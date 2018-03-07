تعزيزات للأسد الى الغوطة.. والمعارضة:ليس في نيتنا الانسحاب

ميركل تندد بزيارة وفد من اليمين الألماني المتطرف لدمشق

دوما‭ (‬سوريا‭)-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أرسلت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعزيزات‭ ‬العسكرية‭ ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬تضييقها‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬معاقلها‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬عقدها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لبحث‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وازاء‭ ‬تصعيد‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية،‭ ‬اتهم‭ ‬المفوض‭ ‬الاعلى‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬زيد‭ ‬رعد‭ ‬الحسين‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لما‭ ‬يشبه‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬النزاع‭ ‬دخل‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬رعب‮»‬‭ ‬جديدة‭. ‬وقال‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬القوة‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬مع‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬،انه‭ ‬لا‭ ‬نية‭ ‬له‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬وسيقاتل‭ ‬للدفاع‭ ‬عنها‭ .‬

وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬أعلنت‭ ‬سابقاً‭ ‬أنها‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬إجلاء‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ترفضه‭ ‬الفصائل‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الممر‭ ‬الإنساني‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مخصصاً‭ ‬للمدنيين‭ ‬خلال‭ ‬هدنة‭ ‬الساعات‭ ‬الخمس‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ (…) ‬للمقاتلين‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكتفوا‭ ‬بسلاحهم‭ ‬الفردي‭.‬

وقل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬فصائل‭ ‬الغوطة،‭ ‬حمزة‭ ‬بيرقدار‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬فصائل‭ ‬الغوطة‭ ‬ومقاتلوها‭ ‬وأهلها‭ ‬متمسكون‭ ‬بأرضهم‭ ‬وسيدافعون‭ ‬عنها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬فصائل‭ ‬المنطقة،‭ ‬وائل‭ ‬علوان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬الروس،‭ ‬مباشر‭ ‬أم‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مباحثات‭ ‬عن‭ ‬الهدنة‭ ‬ولا‭ ‬المعابر‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬وجهت‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬انتقادا‭ ‬شديدا‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها،‭ ‬لزيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬اربعة‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬لدمشق‭ ‬حيث‭ ‬التقوا‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬شتيفان‭ ‬سيبرت‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬من‭ ‬يسايرون‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬يقللون‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬انفسهم‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬يظهر‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬مدى‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬انساني‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسد‭ ‬‮«‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‮»‬‭ ‬العنف‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ ‬وحلب‭ ‬والغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬او‭ ‬‮«‬يرتضيه‮»‬‭.‬

ويزور‭ ‬دمشق‭ ‬حاليا‭ ‬وفد‭ ‬يضم‭ ‬اربعة‭ ‬نواب‭ ‬ومسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬البديل‭ ‬لالمانيا‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الالمانية‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تبلغ‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬مسبقا‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬متحدثة‭.‬

والتقى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مفتي‭ ‬سوريا‭ ‬احمد‭ ‬بدر‭ ‬الدين‭ ‬حسون‭ ‬الداعم‭ ‬للنظام‭. ‬واعلن‭ ‬النواب‭ ‬الاربعاء‭ ‬انهم‭ ‬التقوا‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السوري‭ ‬علي‭ ‬حيدر‭.‬

واعلن‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬الالماني‭ ‬انه‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الانساني‭ ‬من‭ ‬كثب‮»‬‭ ‬لان‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الالمانية‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الفعلي‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬واكد‭ ‬انه‭ ‬‮«‬فوجىء‭ ‬بالوضع‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬يسود‮»‬‭ ‬شوارع‭ ‬دمشق‭.‬وتشن‭ ‬قوات‭ ‬الاسد‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬حملة‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬يتخللها‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬وصاروخي‭ ‬ومدفعي‭ ‬كثيف‭. ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬المئات‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬القصف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬موسكو‭.‬

وبموازاة‭ ‬حملة‭ ‬القصف،‭ ‬بدأت‭ ‬قوات‭ ‬الاسد‭ ‬هجوماً‭ ‬برياً‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتمكنت‭ ‬بموجبه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬48‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬أرسلت‭ ‬700‭ ‬عنصر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الميليشيات‭ ‬الافغانية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬والسورية‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬جبهات‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وانتشر‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬الريحان،‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفي‭ ‬بلدة‭ ‬حرستا،‭ ‬الواقعة‭ ‬غربها‭ ‬والتي‭ ‬يحاول‭ ‬النظام‭ ‬التقدم‭ ‬منها‭ ‬باتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬اكبر‭ ‬مدن‭ ‬الغوطة‭.‬

وبحسب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬تسعى‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الى‭ ‬فصل‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الى‭ ‬جزئين،‭ ‬لتعزل‭ ‬بذلك‭ ‬القسم‭ ‬الشمالي‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬دوما‭ ‬عن‭ ‬القسم‭ ‬الجنوبي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقاء‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬جهتي‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭.‬

وباتت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬بلدات‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬مسرابا‭ ‬وبيت‭ ‬سوى‭ ‬وجسرين‭ ‬وحمورية،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وبث‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬مشاهد‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬مزارع‭ ‬مسرابا‭ ‬بينما‭ ‬تتصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬جسرين‭ ‬الأربعاء‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬طالت‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬بلدات‭ ‬عدة،‭ ‬وجاءت‭ ‬غداة‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬لمئات‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم،‭ ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬الى‭ ‬810‭ ‬مدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬179‭ ‬طفلاً،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬الغارات‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬المجاورة‭ ‬وعن‭ ‬وصول‭ ‬نازحين‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭ ‬هرباً‭ ‬من‭ ‬القصف‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الناس‭ ‬كانوا‭ ‬يقودون‭ ‬سياراتهم‭ ‬داخل‭ ‬دوما‭ ‬بطريقة‭ ‬جنونية‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الخوف‭ ‬وخشية‭ ‬من‭ ‬تجدد‭ ‬القصف‭.‬

وتستمر‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬سريان‭ ‬هدنة‭ ‬يومية‭ ‬اعلنتها‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬تستمر‭ ‬لخمس‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭.‬