شذى حسون تكشف أسباب عدم زواجها

‭ ‬القاهرة‭- ‬الزمان‭: ‬كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬شذى‭ ‬حسون‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬زواجها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬خوفها‭ ‬من‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬الزواج،‭ ‬نظرا‭ ‬لكونها‭ ‬فنانة‭ ‬مشهورة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬خلافات‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬زوجها‭. ‬وكانت‭ ‬شذى‭ ‬حسون‭ ‬قد‭ ‬احتفلت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاها‭ ‬الـ‭ ‬37‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬صاخب‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أصدقائها،‭ ‬وقد‭ ‬ظهرت‭ ‬بإطلالة‭ ‬جريئة‭ ‬حيث‭ ‬ارتدت‭ ‬ثوبا‭ ‬أبيض‭ ‬مفتوح‭ ‬الصدر‭ ‬وشورتا‭ ‬بنفس‭ ‬اللون‭. ‬و‭ ‬أوضحت‭ ‬شذى‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بقولها‭: ‬“علاقة‭ ‬الفنان‭ ‬بامرأة‭ ‬عادية‭ ‬أمر‭ ‬سهل‭ ‬وطبيعي،‭ ‬ولكن‭ ‬علاقة‭ ‬رجل‭ ‬عادي‭ ‬بفنانة‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الصعوبة‭ ‬والتعقيد،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العلاقة‭ ‬طيّباً،‭ ‬متعاوناً‭ ‬وداعماً،‭ ‬ولكن‭ ‬سيأتي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينفجر‭ ‬فيه‭ ‬ويكشف‭ ‬عن‭ ‬وجهه‭ ‬الآخر،‭ ‬ويقوم‭ ‬بردود‭ ‬فعل‭ ‬عدة‭ ‬لأمور‭ ‬يضمرها‭.. ‬بالطبع‭ ‬هو‭ ‬يغار‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬تقوم‭ ‬به،‭ ‬وهذا‭ ‬الرجل‭ ‬يكون‭ ‬فاقداً‭ ‬للثقة‭ ‬في‭ ‬نفسه”‭.‬

واضافت‭ ‬حسون‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬لمجلة‭ ‬لها‭: ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬العكس،‭ ‬هناك‭ ‬رجال‭ ‬واثقون‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬ويدعمون‭ ‬زوجاتهم‭ ‬ويرافقونهن‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الشهرة”‭.‬

وتابعت‭: ‬“الشهرة‭ ‬هي‭ ‬حلم‭ ‬الكثيرين،‭ ‬وتعادل‭ ‬السلطة‭ ‬وأموراً‭ ‬كثيرة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الزواج‭ ‬بمثابة‭ ‬مكيدة‭ ‬وانتقام،‭ ‬أي‭ ‬أنّ‭ ‬الزوج‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نجمة‭ ‬أو‭ ‬شخصية‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬عامة‭ ‬الشعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬وهنا‭ ‬تكمن‭ ‬المشكلة”‭.‬