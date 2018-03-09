موسكو وبكين فرحتان باللقاء القريب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

اديس‭ ‬ابابا‭- ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ : ‬صرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬أن‭ ‬اعلان‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬بحلول‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬هو‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬وصرّح‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬موسى‭ ‬فكي،‭ ‬‮«‬انها‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭. ‬نأمل‭ ‬حصول‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‮»‬‭. ‬فيماحض‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الجمعة‭ ‬نظيره‭ ‬الأميركي‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬‮«‬التحاور‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬أجراها‭ ‬معه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬الرسمية‭. ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تبدا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬اتصالات‭ ‬وأن‭ ‬تتحاورا‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬مرحبا‭ ‬بـ»النوايا‭ ‬الإيجابية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يبديها‭ ‬ترامب‭ ‬بعدما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬تاريخية‭ ‬مع‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون،‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬تطورا‭ ‬ملفتا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الملفات‭ ‬الأكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬