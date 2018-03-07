بوتفليقة يدعو العرب إلى القضاء على الإرهاب بالتعليم

الجزائر- الزمان : دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء الدول العربية الى «القضاء على الارهاب» بالتعليم والثقافة، كما جاء في كلمة له خلال اجتماع لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر. وفي رسالة تلاها نيابة عنه وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، اعتبر يوتفليقة ان «أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على الـمستوى التربوي والإعلامي والثقافي والإرشاد الديني…» واشار الرئيس بوتفليقة الذي احتفل قبل اسبوع ببلوغه 81 سنة، والذي لا يظهر الا نادرا منذ اصابته بجلطة دماغية في 2013، الى ان «الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بجدول زمني أو بنطاق جغرافي، بل هي مسألة تظل قائمة ما دام هناك تهديد للـمواطنين وممتلكاتهم» . ورفض «الخطأ فادح» الذي «يربط الإرهاب بالديانات وبالأخص عندما تربط هذه الظاهرة الـمقيتة بالدين الإسلامي الحنيف (…) والإسلام من الإرهاب بريء».
وتابع «الإرهاب ليس له دين ولا وطن ولا حدود» لذلك فان «علينا أن نهيب بالعلـماء والـمرجعيات الدينية ومراكز البحث الأكاديمي أن يعملوا على تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الشوائب التي علقت به (…) وحماية الإسلام ممن يحاولون احتكاره». وبالنسبة لبوتفليقة فان الجزائر جعلت من مكافحة الجرائم الالكترونية «اولوية» خاصة ان «هذا الفضاء الافتراضي اضحى يشكل تحديا أمنيا لبلداننا العربية (…) خصوصا وأنه يمثل ملاذا للتنظيمات الإرهابية وكل الشبـكات الإجرامية».
كما حذر الرئيس الجزائري من « ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي بدأت تأخذ أبعادا مقلقة، لاسيما في الآونة الأخيرة» باعتبارها «لا تقل خطورة» من ظاهرة الارهاب «من حيث الـمساس باستقرار منطقتنا العربية».
وقال «لئن كان من الواضح أن هذه الظاهرة مرتبطة بوضع إنساني خاص يستوجب منا مراعاته والقيام بواجبنا نحو هؤلاء الـمهاجرين، فلا يمكن لنا أن نتجاهل مساعي الشبكات الإجرامية في استغلال هشاشة أوضاع الـمهاجرين وتوظيفها للقيام بأعمال من شأنها الـمساس بأمن بلداننا واستقرارها»، داعيا الى «مقاربة مشتركة» تجمع بين «الاحترام التام للقانون وحقوق الإنسان» و»الـمحافظة على سلامة أوطاننا و أمنها».