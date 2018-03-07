اجتماع وزاري في لندن حول تسميم العميل الروسي وموسكو تندد بحملة ضدها

لندن‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

تطور‭ ‬الموقف‭ ‬سريعا‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬طارىء‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الاربعاء‭ ‬لبحث‭ ‬الاشتباه‭ ‬بتسميم‭ ‬عميل‭ ‬مزدوج‭ ‬روسي‭ ‬سابق‭ ‬وابنته،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أثارت‭ ‬غضب‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬اليها‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭. ‬وصرّحت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬تستخدم‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬لتكثيف‭ ‬الحملة‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬ان‭ ‬شرطة‭ ‬سكتلنديارد‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬التحقيق،‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬كل‭ ‬جوانب‭ ‬القضية،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬سارع‭ ‬الى‭ ‬توجيه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭.‬

ورأى‭ ‬جونسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬تذكر‭ ‬بتسمم‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬الكسندر‭ ‬ليتفيننكو‭ ‬بمادة‭ ‬البولونيوم‭ ‬المشعة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬2006‭. ‬وحمّل‭ ‬تحقيق‭ ‬بريطاني‭ ‬موسكو‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬التسميم‭. ‬وقال‭ ‬جونسون‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬‮«‬أؤكد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ظهرت‭ ‬أدلة‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬مسؤولية‭ ‬دولة‭ ‬فإن‭ ‬حكومة‭ ‬جلالتها‭ ‬سترد‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬وحازم‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬روسيا‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬ضارة‭ ‬ومزعزعة‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬كثيرة‮»‬‭.‬

ونددت‭ ‬زاخاروفا‭ ‬ب»اتهامات‭ ‬لا‭ ‬اساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‮»‬‭ ‬وجهت‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اعطاء‭ ‬زخم‭ ‬جديد‭ ‬للحملة‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬ستنتهي‭ ‬كالعادة‭: ‬أولا‭ ‬توجه‭ ‬اتهامات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أساس،‭ ‬ثم‭ ‬يبقون‭ ‬الأمور‭ ‬سرية‭ ‬ولن‭ ‬يعرف‭ ‬الصحافيون‭ ‬ولا‭ ‬الشعب‭ ‬ولا‭ ‬السياسيون‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬فعلا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬‮«‬كوبرا‮»‬‭ ‬الوزارية‭ ‬التي‭ ‬تنعقد‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬دعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬امبير‭ ‬رود‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هدوئنا‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬لنعرف‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬المادة‭ ‬المستخدمة‭ ‬والشرطة‭ ‬ستصرّح‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬طويلا‮»‬‭.‬

أي‭ ‬سمّ؟

وكان‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬مارك‭ ‬راولي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬هذين‭ ‬الشخصين‭ ‬يصابان‭ ‬بمرض‭ ‬خطير‮»‬،‭ ‬ووجه‭ ‬نداءات‭ ‬الى‭ ‬شهود‭.‬

وعُثر‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬البالغ‭ ‬66‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬كولونيل‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية،‭ ‬فاقدا‭ ‬الوعي‭ ‬مع‭ ‬ابنته‭ ‬يوليا‭ ‬البالغة‭ ‬33‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬امام‭ ‬مركز‭ ‬للتسوق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالزبوري‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬انكلترا‭. ‬ويخضع‭ ‬الرجل‭ ‬وابنته‭ ‬لعلاج‭ ‬اثر‭ ‬تعرضهما‭ ‬‮«‬لمادة‭ ‬مجهولة‮»‬‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشارت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬بورتون‭ ‬داون‭ ‬قرب‭ ‬سالزبوري،‭ ‬تحديد‭ ‬طبيعة‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬لتسميمهما‭.‬

واستبعد‭ ‬بروفسور‭ ‬الفيزياء‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬بركشير‭ ‬مالكوم‭ ‬سبيرين‭ ‬أن‭ ‬يكونا‭ ‬اصيبا‭ ‬باشعاعات‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬العوارض‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬تجعلنا‭ ‬نفكر‭ ‬بمادة‭ ‬كيميائية،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وكثرت‭ ‬الفرضيات‭ ‬الأربعاء‭ ‬حول‭ ‬التسميم‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬البريطانية،‭ ‬اذ‭ ‬اشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬سان‮»‬‭ ‬الى‭ ‬احتمال‭ ‬استخدام‭ ‬مادة‭ ‬الثاليوم‭ ‬السامّة‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬أن‭ ‬التسميم‭ ‬حصل‭ ‬عبر‭ ‬غاز‭ ‬الأعصاب‭ ‬‮«‬في‭ ‬اكس‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬قتل‭ ‬الأخ‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬لزعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬اون‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬،‭ ‬فان‭ ‬المحققين‭ ‬سيتناولون‭ ‬ظروف‭ ‬موت‭ ‬زوجة‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال،‭ ‬ليودميلا‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بعد‭ ‬اصابتها‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان،‭ ‬والى‭ ‬موت‭ ‬ابنه‭ ‬الكسندر‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وتواصل‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬سالزبوري،‭ ‬محاولة‭ ‬استعادة‭ ‬تحركات‭ ‬الكولونيل‭ ‬السابق‭ ‬وابنته‭. ‬وقد‭ ‬تناولا‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬بيتزا‭ ‬زيزي‮»‬‭ ‬واحتسيا‭ ‬شرابا‭ ‬في‭ ‬حانة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مغلقة‭.‬

وقد‭ ‬فُرض‭ ‬طوق‭ ‬أمني‭ ‬‮«‬احتياطي‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬التسوق‭.‬