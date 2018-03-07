استيراد الكهرباء يتصدر المباحثات العراقية الإيرانية في بغداد

بغداد – كريم عبد زاير
بحث رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ، امس الأربعاء، في بغداد، مع النائب الأول للرئيس الإيراني، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الشامل.
وتعتزم بغداد وطهران، التوقيع على وثيقة تشمل مجالات التجارة والصناعة والخدمات الفنية والهندسية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
تأتي الزيارة تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في مسعى لتعميق التبادل العراقي مع دول الجوار، وإنعاش الاقتصاد العراقي المنهك بفعل سنوات الحرب على الإرهاب.
وفي إطار الترتيبات لزيارة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جيهانغيري، اتفق العراق، اليوم، على تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية من إيران لعام اضافي من ذات الخطوط الأربعة العاملة حالياً. ويقول معارضون ان اللوبي الايراني في بغداد يمنع استرداد العراق عافيته الكهربائية خدمة لمصالح ايران .
واجتمع وزير الصناعة العراقي مع نظيره الإيراني، يوم الاثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وقال مكتب العبادي في بيان امس انه تم انعقاد المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والايراني في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والنائب الاول للرئيس الايراني السيد اسحق جهانغيري، حيث رحب العبادي بالوفد الايراني، مشيراً الى ان الاجتماعات والمباحثات تصب في مصلحة البلدين وتعزيز العلاقات المشتركة. واضاف العبادي بحسب البيان «لدينا علاقات تأريخية متينة بين البلدين والشعبين ونسعى لتمتينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية والمجالات الاخرى، اضافة الى العمل على ازالة جميع المخلفات السابقة».
واكد ان «مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة للشعبين والبلدين».
من جانبه أكد جهانغيري ان العراق بلد مهم وكبير وعلاقتنا به وطيدة وهناك مشتركات عديدة وهي على افضل حالاتها ومستوياتها، مؤكدا ان ايران ستقف الى جانب العراق في الإعمار والبناء.