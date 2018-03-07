بوتفليقة يدعو العرب إلى القضاء على الإرهاب بالتعليم

الجزائر‭- ‬الزمان‭ ‬‭: ‬‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الاربعاء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الارهاب‮»‬‭ ‬بالتعليم‭ ‬والثقافة،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭ ‬بالجزائر‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬تلاها‭ ‬نيابة‭ ‬عنه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الجزائري‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بدوي،‭ ‬اعتبر‭ ‬يوتفليقة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬هي‭ ‬تجفيف‭ ‬منابعه‭ ‬الفكرية‭ ‬وبيئته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتدمير‭ ‬شبكاته‭ ‬الاتصالية‭ ‬والتواصلية‭ ‬بعمل‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬الـمستوى‭ ‬التربوي‭ ‬والإعلامي‭ ‬والثقافي‭ ‬والإرشاد‭ ‬الديني‭…‬‮»‬‭ ‬واشار‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬قبل‭ ‬اسبوع‭ ‬ببلوغه‭ ‬81‭ ‬سنة،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬الا‭ ‬نادرا‭ ‬منذ‭ ‬اصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬دماغية‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بجدول‭ ‬زمني‭ ‬أو‭ ‬بنطاق‭ ‬جغرافي،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬تظل‭ ‬قائمة‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬هناك‭ ‬تهديد‭ ‬للـمواطنين‭ ‬وممتلكاتهم‮»‬‭ . ‬ورفض‭ ‬‮«‬الخطأ‭ ‬فادح‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يربط‭ ‬الإرهاب‭ ‬بالديانات‭ ‬وبالأخص‭ ‬عندما‭ ‬تربط‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الـمقيتة‭ ‬بالدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ (…) ‬والإسلام‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬بريء‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الإرهاب‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬دين‭ ‬ولا‭ ‬وطن‭ ‬ولا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬لذلك‭ ‬فان‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نهيب‭ ‬بالعلـماء‭ ‬والـمرجعيات‭ ‬الدينية‭ ‬ومراكز‭ ‬البحث‭ ‬الأكاديمي‭ ‬أن‭ ‬يعملوا‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬وتخليصه‭ ‬من‭ ‬الشوائب‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬به‭ (…) ‬وحماية‭ ‬الإسلام‭ ‬ممن‭ ‬يحاولون‭ ‬احتكاره‮»‬‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لبوتفليقة‭ ‬فان‭ ‬الجزائر‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‭ ‬‮«‬اولوية‮»‬‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الفضاء‭ ‬الافتراضي‭ ‬اضحى‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬أمنيا‭ ‬لبلداننا‭ ‬العربية‭ (…) ‬خصوصا‭ ‬وأنه‭ ‬يمثل‭ ‬ملاذا‭ ‬للتنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وكل‭ ‬الشبـكات‭ ‬الإجرامية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬من‭ ‬‮«‬‭ ‬ظاهرة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تأخذ‭ ‬أبعادا‭ ‬مقلقة،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقل‭ ‬خطورة‮»‬‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬الارهاب‭ ‬‮«‬من‭ ‬حيث‭ ‬الـمساس‭ ‬باستقرار‭ ‬منطقتنا‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لئن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بوضع‭ ‬إنساني‭ ‬خاص‭ ‬يستوجب‭ ‬منا‭ ‬مراعاته‭ ‬والقيام‭ ‬بواجبنا‭ ‬نحو‭ ‬هؤلاء‭ ‬الـمهاجرين،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتجاهل‭ ‬مساعي‭ ‬الشبكات‭ ‬الإجرامية‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬هشاشة‭ ‬أوضاع‭ ‬الـمهاجرين‭ ‬وتوظيفها‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الـمساس‭ ‬بأمن‭ ‬بلداننا‭ ‬واستقرارها‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مقاربة‭ ‬مشتركة‮»‬‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الاحترام‭ ‬التام‭ ‬للقانون‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬و»الـمحافظة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أوطاننا‭ ‬و‭ ‬أمنها‮»‬‭.‬