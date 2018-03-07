الغاء أكثر من ألفي رحلة بسبب عاصفة ثلجية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

نيويورك-(أ ف ب) – تسببت الاربعاء عاصفة ثلجية هي الثانية التي تضرب شمال شرق الولايات المتحدة في اقل من اسبوع بالغاء اكثر من الفي رحلة جوية وسط توقع تساقط كثيف للثلوج.

وتم الغاء نحو 520 رحلة من والى مطار جون كينيدي الدولي، اي نحو 42 بالمئة من اجمالي الرحلات قرابة الساعة 12:00 (17:00 ت غ)، الى جانب 650 رحلة من مطار نيرواك في نيوجيرسي وقرابة 600 رحلة من مطار لاغوارديا الذي يشغل بشكل خاص رحلات داخلية، بحسب موقع متابعة الرحلات “فلايت اوير”.

كذلك تأثر مطارا بوسطن وفيلادلفيا بسبب العاصفة، مع تأجيل نحو 20 بالمئة من الرحلات.

واعلنت الوكالة التي تشرف على المطارات الثلاثة في نيويورك، والتي واجهت انتقادات شديدة بسبب الفوضى التي تلت عاصفة ثلجية قوية في مطلع كانون الثاني/يناير، ان كل مطار قام بتخزين اغطية واسرة نقالة وحليب للاطفال.

وعدلت مصلحة الارصاد الجوية الاميركية توقعاتها بالنسبة لنيويورك قرابة الظهر متوقعة زيادة في كثافة الثلوج تتراوح بين 20 و33 سنتيمترا الاربعاء، وما يصل الى 50 سنتيمترا في الضواحي بولاية نيويورك ونيوجيرسي وكونيكتيكت.

وكانت درجات الحرارة معتدلة نسبيا (درجتان مئويتان في نيويورك) فيما توقعت مصلحة الارصاد الجوية تساقط الثلوج ومطر غزير على السواحل.

وفتحت المدارس الحكومية في نيويورك وكذلك المحاكم والخدمات العامة ابوابها كالعادة الاربعاء، الا ان حاكم نيوجيرسي فيل مورفي اعلن في وقت متاخر من ليل الثلاثاء حال الطوارئ واقفال المدراس.

وكانت العاصفة الاخيرة التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة الجمعة الماضي اوقعت خمسة قتلى على الاقل وخصوصا بسبب سقوط اشجار ناجم عن رياح عاتية ترافقت مع هطول امطار غزيرة.