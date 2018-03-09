موسكو وبكين فرحتان باللقاء القريب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

اديس ابابا- موسكو -الزمان : صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الجمعة في اديس ابابا أن اعلان عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بحلول أيار/مايو، هو «خطوة في الاتجاه الصحيح». وصرّح لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، «انها خطوة في الاتجاه الصحيح. نأمل حصول هذا اللقاء». فيماحض الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة نظيره الأميركي ترامب على «التحاور بأسرع وقت ممكن» مع كوريا الشمالية خلال مكالمة هاتفية أجراها معه، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وقال شي بحسب الوكالة «آمل أن تبدا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتصالات وأن تتحاورا بأسرع وقت ممكن»، مرحبا بـ»النوايا الإيجابية» التي يبديها ترامب بعدما وافق على عقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ما شكل تطورا ملفتا في أحد الملفات الأكثر صعوبة في العالم.