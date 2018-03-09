الجيش البريطاني ينظم الى التحقيق في تسميم جاسوس روسي مزدوج

21 مواطناً يتلقون العلاج من أثر الهجوم

لندن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬لكشف‭ ‬اسرار‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬طلبت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬مساعدة‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بغاز‭ ‬أعصاب‭ ‬استهدف‭ ‬جاسوسا‭ ‬مزدوجا‭ ‬روسيا،‭ ‬فيما‭ ‬تزايدت‭ ‬التكهنات‭ ‬الجمعة‭ ‬بشأن‭ ‬رد‭ ‬لندن‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬تورط‭ ‬دولة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬تسميمه‭. ‬وتواصل‭ ‬الشرطة‭ ‬فرض‭ ‬طوق‭ ‬أمني‭ ‬حول‭ ‬منزل‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬سالزبري،‭ ‬المدينة‭ ‬الهادئة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬انكلترا‭ ‬حيث‭ ‬عثر‭ ‬عليه‭ ‬الاحد‭ ‬وابنته‭ ‬يوليا‭ ‬فاقدي‭ ‬الوعي‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬امام‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬سكريبال‭ ‬وابنته‭ ‬فاقدي‭ ‬الوعي‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬لكن‭ ‬مستقرة،‭ ‬فيما‭ ‬اصبح‭ ‬الشرطي‭ ‬نيك‭ ‬بايلي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬لمساعدتهما‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الجلوس‭ ‬والتحدث‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدخل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭. ‬ومع‭ ‬إصابة‭ ‬شرطي‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬فإن‭ ‬الضغوط‭ ‬تتزايد‭ ‬على‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬لتحديد‭ ‬الفاعلين‭ ‬ومعاقبتهم‭. ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شاتام‭ ‬هاوس‭ ‬ماتيو‭ ‬بولوغ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬اصابة‭ ‬‮«‬مواطن‭ ‬بريطاني‭ ‬وخصوصا‭ ‬شرطي،‭ ‬يتطلب‭ ‬تدخلا‭ ‬فوريا‭ ‬وقويا‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬كير‭ ‬بريتشارد،‭ ‬مسؤول‭ ‬شرطة‭ ‬ويلتشير‭ ‬فإن‭ ‬نحو‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬تلقوا‭ ‬العلاج‭ ‬عقب‭ ‬الحادثة‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬من‭ ‬اولئك‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬يخضعون‭ ‬لفحوص‭ ‬دم‭ ‬وعلاجات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالدعم‭ ‬وتقديم‭ ‬النصح‮»‬‭. ‬وتسعى‭ ‬السلطات‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصدر‭ ‬غاز‭ ‬الأعصاب‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬تسميم‭ ‬سكريبال‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬جواسيس،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬اصابع‭ ‬اتهام‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬وأعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬طلبت‭ ‬مساعدة‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬لرفع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬والأشياء‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الحادثة‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬ستستمر‭ ‬بحسب‭ ‬الضرورة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق،‭ ‬فيما‭ ‬المحت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬108‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬بينهم‭ ‬من‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬وخبراء‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬غافن‭ ‬وليامسون‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لديها‭ ‬‮«‬الكفاءات‭ ‬المناسبة‮»‬‭ ‬للمهمة‭. ‬ووصفت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬آمبر‭ ‬راد‭ ‬الهجوم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬شائن‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تفقدها‭ ‬مكان‭ ‬الحادثة‭ ‬الجمعة،‭ ‬لكنها‭ ‬حضت‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬‮«‬فسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الشرطة‭ ‬لتفحص‭ ‬المنطقة‭ ‬جيدا‭ ‬لإجراء‭ ‬تحقيقاتها‮»‬‭. ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اسئلة‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬تورط‭ ‬روسيا‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬سترد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الضرورة‮»‬‭. ‬وتشمل‭ ‬الردود‭ ‬المحتملة‭ ‬طرد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الروس‭ ‬وعددهم‭ ‬58،‭ ‬وشكلا‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬التواجد‭ ‬العسكري‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬الشرقية‭. ‬واثار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬فكرة‭ ‬تعزيز‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬روس،‭ ‬لكن‭ ‬ستكون‭ ‬بريطانيا‭ ‬مضطرة‭ ‬أولا‭ ‬لاقناع‭ ‬شركائها‭ ‬الدوليين‭. ‬وردت‭ ‬موسكو‭ ‬بغضب‭ ‬على‭ ‬اتهامها‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬تسميم‭ ‬سكريبال،‭ ‬ورفض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الجمعة‭ ‬الاتهامات‭ ‬وقال‭ ‬انها‭ ‬بغرض‭ ‬‮«‬الدعاية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بدا‭ ‬المذيع‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭ ‬الروسي‭ ‬كيريل‭ ‬كليمنيونوف‭ ‬وكأنه‭ ‬يوجه‭ ‬تحذيرا‭ ‬مبطنا‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تختاروا‭ ‬انكلترا‭ ‬بلد‭ ‬اقامتكم‭ ‬المستقبلي‭ … ‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬خائنا‭ ‬محترفا‭ ‬لبلدك‭ ‬الأم‭ ‬أو‭ ‬كنت‭ ‬تكره‭ ‬بلدك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬فراغك‮»‬‭. ‬هدية‭ ‬قاتلة؟‭ ‬قال‭ ‬المحلل‭ ‬بولوغ‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬‮«‬الصعب‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬تحديد‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬وأن‭ ‬الرد‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬بكثير‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬تبين‭ ‬تورط‭ ‬فصائل‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬بالانتخابات‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬او‭ ‬إنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬صراع‭ ‬بين‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن،‭ ‬بغرض‭ ‬توجيه‭ ‬رسائل‭ ‬إما‭ ‬إلى‭ ‬الانكليز‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬النخبة‭ ‬الروسية‮»‬‭.‬

وفرضت‭ ‬الشرطة‭ ‬طوقا‭ ‬حول‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬عثر‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬العميل‭ ‬المزدوج‭ ‬ارلسابق‭ ‬وابنته‭ ‬و‭ ‬حول‭ ‬قبر‭ ‬زوجته،‭ ‬لودميلا‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬السرطان،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬شاهدة‭ ‬قبر‭ ‬ابنه‭ ‬الكسندر‭ ‬الذي‭ ‬احرقت‭ ‬جثته‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وتوفي‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الكبد،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬تايمز‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقق‭ ‬فيما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬ابنة‭ ‬سكريبال‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬موسكو،‭ ‬قد‭ ‬حملت‭ ‬معها‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭ ‬غاز‭ ‬الأعصاب‭ ‬كهدية‭.‬

كان‭ ‬سكريبال‭ ‬برتبة‭ ‬كولونيل‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬عندما‭ ‬جندته‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطانية‭ ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬2010‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬عفو‭ ‬وسافر‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬صفقة‭ ‬لتبادل‭ ‬الجواسيس‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬