علامة جديدة على إمكانية وجود حياة على المريخ

واشنطن‭ – ‬الأناضول‭: ‬اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬علامات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬وجود‭ ‬حياة‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ‭. ‬وعثر‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن،‭ ‬على‭ ‬ميكروبات‭ ‬مجهرية‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬أتاكاما‭ ‬بدولة‭ ‬تشيلي،‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تلغراف‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

وكان‭ ‬الخبراء‭ ‬يعتقدون‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬أو‭ ‬يتكاثر‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬أتاكاما،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مفتاح‭ ‬اكتشاف‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬المريخ،‭ ‬إذ‭ ‬تعرف‭ ‬بأجف‭ ‬منطقة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭.‬

وقال‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬البكتيريا‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬حية‭ ‬وتتكاثر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬تستطيع‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬القاحلة،‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكون‭ ‬لمئات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭. ‬وقال‭ ‬ديرك‭ ‬شولز‭ ‬ماكوتش،‭ ‬عالم‭ ‬الفلك‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭.. ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬كائنات‭ ‬حية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬متواجدة‭ ‬على‭ ‬المريخ‭.. ‬وعالقة‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وتشكل‭ ‬صحراء‭ ‬أتاكاما‭ ‬مختبرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العلماء‭ ‬لفهم‭ ‬طبيعة‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجدوا‭ ‬تشابها‭ ‬بين‭ ‬تربة‭ ‬الاثنين‭.‬