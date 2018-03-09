وفاة لاعب كرة قدم أثناء نومه

باريس‭ – ‬الزمان: ‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬تور‭ ‬الفرنسي،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفاة‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التشيلي‭ ‬توماس‭ ‬رودريغيز‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬18‭ ‬عامًا‭. ‬ووفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬النادي‭ ‬الالكتروني،‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬رودريغيز،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬لفريق‭ ‬النادي،‭ ‬خلال‭ ‬نومه‭ ‬ليلة‭ ‬الخميس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬النجم‭ ‬التشيلي‮»‬‭. ‬وعقب‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الوفاة‭ ‬قررت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬للمحترفين‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراة‭ ‬تور‭ ‬مع‭ ‬فالنسيان،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬المقررة‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

كما‭ ‬تقرر‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬ودوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وتعد‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الملاعب‭ ‬الأوروبية‭ ‬خلال‭ ‬أيام،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الإيطالي‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬وفاة‭ ‬قائده‭ ‬دافيدي‭ ‬أستوري‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬داخل‭ ‬غرفته‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقيم‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬استعدادًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬للدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬الكالتشيو‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬النادي‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭ ‬بعد‭ ‬تشريح‭ ‬الجثة،‭ ‬وأن‭ ‬الوفاة‭ ‬طبيعية‮»‬‭.‬