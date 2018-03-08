أسقف كانتربري عبر لولي العهد السعودي عن قلقه ازاء أوضاع المسيحيين في بلاده

لندن, -(أ ف ب) – عبر رئيس الكنيسة الانغليكانية اسقف كانتربري جاستن ويلبي اثناء لقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الخميس في لندن عن قلقه ازاء معاملة المسيحيين في السعودية.

وافاد مكتب الاسقف في بيان أن “ولي العهد قدم التزاما قويا بدعم الاشخاص من تقاليد دينية مختلفة، وبالحوار بين الأديان في المملكة وخارجها”.

وخلال الزيارة التي جرت في قصر لامبيث واستمرت ساعة، ناقش الرجلان الخطط الإصلاحية لولي العهد السعودي.

وتابع البيان ان الاسقف “أوضح مخاوفه بخصوص القيود المفروضة على ممارسة الشعائر المسيحية في المملكة العربية السعودية وشدد على أهمية دعم الزعماء الروحيين حرية الدين والعقيدة، استنادا إلى تجربة المملكة المتحدة”.

ويقوم الأمير الشاب البالغ 32 عاما بزيارة إلى بريطانيا تستمر ثلاثة أيام، بدأت الأربعاء بلقاء مع الملكة اليزابيث الثانية على مأدبة غداء، على ان يلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وتأتي زيارة الامير محمد الى لندن اثر زيارته القاهرة حيث التقى بابا الاقباط تواضروس الثاني.

واشاد البيان بـ”المناقشة الودية والصادقة”، مع اعراب الاسقف البريطاني عن مخاوفه من العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وادت الى احتجاجات خلال زيارة الامير الشاب لبريطانيا.

وتابع أن “الاسقف عبّر عن انزعاجه حيال الأزمة الانسانية في اليمن، وطالب ببذل اقصى الممكن لتخفيف معاناة السكان المدنيين والسعي لوضع حد للنزاع”.

واطلع الرجلان خلال اللقاء على مجموعة نصوص قديمة مختارة من الديانات المسيحية والإسلامية واليهودية.