأوقات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬النوم‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬يكفينا‭ ‬ما‭ ‬حدث‮»‬‭ -‬

وياتي‭ ‬تجدد‭ ‬القصف‭ ‬بعد‭ ‬هدوء‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬جراء‭ ‬توقف‭ ‬الغارات‭ ‬وتراجع‭ ‬وتيرة‭ ‬المعارك‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

ووضع‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬تراجع‭ ‬حدة‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬‮«‬بادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مفاوضات‭ ‬محلية‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ووجهاء‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬لوقف‭ ‬سفك‭ ‬الدماء،‭ ‬إما‭ ‬عبر‭ ‬إخراج‭ ‬المدنيين‭ ‬أو‭ ‬إخراج‭ ‬المقاتلين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ناصر‭ ‬المعامري‭ ‬وهو‭ ‬شيخ‭ ‬عشيرة‭ ‬المعامرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬للصحافيين‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬مخيم‭ ‬الوافدين‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬نتواصل‭ ‬مع‭ ‬اهلنا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‮»‬‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬عائلة‭ ‬يتحدرون‭ ‬من‭ ‬كفربطنا‭ ‬وسقبا‭ ‬وحمورية‭ ‬يرغبون‭ ‬بالخروج‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬حمورية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مفاوض‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وفداً‭ ‬مدنياً‭ ‬توجه‭ ‬لمفاوضة‭ ‬النظام‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬ينهي‭ ‬ويوقف‭ ‬القتل‭ ‬ويضمن‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين‭ ‬داخل‭ ‬البلدة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬رياض‭ (‬‭??‬‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬البلدة،‭ ‬‮«‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬البيوت‭ ‬قد‭ ‬تدمرت‭ ‬ومن‭ ‬مات‭ ‬ليرحمه‭ ‬الله‭. ‬يكفينا‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬ننقذ‭ ‬أولادنا‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يمت‮»‬‭.‬

وتسري‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬هدنة‭ ‬انسانية‭ ‬أعلنتها‭ ‬روسيا،‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الاعمال‭ ‬القتالية‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭. ‬ويتخللها‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬ممر‭ ‬انساني‮»‬‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين،‭ ‬الواقع‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬لخروج‭ ‬المدنيين‭.‬

ولم‭ ‬يسجل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬خروج‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وعند‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين،‭ ‬أفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬توقف‭ ‬حافلات‭ ‬نقل‭ ‬خضراء‭ ‬وبيضاء‭ ‬وسيارات‭ ‬اسعاف‭ ‬الجمعة‭ ‬بانتظار‭ ‬خروج‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أغان‭ ‬وطنية‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭.‬

وأفادت‭ ‬عن‭ ‬دوي‭ ‬قصف‭ ‬قريب‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تصاعد‭ ‬سحب‭ ‬من‭ ‬الدخان‭. ‬ونقل‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المجموعات‭ ‬الارهابية‭ ‬تستهدف‭ ‬الممر‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الوافدين‭ ‬بالرصاص‭ ‬المتفجر‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬استحداث‭ ‬معبرين‭ ‬جديدين‭ ‬منذ‭ ‬الخميس،‭ ‬الأول‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬جسرين،‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭.‬