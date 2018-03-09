علامة جديدة على إمكانية وجود حياة على المريخ

واشنطن – الأناضول: اكتشف علماء علامات جديدة على إمكانية وجود حياة على كوكب المريخ. وعثر علماء من جامعة واشنطن، على ميكروبات مجهرية في صحراء أتاكاما بدولة تشيلي، يعتقد أنها وصلت إلى هناك قادمة من أماكن أخرى، بحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية.
وكان الخبراء يعتقدون في السابق أن لا شيء يمكن أن يعيش أو يتكاثر في صحراء أتاكاما، التي تعتبر مفتاح اكتشاف الحياة على المريخ، إذ تعرف بأجف منطقة على وجه الكرة الأرضية.
وقال العلماء إن البكتيريا ما تزال حية وتتكاثر في تلك المنطقة.
وأوضحوا أن هذه الكائنات الحية الدقيقة تستطيع البقاء على قيد الحياة في الظروف القاحلة، والبقاء في حالة سكون لمئات أو حتى آلاف السنين إذا لزم الأمر. وقال ديرك شولز ماكوتش، عالم الفلك في جامعة واشنطن: «بعد هذا الاكتشاف.. نعتقد أن ثمة كائنات حية قد تكون متواجدة على المريخ.. وعالقة هناك منذ سنوات».
وتشكل صحراء أتاكاما مختبرا رئيسيا بالنسبة إلى العلماء لفهم طبيعة الحياة على كوكب المريخ، بعد أن وجدوا تشابها بين تربة الاثنين.