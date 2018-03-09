دواء جديد لعلاج مرض الإيدز

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬وافقت‭ ‬هيئة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأمريكية‭ (‬FDA‭) ‬على‭ ‬تداول‭ ‬دواء‭ ‬جديد‭ ‬لعلاج‭ ‬المصابين‭ ‬بفيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬المكتسب‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬الهيئة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬اول‭ ‬امس،‭ ‬أن‭ ‬الدواء‭ ‬الجديد‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تروجارزو‮»‬‭ (‬Trogarzo‭)‬،‭ ‬ويستهدف‭ ‬مرضى‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستجيبون‭ ‬للعقاقير‭ ‬الأخرى‭ ‬المضادة‭ ‬للمرض‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تروجارزو‮»‬‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حقن‭ ‬تؤخذ‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬14‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أخصائي‭ ‬طبي‭ ‬مدرب،‭ ‬وتستخدم‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الأدوية‭ ‬الأخرى‭ ‬المضادة‭ ‬للفيروسات‭.‬ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬اكتشاف‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬مصابة‭ ‬بالإيدز‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬1981،‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وعن‭ ‬أهمية‭ ‬الدواء،‭ ‬أشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلي‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المرضى‭ ‬المتعايشين‭ ‬مع‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬معالجتهم‭ ‬بنجاح‭ ‬باستخدام‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬اثنين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬المضادة‭ ‬للفيروسات،‭ ‬لكن‭ ‬نسبة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يستجيبون‭ ‬لتلك‭ ‬الأدوية؛‭ ‬ما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج،‭ ‬ويضعهم‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬ارتفاع‭ ‬المضاعفات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالفيروس‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنتهى‭ ‬بالموت‭. ‬ونوهت‭ ‬بأن‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬تروجارزو‮»‬‭ ‬يستهدف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬استنفدوا‭ ‬خيارات‭ ‬علاج‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬‭ ‬الأخرى،‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬حماية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬أعراض‭ ‬المرض‭. ‬وحسب‭ ‬الهيئة،‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬سلامة‭ ‬وفعالية‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬سريرية‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬مريضًا‭ ‬بـ»الإيدز‮»‬،‭ ‬الذين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬تلقى‭ ‬10‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬المضادة‭ ‬للفيروسات‭ ‬لوقف‭ ‬تقدم‭ ‬المرض‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬المشاركين‭ ‬شهدوا‭ ‬انخفاضًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬تروجارزو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬نظامهم‭ ‬العلاجي‭ ‬المضاد‭ ‬للفيروسات‭. ‬وتمثلت‭ ‬أبرز‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬للعقار‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الإسهال،‭ ‬والدوخة،‭ ‬والغثيان،‭ ‬والطفح‭ ‬الجلدي،‭ ‬وفقا‭ ‬للهيئة‭. ‬ويسهم‭ ‬تناول‭ ‬مضادات‭ ‬الفيروسات‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭. ‬ويهاجم‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬الإيدز‮»‬‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬البشري،‭ ‬ويعطل‭ ‬عمله،‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬بالضعف‭ ‬والوهن،‭ ‬ويتركه‭ ‬دون‭ ‬قوة‭ ‬دفاعية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬مرض،‭ ‬لفقدانه‭ ‬حماية‭ ‬جهاز‭ ‬مناعة‭ ‬جسمه‭ ‬له‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيروس،‭ ‬يتعرض‭ ‬المصاب‭ ‬لأنواع‭ ‬كثيرة‭ ‬وخطيرة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والسرطانات،‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬الأمراض‭ ‬الانتهازية»؛‭ ‬لأنها‭ ‬انتهزت‭ ‬فرصة‭ ‬عجز‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬فهاجمته‭.‬