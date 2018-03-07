ولي العهد السعودي يجتمع إلى ماي بعد غداء مع الملكة اليزابيث

احتجاجات ضد محمد بن سلمان في شوارع لندن بسبب حرب اليمن

لندن‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬بدأ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬زيارته‭ ‬الاربعاء‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬بغداء‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬له‭ ‬استخدمت‭ ‬فيها‭ ‬الحافلات‭ ‬التقليدية‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬شعارات‭ ‬منددة‭ ‬بالامير‭ ‬السعودي‭ ‬واصفة‭ ‬اياه‭ ‬بمجرم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ .. ‬فيما‭ ‬اجرى‭ ‬بعدذلك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬محادثات‭ ‬تناولت‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والدفاع‭ ‬والاصلاحات‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬النظام‭ ‬السعودي،‭ ‬وفق‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭. ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬اعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الاربعاء‭ ‬امام‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬انها‭ ‬ستبحث‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الوضع‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬منظمة‭ “‬ستوب‭ ‬ذي‭ ‬وور‭” (‬اوقفوا‭ ‬الحرب‭) ‬الى‭ ‬تظاهرة‭ ‬امام‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬تنديدا‭ ‬ب‭”‬القصف‭ ‬الوحشي‭ ‬وغير‭ ‬القانوني‭” ‬ودعم‭ ‬لندن‭ ‬للسعودية‭. ‬وتقود‭ ‬الرياض‭ ‬تحالفا‭ ‬عربيا‭ ‬ابرز‭ ‬اعضائه‭ ‬الامارات‭ ‬لدعم‭ ‬الشرعية‭ ‬لاعادة‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬الذي‭ ‬طرده‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬ويتخذ‭ ‬من‭ ‬عدن‭ ‬عاصمة‭ ‬لحكمه‭ . ‬وصباحا،‭ ‬رفعت‭ ‬منظمة‭ “‬سيف‭ ‬ذي‭ ‬تشيلدرن‭” ‬تمثالا‭ ‬لطفل‭ ‬يرفع‭ ‬عينيه‭ ‬الى‭ ‬السماء‭ ‬امام‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬ل‭”‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬الى‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬تساهم‭ ‬القنابل‭ ‬المصنوعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تأجيجه‭ ‬جزئيا‭”. ‬وتقول‭ ‬منظمة‭ “‬افاز‭” ‬ان‭ ‬قيمة‭ ‬الصادرات‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬بلغت‭ ‬1‭,‬22‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬2017‭. ‬وستركز‭ ‬الزيارة‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬اقتصادية‭ ‬وخصوصا‭ ‬ان‭ ‬لندن‭ ‬تأمل‭ ‬بفوائد‭ ‬اقتصادية‭ ‬من‭ ‬الاصلاحات‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬خطته‭ “‬رؤية‭ ‬2030‭” ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السعودي‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬ان‭ “‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬سيدشن‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬علاقاتنا‭ ‬الثنائية‭ ‬محورها‭ ‬شراكة‭ ‬تعود‭ ‬بفائدة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬بلدينا‭ ‬وتشمل‭ ‬تأمين‭ ‬وظائف‭ ‬بريطانية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬اخرى‭”. ‬وسيتم‭ ‬التطرق‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬ارامكو‭ ‬النفطية‭ ‬السعودية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬اسهمها‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2018‭. ‬واوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬البريطاني‭ ‬ان‭ ‬ماي‭ ‬ستتناول‭ ‬ايضا‭ ‬الاصلاحات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬برعاية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬مثل‭ ‬السماح‭ ‬للمراة‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارات‭ ‬او‭ ‬فتح‭ ‬دور‭ ‬سينما،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬لندن‭ ‬ترغب‭ “‬بالمساعدة‭ ‬في‭ ‬تسريعها‭”. ‬وسعيا‭ ‬منه‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬صورته‭ ‬كاصلاحي،‭ ‬استبق‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬زيارته‭ ‬باعلانات‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬تتضمن‭ ‬صورته‭ ‬مذيلة‭ ‬بعبارة‭ “‬حامل‭ ‬التغيير‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭”.‬

لكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬بينها‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬نددت‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬الاعدام‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017‭. ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬مايا‭ ‬فوا‭ ‬مديرة‭ ‬منظمة‭ “‬ريبريف‭” ‬البريطانية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬خلف‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬العلنية‭ ‬الجذابة،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬هو‭ ‬احد‭ ‬القادة‭ ‬الاكثر‭ ‬وحشية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬للمملكة‭”.‬