شذى حسون تكشف أسباب عدم زواجها

القاهرة- الزمان: كشفت الفنانة العراقية شذى حسون أسباب عدم زواجها حتى الآن، لافتة إلى أن السبب يرجع إلى خوفها من الإقدام على تجربة الزواج، نظرا لكونها فنانة مشهورة، وهو ما قد يتسبب في خلافات بينها وبين زوجها. وكانت شذى حسون قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاها الـ 37 في حفل صاخب في دبي حضره عدد كبير من أصدقائها، وقد ظهرت بإطلالة جريئة حيث ارتدت ثوبا أبيض مفتوح الصدر وشورتا بنفس اللون. و أوضحت شذى التي ولدت في المغرب بقولها: “علاقة الفنان بامرأة عادية أمر سهل وطبيعي، ولكن علاقة رجل عادي بفنانة أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، فقد يكون في بداية العلاقة طيّباً، متعاوناً وداعماً، ولكن سيأتي الوقت الذي ينفجر فيه ويكشف عن وجهه الآخر، ويقوم بردود فعل عدة لأمور يضمرها.. بالطبع هو يغار من كلّ شيء تقوم به، وهذا الرجل يكون فاقداً للثقة في نفسه”.
واضافت حسون في تصريحاتها لمجلة لها: ولكن على العكس، هناك رجال واثقون في أنفسهم ويدعمون زوجاتهم ويرافقونهن في مسيرة الشهرة”.
وتابعت: “الشهرة هي حلم الكثيرين، وتعادل السلطة وأموراً كثيرة، وقد يكون هذا الزواج بمثابة مكيدة وانتقام، أي أنّ الزوج وصل إلى نجمة أو شخصية يصعب على عامة الشعب الوصول إليها، وهنا تكمن المشكلة”.