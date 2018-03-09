كاهن عراقي يدرب نازحين على حفظ كنوز ثقافية بعد إنقاذها من داعش

بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬‭:‬‭ ‬نجح‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬مسيحي‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬انقاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬والكنوز‭ ‬الاثرية‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬فريق‭ ‬لصيانتها‭ . ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬الاب‭ ‬نجيب‭ ‬ميخائيل‭ ‬من‭ ‬رهبنة‭ ‬الدومينيكان‭ ‬العراقية‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعوام‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬كنوز‭ ‬ثقافية‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬ايدي‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬واليوم‭ ‬يقوم‭ ‬بتدريب‭ ‬عشرات‭ ‬النازحين‭ ‬العراقيين‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬الانساني‭. ‬وفي‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬تنقلها‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬عند‭ ‬حلول‭ ‬الظلام‭ ‬ليل‭ ‬6‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2014‭ ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬ابوب‭ ‬مدينة‭ ‬قرقوش‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬قام‭ ‬الاب‭ ‬ميخائيل‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬بتكديس‭ ‬مخطوطات‭ ‬نادرة‭ ‬وكتب‭ ‬تعود‭ ‬للقرن‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬ووثائق‭ ‬غير‭ ‬منشورة‭ ‬في‭ ‬سيارته‭ ‬وتوجه‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭. ‬وقال‭ ‬ميخائيل‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬من‭ ‬واجبي‭ ‬إنقاذ‭ ‬التراث‭ ‬الذي‭ ‬نملكه‭ ‬وهو‭ ‬كنز‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬انقاذ‭ ‬شجرة‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تنقذ‭ ‬جذورها،‭ ‬ان‭ ‬الانسان‭ ‬بدون‭ ‬ثقافة‭ ‬انسان‭ ‬ميت‮»‬‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬رهبنة‭ ‬الدومينيكان،‭ ‬قام‭ ‬الاب‭ ‬ميخائيل‭ ‬الذي‭ ‬اختص‭ ‬بداية‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬الحفر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬ال24،‭ ‬تمكن‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬مركز‭ ‬ترقيم‭ ‬المخطوطات‭ ‬الشرقية‭ ‬الى‭ ‬اربيل‭.‬

يعمل‭ ‬مركز‭ ‬ترقيم‭ ‬المخطوطات‭ ‬الذي‭ ‬أنشىء‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الرهبان‭ ‬البندكتين‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬وحماية‭ ‬المخطوطات،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬ترقيم‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬مخطوطة‭ ‬بينها‭ ‬كلدانية‭ ‬وأشورية‭ ‬وأرمينية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الكنائس‭ ‬وقرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للرطوبة‭ ‬ولضرر‭. ‬حماية‭ ‬التراث‭ ‬يقول‭ ‬الاب‭ ‬ميخائيل‭ ‬ان‭ ‬‮«‬موقع‭ ‬المركز‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬يضم‭ ‬عشرة‭ ‬عاملين‭ ‬هم‭ ‬نازحون‭ ‬اصبحوا‭ ‬مهنيين‭ ‬يستقبلون‭ ‬باحثين‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وايطاليا‭ ‬او‭ ‬كندا‭ ‬للتشاور‭ ‬حول‭ ‬الوثائق‮»‬‭. ‬جميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬يحملون‭ ‬شهادات‭ ‬جامعية‭ ‬وفقدوا‭ ‬وظائفهم‭ ‬عند‭ ‬نزوحهم‭ ‬من‭ ‬مناطقهم،‭ ‬لكنهم‭ ‬اصبحوا‭ ‬بسرعة‭ ‬‮«‬يعملون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬ويعرفون‭ ‬ذلك،‭ ‬لذا‭ ‬قدموا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬قلوبهم‭ ‬لأجله‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬الاب‭ ‬ميخائيل‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مسلمين‭ ‬بينهم‭ ‬يقومون‭ ‬بدورهم‭ ‬بحماية‭ ‬تراثهم‮»‬‭. ‬ويوضح‭ ‬الاب‭ ‬ميخائيل‭ ‬انه‭ ‬يضطر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاحيان‭ ‬للبدء‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬اخرى،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬دربت‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬اربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬النازحين‭ ‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬ديارهم‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬وتراجع‭ ‬الجهاديين‭. ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬اعلن‭ ‬العراق‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬وقام‭ ‬بعمليات‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬ثقافي‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تدمير‭ ‬مواقع‭ ‬اثرية‭ ‬ورموز‭ ‬دينية‭ ‬مسيحية‭ ‬ومسلمة‭. ‬وعمد‭ ‬الاب‭ ‬ميخائيل‭ ‬الى‭ ‬مضاعفة‭ ‬النسخ،‭ ‬فهناك‭ ‬نسخ‭ ‬أصلية‭ ‬اعيدت‭ ‬الى‭ ‬أصحابها‭ ‬ونسخ‭ ‬رقمت‭ ‬ضوئيا‭ ‬واخرى‭ ‬ثبتت‭ ‬لدى‭ ‬الرهبان‭ ‬البنديكتين‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬شي‮»‬‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬ويقول‭ ‬الاب‭ ‬ميخائيل‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لم‭ ‬يختف،‭ ‬ان‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العقول‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الملابس،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬‮«‬نعرض‭ ‬ما‭ ‬حفظناه‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬‮«‬على‭ ‬قائمة‭ ‬القتل‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الكنز‭ ‬الثقافي‭ ‬محفوظا‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬وكنيسة‭ ‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬شيدت‭ ‬عام‭ ‬1866،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭.‬

وبينه‭ ‬850‭ ‬مخطوطة‭ ‬قديمة‭ ‬باللغات‭ ‬الآرامية‭ ‬والآرامية‭ ‬الشرقية‭ ‬الحديثة‭ ‬والعربية‭ ‬والأرمنية‭ ‬واليزيدية‭ ‬والمندائية،‭ ‬وأرشيف‭ ‬ومراسلات‭ ‬بينها‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬للثلاث‭ ‬قرون‭ ‬خلت،‭ ‬اضافة‭ ‬لحوالى‭ ‬50‭ ‬الف‭ ‬كتاب،‭ ‬بينها‭ ‬باللغة‭ ‬اللاتينية‭ ‬و‭ ‬الايطالية‭ ‬تعود‭ ‬للقرن‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬الميلادي‭.‬

أطلق‭ ‬اسم‭ ‬الساعة‭ ‬على‭ ‬الكنيسة‭ ‬لان‭ ‬أجراسها‭ ‬تقرع‭ ‬كل‭ ‬ربع‭ ‬ساعة،‭ ‬وهي‭ ‬هدية‭ ‬قُدمت‭ ‬للآباء‭ ‬الدومينيكان‭ ‬عام‭ ‬1880‭ ‬من‭ ‬الامبراطورة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أوجيني‭ ‬دي‭ ‬مونيتو‭ ‬زوجة‭ ‬نابليون‭ ‬الثالث،‭ ‬مقابل‭ ‬خدماتهم‭ ‬للمدينة‭.‬

وأفتتح‭ ‬الدومينيكان‭ ‬25‭ ‬مدرسة‭ ‬للتعليم‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬وجلبوا‭ ‬مطبعة‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬جمل‭ ‬عبر‭ ‬صحراء‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬1857‭.‬

ولعبت‭ ‬هذه‭ ‬المطبعة‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬كتب‭ ‬تعليم‭ ‬باللغة‭ ‬الأرامية‭ ‬المتداولة‭ ‬بين‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬طباعة‭ ‬كتب‭ ‬لطقوس‭ ‬وتقاليد‭ ‬كلدانية‭ ‬وسريانية‭.‬

ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬تزايدت‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬الكنائس‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أسقف‭ ‬وخمسة‭ ‬من‭ ‬الكهنة‭.‬

ويقول‭ ‬ميخائيل‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ (‬مستهدفين‭) ‬للقتل‮»‬‭ .‬

‮»‬السلام‭ ‬وليس‭ ‬السيف‭ ‬

من‭ ‬جديد،‭ ‬قرر‭ ‬الاب‭ ‬ميخائيل‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬قرقوش‭ ‬البلدة‭ ‬المسيحية‭ ‬الكبيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬الموصل،‭ ‬ويسكنها‭ ‬حوالى‭ ‬خمسين‭ ‬الاف‭ ‬نسمة‭.‬

وفي‭ ‬25‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬دفعت‭ ‬‮«‬الهواجس‮»‬‭ ‬هؤلاء‭ ‬الدومينيكان‭ ‬الى‭ ‬الانتقال‭ ‬بالكامل‭ ‬الى‭ ‬كردستان،‭ ‬ولم‭ ‬يتركوا‭ ‬وراءهم‭ ‬حينها‭ ‬سوى‭ ‬المكتبة‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬بها‭ ‬المصير‭ ‬حرقا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬داعش”‭.‬

وجاءت‭ ‬اللحظة‭ ‬المصيرية‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬اب‭/‬أغسطس‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬اقترب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وفر‭ ‬سكان‭ ‬قرقوش‭ ‬الى‭ ‬كردستان‭.‬

واستذكر‭ ‬ميخائيل‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بمجرد‭ ‬ان‭ ‬أرى‭ ‬شخصا‭ ‬لا‭ ‬يحمل‭ ‬بيده‭ ‬شيء،‭ ‬كنت‭ ‬أطلب‭ ‬منه‭ ‬ايصال‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الكنوز‭ ‬الثقافية‭ ‬الى‭ ‬كردستان،‭ ‬وقد‭ ‬استعدتها‭ ‬كلها‮»‬‭.‬

في‭ ‬25‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬عاد‭ ‬هذا‭ ‬الكاهن‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬لحضور‭ ‬أول‭ ‬قداس‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬الجهاديين‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬الخراب‭.‬

فقد‭ ‬اختفت‭ ‬الساعة‭ ‬وقطع‭ ‬البرج‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحملها،‭ ‬وتحول‭ ‬الدير‭ ‬الى‭ ‬سجن‭ ‬ومركز‭ ‬للتعذيب‭ ‬ومعتقلات‭ ‬وورش‭ ‬لصناعة‭ ‬قنابل‭ ‬وأحزمة‭ ‬ناسفة‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬مشنقة‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬المذبح‭ .‬