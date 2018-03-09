متى يتوقف دماغ الإنسان عن إنتاج خلايا الذاكرة؟

واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬‭ : ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التعلم‭ ‬والذاكرة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬البشري‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬الخلايا‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬معتقدات‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الحصين‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬مئات‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬الجديدة‭ ‬يوميًا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬متقدمة‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬البلوغ‭. ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬‭ ‬وأنجزها‭ ‬باحثون‭ ‬أمريكيون‭ ‬وأسبان‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬59‭ ‬دماغاً‭ ‬لأطفال‭ ‬وبالغين،‭ ‬ولم‭ ‬يعثروا‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬لخلايا‭ ‬عصبية‭ ‬شابة‭ ‬ولا‭ ‬لخلايا‭ ‬جذعية‭ ‬تولّد‭ ‬خلايا‭ ‬عصبية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الانقسام‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحصين‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا‭ ‬لدى‭ ‬أطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الواحدة‭ ‬والقليل‭ ‬منها‭ ‬لدى‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بين‭ ‬‮«‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬و13‭ ‬عاما‮»‬‭. ‬وتظهر‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحصين‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭ ‬يُصنع‭ ‬بجزء‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬نمو‭ ‬الدماغ‭ ‬لدى‭ ‬الجنين‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬العلماء‭. ‬ووجد‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬بعض‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الدماغ‭ ‬تعرف‭ ‬بالجهاز‭ ‬البطيني‭ ‬لها‭ ‬وظائف‭ ‬أخرى‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬يتعين‭ ‬استكشافها‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬تشهد‭ ‬ولادة‭ ‬للخلايا‭ ‬العصبية‭. ‬وفي‭ ‬تعليق‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬العصبية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بريتش‭ ‬كولومبيا‭ ‬جايسن‭ ‬سنايدر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخلاصات‭ ‬‮«‬ستثير‭ ‬بالتأكيد‭ ‬جدلاً‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬تستحق‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬باحثين‭ ‬آخرين‭ ‬لإبداء‭ ‬آرائهم‭ ‬النقدية‭ ‬حيالها‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬معدي‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬أسلافهم‭ ‬ربما‭ ‬أخطأوا‭ ‬عندما‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أنهم‭ ‬رصدوا‭ ‬خلايا‭ ‬عصبية‭ ‬جديدة‭ ‬مصدرها‭ ‬الحصين،‭ ‬فالبروتينة‭ ‬التي‭ ‬استخدمها‭ ‬هؤلاء‭ ‬العلماء‭ ‬كعلامة‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬القوارض‭ ‬أو‭ ‬القردة‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬عما‭ ‬هي‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭.‬