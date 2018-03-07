اجتماع وزاري في لندن حول تسميم العميل الروسي وموسكو تندد بحملة ضدها

لندن,-(أ ف ب) – الزمان
تطور الموقف سريعا حيث عقد اجتماع وزاري طارىء في لندن الاربعاء لبحث الاشتباه بتسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته، في قضية أثارت غضب موسكو التي وجهت اليها أصابع الاتهام. وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي الأربعاء «هذه القصة تستخدم منذ البداية لتكثيف الحملة ضد روسيا في وسائل الاعلام».
ورغم ان شرطة سكتلنديارد التي تجري التحقيق، أكدت أنها تدرس كل جوانب القضية، الا أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون سارع الى توجيه أصابع الاتهام الى موسكو.
ورأى جونسون الثلاثاء ان هذه القضية تذكر بتسمم العميل الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو بمادة البولونيوم المشعة في لندن في 2006. وحمّل تحقيق بريطاني موسكو مسؤولية هذا التسميم. وقال جونسون أمام النواب «أؤكد أنه في حال ظهرت أدلة تشير الى مسؤولية دولة فإن حكومة جلالتها سترد بشكل مناسب وحازم». ووصف روسيا بأنها «قوة ضارة ومزعزعة للاستقرار في جوانب كثيرة».
ونددت زاخاروفا ب»اتهامات لا اساس لها من الصحة» وجهت الى موسكو مؤكدة أنها تهدف الى «اعطاء زخم جديد للحملة ضد روسيا». وأضافت «هذه القصة ستنتهي كالعادة: أولا توجه اتهامات من دون أساس، ثم يبقون الأمور سرية ولن يعرف الصحافيون ولا الشعب ولا السياسيون ما الذي حصل فعلا». وفي أعقاب اجتماع لجنة «كوبرا» الوزارية التي تنعقد في حالات الطوارئ الوطنية في المملكة المتحدة، دعت وزيرة الداخلية امبير رود الى «الحفاظ على هدوئنا». وقالت «لنعرف المزيد عن المادة المستخدمة والشرطة ستصرّح بعد الظهر» مشيرة الى أن التحقيق «سيكون طويلا».
أي سمّ؟
وكان قائد شرطة مكافحة الارهاب في بريطانيا مارك راولي أعلن في وقت سابق أن «الهدف في الوقت الحالي هو تحديد ما الذي جعل هذين الشخصين يصابان بمرض خطير»، ووجه نداءات الى شهود.
وعُثر الأحد على سيرغي سكريبال البالغ 66 عاما وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدا الوعي مع ابنته يوليا البالغة 33 عاما، على مقعد امام مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب انكلترا. ويخضع الرجل وابنته لعلاج اثر تعرضهما «لمادة مجهولة» وهما في حالة حرجة في مستشفى في المنطقة.
وأشارت شبكة «بي بي سي» الى ان الشرطة طلبت من الخبراء في المختبر العسكري في بورتون داون قرب سالزبوري، تحديد طبيعة المادة التي استخدمت لتسميمهما.
واستبعد بروفسور الفيزياء الطبية في مستشفى رويال بركشير مالكوم سبيرين أن يكونا اصيبا باشعاعات. وقال «بعض العوارض المشار اليها تجعلنا نفكر بمادة كيميائية، رغم أنه لا يمكن تأكيد ذلك».
وكثرت الفرضيات الأربعاء حول التسميم في الصحافة البريطانية، اذ اشارت صحيفة «ذي سان» الى احتمال استخدام مادة الثاليوم السامّة فيما ذكرت صحيفة «ذي تلغراف» أن التسميم حصل عبر غاز الأعصاب «في اكس»، الذي استخدم في عملية قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون في شباط/فبراير 2017 في ماليزيا.
وبحسب صحيفة «ذي تايمز»، فان المحققين سيتناولون ظروف موت زوجة سيرغي سكريبال، ليودميلا التي توفيت عام 2012 بعد اصابتها بمرض السرطان، والى موت ابنه الكسندر في سان بطرسبورغ العام الماضي.
وتواصل الشرطة تحقيقاتها في بعض المنشآت في مركز التسوق في سالزبوري، محاولة استعادة تحركات الكولونيل السابق وابنته. وقد تناولا الغداء في مطعم «بيتزا زيزي» واحتسيا شرابا في حانة «ذي ميل» التي لا تزال مغلقة.
وقد فُرض طوق أمني «احتياطي» في منطقة تمتد على نحو 35 كلم من مركز التسوق.