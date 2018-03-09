المعلنون الفرنسيون يكافحون اعلانات التعري

باريس‭ – ‬الزمان‭ : ‬أطلق‭ ‬كبار‭ ‬المعلنين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬وهيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬البث‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬خطة‭ ‬عامة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمكافحة‭ ‬القوالب‭ ‬النمطية‭ ‬الجنسية‭ ‬بالإعلانات،‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬نصف‭ ‬عاريات‭ ‬يبعن‭ ‬مكانس‭ ‬إلى‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسويقها‭ ‬للصبية‭. ‬وحسب‭ ‬أسوتشيدبرس،‭ ‬تشهد‭ ‬فرنسا‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬لصالح‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬انتهاكات‭ ‬جنسية‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬والتي‭ ‬رفعت‭ ‬الوعي‭ ‬بالعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬والتحرش‭ ‬بمختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشعر‭ ‬البعض‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتجه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬بعيدا‭ ‬للغاية‭. ‬وفي‭ ‬أسبوع‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬تساءل‭ ‬الحضور‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الحملة‭ ‬الصارمة‭ ‬على‭ ‬الإعلانات‭ ‬ستنتهك‭ ‬الحريات‭ ‬الفنية‭ ‬أو‭ ‬الجنسية‭ ‬التي‭ ‬يعتز‭ ‬بها‭ ‬الكثيرون‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬وسعى‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭ ‬لتهدئة‭ ‬تلك‭ ‬المخاوف‭.‬

وقال‭ ‬ستيفان‭ ‬مارتن‭ ‬للأسوشيتد‭ ‬برس‭ ‬‮«‬العري‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مقبولا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أحواض‭ ‬الاستحمام‭ ‬وكريمات‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬‮«‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬سيارة‮»‬‭.‬