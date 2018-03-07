استيراد الكهرباء يتصدر المباحثات العراقية الإيرانية في بغداد

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬،‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني،‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬الشامل‭.‬

وتعتزم‭ ‬بغداد‭ ‬وطهران،‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬وثيقة‭ ‬تشمل‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬والهندسية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭.‬

تأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬تلبيةً‭ ‬لدعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتعميق‭ ‬التبادل‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬وإنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬المنهك‭ ‬بفعل‭ ‬سنوات‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الترتيبات‭ ‬لزيارة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني،‭ ‬إسحاق‭ ‬جيهانغيري،‭ ‬اتفق‭ ‬العراق،‭ ‬اليوم،‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬استيراد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬لعام‭ ‬اضافي‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الخطوط‭ ‬الأربعة‭ ‬العاملة‭ ‬حالياً‭. ‬ويقول‭ ‬معارضون‭ ‬ان‭ ‬اللوبي‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬يمنع‭ ‬استرداد‭ ‬العراق‭ ‬عافيته‭ ‬الكهربائية‭ ‬خدمة‭ ‬لمصالح‭ ‬ايران‭ .‬

واجتمع‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬انعقاد‭ ‬المباحثات‭ ‬الرسمية‭ ‬بين‭ ‬الوفدين‭ ‬العراقي‭ ‬والايراني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬والنائب‭ ‬الاول‭ ‬للرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬السيد‭ ‬اسحق‭ ‬جهانغيري،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬العبادي‭ ‬بالوفد‭ ‬الايراني،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمباحثات‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭. ‬واضاف‭ ‬العبادي‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬علاقات‭ ‬تأريخية‭ ‬متينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬ونسعى‭ ‬لتمتينها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتجارية‭ ‬والمجالات‭ ‬الاخرى،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ازالة‭ ‬جميع‭ ‬المخلفات‭ ‬السابقة‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مجالات‭ ‬الاتفاق‭ ‬كبيرة‭ ‬والاشكالات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومباحثاتنا‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الايراني‭ ‬فيها‭ ‬منفعة‭ ‬للشعبين‭ ‬والبلدين‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬جهانغيري‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬بلد‭ ‬مهم‭ ‬وكبير‭ ‬وعلاقتنا‭ ‬به‭ ‬وطيدة‭ ‬وهناك‭ ‬مشتركات‭ ‬عديدة‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬افضل‭ ‬حالاتها‭ ‬ومستوياتها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬ستقف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الإعمار‭ ‬والبناء‭.‬